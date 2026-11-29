Thiết bị thử nghiệm do các nhà khoa học Trung Quốc phát triển, có khả năng tách oxy từ khí CO2 trong khí quyển sao Hỏa ở nhiệt độ phòng - Ảnh minh họa: Magnific

Theo báo SCMP ngày 29-11, các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Thám hiểm không gian sâu Trung Quốc đã chế tạo thiết bị thử nghiệm có khả năng sản xuất oxy từ khí quyển sao Hỏa. Công nghệ này hướng đến việc tạo nguồn oxy cho các phi hành gia hô hấp và sản xuất nhiên liệu tên lửa.

Trong thử nghiệm tại phòng thí nghiệm, thiết bị có thể xử lý và tách được hơn 50% lượng khí CO 2 đưa vào, cao hơn mức hiệu suất khoảng 50% của các công nghệ thông thường, theo các nhà khoa học.

Thiết bị của Trung Quốc có ưu điểm là hoạt động được ở nhiệt độ phòng. Trong khi đó, thiết bị MOXIE của NASA trên xe tự hành Perseverance phải làm nóng không khí sao Hỏa lên khoảng 800 độ C mới có thể tạo ra oxy.

Thiết bị MOXIE được lắp vào xe tự hành Perseverance của NASA năm 2019 - Ảnh: NASA

Buồng phản ứng của thiết bị chỉ rộng chưa đến 5cm, tương đương kích thước một quả bóng golf. Bên trong, một cửa sổ gốm được thiết kế đặc biệt giúp đưa sóng vi ba vào buồng phản ứng.

Các nhà nghiên cứu cho rằng công nghệ này là bước tiến quan trọng, mở ra khả năng phát triển các hệ thống cung cấp điều kiện sống cho con người trên sao Hỏa trong tương lai, đồng thời hỗ trợ các chuyến thám hiểm không gian xa Trái đất.

Tuy nhiên, thiết bị vẫn cần được thử nghiệm thêm trước khi có thể đưa vào sử dụng.

Nhóm nghiên cứu cho biết cần kiểm tra lượng oxy tạo ra và điện năng tiêu thụ, thử nghiệm với hỗn hợp khí giống khí quyển sao Hỏa, kết nối thiết bị với nguồn điện mặt trời và phát triển hệ thống thu gom oxy.

Khí carbon dioxide chiếm khoảng 95% khí quyển loãng của sao Hỏa. Trong khi đó, mỗi phi hành gia cần khoảng 0,8-1kg oxy mỗi ngày để duy trì các hoạt động sống cơ bản.

Theo các nhà nghiên cứu, việc không phải sử dụng nhiệt độ cực cao có thể giúp tiết kiệm năng lượng, giảm áp lực nhiệt và hạn chế hao mòn thiết bị do bụi gây ra.