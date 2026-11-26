Một hội nhóm tìm người yêu dành cho học sinh 11-13 tuổi trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Đằng sau những lời tán tỉnh tưởng vô tư là nguy cơ về an toàn, quyền riêng tư và khả năng trẻ bị dụ dỗ.

Nỗi lo con kết bạn, tìm người yêu với người lạ trên mạng

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ chiều 26-11, nhiều hội nhóm tìm người yêu của trẻ em thu hút hơn 25.500 thành viên. Trong đó, không ít học sinh 11-13 tuổi công khai đăng ảnh selfie.

Một hội nhóm khác có hơn 11.000 thành viên. Đáng chú ý, nhiều bình luận tại đây sử dụng ngôn từ thô tục, thậm chí gợi dục.

Có con học lớp 8, chị Lê Ngọc Nga (ngụ phường An Hội Đông, TP.HCM) bày tỏ lo ngại trước hiện tượng trẻ ở độ tuổi 11-13 tham gia các hội nhóm tìm người yêu trên mạng xã hội.

Chị Nga cho rằng các con còn nhỏ, chưa đủ chín chắn để biết những tài khoản thật, giả, cũng như mục đích của người tiếp cận mình. Nguy cơ không chỉ dừng ở việc bị lừa gạt mà còn có thể bị dụ dỗ, dẫn đến những tình huống xâm hại tình dục.

“Nếu phát hiện con tham gia những nhóm này, tôi phải giải thích để con hiểu những nguy cơ có thể gặp phải.

Tình cảm tuổi mới lớn nên xuất phát từ những người mà con gặp gỡ, tiếp xúc trong cuộc sống hằng ngày, từ đó nảy sinh tình cảm tự nhiên.

Còn việc chủ động tìm kiếm, làm quen với người không rõ danh tính trên mạng rất dễ dẫn đến lừa gạt, dụ dỗ”, chị Nga chia sẻ.

Đang có con trai học lớp 8, chị Thanh Thúy (ngụ TP Huế) cho biết chị đặc biệt quan tâm đến những mối quan hệ của con trên không gian mạng, nhất là khi con đang ở độ tuổi có nhiều thay đổi về tâm sinh lý, đặc biệt là yêu đương.

Điều chị lo ngại không phải chuyện con thích ai, mà là con chưa biết người đang trò chuyện với mình thực sự là ai. Các tài khoản Facebook, TikTok ẩn danhcó thể giả danh học sinh cùng tuổi, hoặc là người khác.

Ở lứa tuổi muốn được quan tâm, khen ngợi, thích thể hiện bản thân và đôi khi nghĩ rằng có người yêu là "ngầu", trẻ dễ chia sẻ hình ảnh, thông tin cá nhân hoặc nhận lời làm quen mà không lường hết rủi ro.

Vì vậy, khi biết con tham gia các hội nhóm trên mạng, chị thường hỏi lý do con tham gia, đồng thời đặt ra những giới hạn cụ thể: không gửi ảnh riêng tư, không tiết lộ địa chỉ nhà, trường học, số điện thoại; phải báo cho cha mẹ khi có người lạ yêu cầu giữ bí mật, gửi nội dung nhạy cảm hoặc hẹn gặp riêng.

Trẻ 10-13 tuổi yêu đương: Điều đáng lo không nằm ở rung động

Cô Nguyễn Thu Hiền, từng là giáo viên hơn 30 năm và có nhiều năm làm công tác chủ nhiệm tại Huế, cho rằng học sinh 10-13 tuổi bắt đầu có tình cảm với bạn khác giới là điều bình thường. Đây là giai đoạn các em bước vào tuổi dậy thì, có nhiều thay đổi về tâm sinh lý, bắt đầu quan tâm đến ngoại hình và mong muốn được yêu thương, công nhận.

Cô Hiền cho rằng không nên đánh đồng những rung động đầu đời với biểu hiện lệch lạc hay hư hỏng. Tuy nhiên, điều đáng lo là một bộ phận học sinh sớm tham gia các hội nhóm tìm người yêu, công khai chuyện tình cảm trên mạng xã hội khi nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ bản thân còn hạn chế.

“Các em có thể nhầm lẫn giữa tình bạn, sự quý mến với tình yêu; chạy theo trào lưu có đôi có cặp; dễ bị tác động bởi những lời mời kết bạn, những cuộc trò chuyện thiếu lành mạnh hoặc bị lợi dụng thông tin cá nhân.

Vấn đề không nằm ở việc trẻ biết rung động quá sớm, mà nằm ở chỗ các em đang tiếp cận một thế giới quá rộng khi chưa được trang bị đầy đủ hành trang để tự bảo vệ mình”, cô Hiền bày tỏ.

Theo cô Hiền, cha mẹ cần cởi mở trò chuyện với con về tình bạn, tình cảm tuổi mới lớn; hướng dẫn các em sử dụng mạng xã hội an toàn, bảo vệ thông tin cá nhân và nhận diện những mối quan hệ đáng ngờ. Quan trọng hơn, cần tạo niềm tin để con sẵn sàng chia sẻ khi gặp vấn đề, thay vì giấu giếm vì sợ bị trách phạt.

“Nhà trường cần tăng cường giáo dục giới tính, tâm sinh lý tuổi dậy thì, tình bạn, tình yêu và văn hóa ứng xử trên mạng. Đồng thời, tổ chức các buổi tọa đàm, diễn đàn với tình huống thực tế để học sinh trao đổi, học cách xử lý. Giáo viên chủ nhiệm và tư vấn tâm lý học đường cũng cần hỗ trợ, để các em có thể tìm đến khi gặp vấn đề”, cô Hiền nói

Ngoài ra cần đưa giáo dục kỹ năng số, an toàn mạng và kỹ năng xây dựng các mối quan hệ lành mạnh vào chương trình giáo dục phù hợp với từng độ tuổi. Tăng cường tập huấn cho giáo viên và phụ huynh về tâm lý tuổi dậy thì, kỹ năng nhận diện và xử lý các nguy cơ trên mạng.

Ở độ tuổi 10-13, việc trẻ bắt đầu chú ý đến bạn khác giới, có cảm tình hoặc muốn tìm hiểu một người được xem là một phần trong quá trình phát triển tâm lý tuổi mới lớn. Theo tài liệu Adolescent Romantic Relationships do ACT for Youth Center of Excellence (Đại học Cornell, Mỹ) biên soạn, ở giai đoạn đầu vị thành niên, các mối quan hệ tình cảm thường chịu ảnh hưởng lớn từ nhóm bạn đồng trang lứa. Việc thích một ai đó, công khai chuyện hẹn hò đôi khi không xuất phát từ nhu cầu gắn bó sâu sắc mà còn liên quan đến mong muốn được bạn bè chú ý, công nhận và khẳng định vị trí trong nhóm.