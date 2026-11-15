Con nghêu ngao 'giang hồ hiểm ác nuôi tao lớn', mẹ hết hồn thu luôn điện thoại

Trẻ em cần được hướng dẫn tăng cường hoạt động vui chơi ngoài trời, hạn chế thời gian tiếp xúc với các bộ phim có nội dung bạo lực trên mạng - Ảnh do AI tạo

Khi lời thoại giang hồ đi vào đời sống của trẻ

Chị T. (27 tuổi, Quảng Ngãi) cho biết do tính chất công việc nên chị phải đi công tác xa, hai con trai đang học tiểu học chủ yếu sống cùng ông bà.

Nỗi lo lắng lớn nhất của chị chính là ông bà khá thoải mái cho các cháu sử dụng điện thoại. Chị lại không thường xuyên ở nhà nên khó theo dõi, kiểm soát những nội dung hai con tiếp xúc trên điện thoại.

Thời gian gần đây, chị phát hiện khi chơi cùng các bạn con hay nói những câu như ‘giang hồ hiểm ác nuôi tao lớn’…, thậm chí còn biểu diễn những động tác võ thuật giống các nhân vật trong phim.

Ban đầu chị thấy cũng dễ thương vì nghĩ rằng con và các bạn giỡn chơi với nhau. Nhưng khi các câu này thường xuyên xuất hiện trong các cuộc trò chuyện, chị bắt đầu lo lắng.

Khi kiểm tra lịch sử và các nội dung con xem ở trên mạng xã hội, chị T. mới phát hiện các bé thường xuyên theo dõi những bộ phim có nhiều cảnh đánh nhau, bạo lực. Lo ngại con bắt chước những hành vi này và dần xem đó là cách ứng xử bình thường, chị quyết định thu điện thoại, không cho các bé sử dụng trong một thời gian.

Thời gian đầu, các bé phản ứng mạnh, không chịu ăn uống và thường xuyên khóc la. Tuy nhiên, chị vẫn kiên quyết thực hiện vì lo những nội dung đã xem sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến lời nói và hành vi của con.

“Dù tôi đã thu điện thoại một thời gian, đến nay hai con vẫn còn những biểu hiện bắt chước lời nói, hành động của các nhân vật trong phim giang hồ mạng”, chị T. kể.

Những màn đánh đấm lại được xem là "biểu hiện của bản lĩnh"

Dù mới 12 tuổi, K.P. (Quảng Ngãi) cho biết em rất thích xem các bộ phim về thám tử, phá án và phim hành động. Đây là thể loại phim em thường dành thời gian theo dõi sau khi đã hoàn thành bài tập về nhà.

"Vì đã hoàn thành tốt bài tập, nên bố mẹ sẽ cho em giải trí khoảng 1 tiếng, thời gian này em sẽ xem các bộ phim trên", P. nói.

Theo K.P., điều hấp dẫn em không chỉ nằm ở những tình tiết gay cấn mà còn ở hình tượng nhân vật chính, những người làm nhiệm vụ điều tra, tìm ra sự thật và bắt những người giang hồ phạm pháp đưa vào tù. Em thích cách các nhân vật đứng về phía chính nghĩa, đấu tranh với những người làm điều sai trái.

Khi được hỏi về những cảnh đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực trong phim, K.P. cho rằng em có xem đó là biểu hiện của sự mạnh mẽ, bản lĩnh để đồng đội bảo vệ lẫn nhau và thể hiện sức mạnh của mình.

“Vào những ngày chủ nhật, vì được nghỉ ngơi nên có khi em xem phim mãi không dứt ra được. Tuy nhiên, em chưa bao giờ làm theo hành động của các nhân vật trong phim, chỉ đôi lúc bắt chước lời thoại để đùa giỡn với bạn bè thôi”, P. nói.

"Sức hút" từ những hình tượng lệch chuẩn

Giải thích sức hút của các bộ phim giang hồ đối với người xem, đặc biệt là ở tuổi vị thành niên, ThS tâm lý Thạch Trần Bạch Long - giảng viên thỉnh giảng tại Viện Ứng dụng khoa học tâm lý giáo dục TP.HCM - cho rằng đây là giai đoạn các em đang hình thành bản sắc cá nhân, tìm kiếm hình mẫu để khẳng định mình.

ThS tâm lý Thạch Trần Bạch Long

Trong khi đó, nhân vật giang hồ thường được khắc họa là những người bất cần, có uy quyền, nói là làm và không sợ bất kỳ ai. Hình tượng này dễ khiến một bộ phận người trẻ ngưỡng mộ, muốn học theo.

Bên cạnh đó, những màn đánh đấm trên phim có thể tạo cảm giác giải tỏa căng thẳng tức thời, như một cách trút giận thay thế khi cuộc sống của một bộ phận người trẻ có quá nhiều áp lực.

Tuy nhiên, khi thường xuyên xem các nội dung này, thuật toán mạng xã hội cũng khiến các em liên tục tiếp xúc với nội dung tương tự, từ đó dễ lầm tưởng đây là xu hướng phổ biến, được nhiều người hưởng ứng.

Các em có nguy cơ xem bạo lực là cách giải quyết mâu thuẫn hiệu quả, giảm nhạy cảm trước nỗi đau của người khác hoặc trở nên sợ hãi, bất an khi đối diện với xung đột trong đời sống thực.

“Đáng chú ý, trẻ vị thành niên dễ chịu ảnh hưởng từ việc quan sát và bắt chước những hình mẫu mình ngưỡng mộ. Khi nhân vật bạo lực được xây dựng như người có sức mạnh, được tung hô và luôn giành phần thắng, trẻ có thể học theo cách nói năng đe dọa, thái độ thách thức, cử chỉ hung hăng, thậm chí dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn với bạn bè”, ông Long nhấn mạnh.

Đừng để trẻ một mình trên không gian mạng Để giúp trẻ ứng phó với những nội dung lệch chuẩn trên không gian mạng, ThS tâm lý Thạch Trần Bạch Long cho rằng thay vì cấm đoán cực đoan như tịch thu điện thoại, cha mẹ nên tìm hiểu điều gì khiến trẻ bị thu hút. Phụ huynh nên đặt những câu hỏi gợi mở về điểm hấp dẫn của nhân vật, cùng nhau trao đổi về những thông điệp đằng sau video, tình huống bạo lực và hành vi lệch chuẩn. Hoặc cho biết trẻ biết sẽ có hậu quả như thế nào nếu hành xử tương tự như vậy ở ngoài đời. Nhà trường cần lồng ghép giáo dục kỹ năng cho trẻ về việc nhận diện nội dung độc hại và bảo vệ sức khỏe tinh thần trên không gian mạng. Đặc biệt, cần xây dựng và hoàn thiện các mô hình hỗ trợ tâm lý học đường, tạo không gian để học sinh chia sẻ, tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp khó khăn hoặc có nguy cơ bị tổn thương. "Khi những bất an và mâu thuẫn tâm lý được lắng nghe, hỗ trợ kịp thời, trẻ sẽ có thêm cách giải tỏa cảm xúc phù hợp, thay vì thể hiện qua hành vi bạo lực hoặc tìm kiếm sự đồng cảm từ những hình mẫu lệch chuẩn trên phim ảnh", ông Long nhấn mạnh.