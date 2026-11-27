Bà Đơn vui mừng khi trâu mẹ sống sót sau lũ dữ sinh được nghé con - Ảnh: A.T.

Trước đó trong trận lũ lịch sử tháng 11-2025, hình ảnh con trâu bị nước lũ cuốn trôi, mắc kẹt trên mái nhà ở xã Hòa Thịnh từng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Hình ảnh con vật chơ vơ sau khi lũ rút, may mắn sống sót sau những ngày bị cô lập đã khiến nhiều người xúc động.

Nay, thông tin con trâu ấy sinh nghé càng mang đến niềm vui và sự bất ngờ cho gia đình chủ nuôi cũng như những người từng theo dõi câu chuyện.

Ông Trần Xuân Hội (49 tuổi, trú thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) cho biết con trâu cái của gia đình vừa sinh một con nghé đực, đến nay đã được hơn 1,5 tháng tuổi. Đây cũng chính là con trâu từng bị nước lũ cuốn trôi, mắc kẹt suốt 6 ngày trên mái nhà trong trận lũ lịch sử năm ngoái.

Theo ông Hội, trâu có thời gian mang thai khoảng 11 tháng. Đối chiếu thời điểm sinh nghé với trận lũ xảy ra cách đây hơn một năm, lúc bị nước lũ cuốn đi, trâu mẹ đã mang thai ở giai đoạn đầu.

Ông Hội kể, Hòa Thịnh gần như năm nào cũng xảy ra ngập lụt, nhưng những đợt lũ trước chủ yếu gây chia cắt giao thông, ít khi gây thiệt hại lớn về nhà cửa và tài sản. Trận lũ tháng 11-2025 là đợt thiên tai khốc liệt nhất mà người dân địa phương từng chứng kiến.

"Nước lũ lên quá nhanh, dòng chảy lại xiết. Gia đình tôi chỉ kịp chạy sang nhà hàng xóm tránh trú, còn nhà cửa, tài sản và vật nuôi gần như bị cuốn trôi, hư hại hết", ông Hội nhớ lại.

Nghé con đã được hơn 1,5 tháng tuổi - Ảnh: A.T.

Trâu mẹ mắc kẹt trên mái nhà sau trận lũ dữ tháng 11-2025 - Ảnh: Cắt từ clip

Nhà chứa rơm của vợ chồng ông Hội được xây mới để nuôi gia súc - Ảnh: MINH CHIẾN

Sau trận lũ năm ngoái nhà ông Hội đã chuẩn bị ghe, kê thóc lúa lên cao trước mùa mưa lũ năm nay - Ảnh: MINH CHIẾN

Sau nhiều ngày nước lũ rút, gia đình mới biết con trâu cái vẫn còn sống, bị cuốn trôi và mắc kẹt trên mái một căn nhà của hộ dân cùng xã. Để đưa trâu xuống, mọi người phải tìm cách tiếp cận, chất rơm sát mép tường nơi trâu đứng rồi buộc dây vào mũi, từ từ kéo xuống.

Bà Lê Thị Kim Đơn (48 tuổi), vợ ông Hội, cho biết bà thường cắt cỏ cho hai mẹ con trâu ăn. Sau trận lũ, nhà cửa bị cuốn sạch, hoa màu và vật nuôi cũng tưởng đã mất hết. Vì vậy, việc con trâu sống sót rồi sinh nghé khiến cả gia đình rất vui mừng.

Căn nhà tránh lũ mà bà Đơn và ông Hội đang ở hiện nay cũng được Nhà nước và bộ đội hỗ trợ xây dựng lại trong "Chiến dịch Quang Trung".

"Sau lũ gần một năm mọi thứ dần ổn định trở lại, gia đình tôi cảm thấy may mắn khi nhận được sự giúp đỡ từ nhiều người. Hai mẹ con trâu được chăm sóc rất khỏe mạnh, chuồng trâu cũng đã được sửa lại sau lũ, có thêm nhà chứa rơm. Năm nay nghe mưa lớn là tôi chuẩn bị kê đồ, thóc lúa lên cao để an toàn hơn", bà Đơn nói.

Trước đó vào tháng 11-2025, trận lũ lịch sử tại xã Hòa Thịnh khiến 25 người tử vong, 4.820 căn nhà ngập hoàn toàn, hơn 200 căn nhà đổ sập hoặc hư hỏng; thiệt hại về nông nghiệp, hạ tầng ước tính hơn 610 tỉ đồng, nhiều gia súc, gia cầm bị cuốn trôi.