Chiến sĩ Ban Quân khí (Bộ Tư lệnh TP.HCM) kiểm tra pháo, phân chủng loại, số lượng trước khi đấu nối vào hệ thống - Ảnh: THUẬN VĂN

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên, bầu trời TP.HCM sẽ rực sáng với các màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút. Ba trận địa pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và giàn hỏa thuật hiện đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng khai hỏa vào 21 giờ tối nay.

Ghi nhận sáng 24-11, tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP.HCM), cán bộ, chiến sĩ Ban Quân khí (Bộ Tư lệnh TP.HCM) phối hợp cùng lực lượng dân quân tự vệ đang tất bật hoàn thiện công tác đấu nối, lắp đặt các giàn pháo.

Trận địa này được bố trí 1.200 quả pháo hoa tầm cao, 60 giàn tầm thấp và 20 giàn hỏa thuật để phục vụ màn trình diễn tối cùng ngày.

Đại úy Nguyễn Trần Quang Vũ, chiến sĩ Ban Quân khí (Bộ Tư lệnh TP.HCM) cho biết, sau khi tiếp nhận pháo hoa, ngày 23-11, các lực lượng đã nhanh chóng tập kết vật tư và tiến hành lắp đặt theo kế hoạch.

Theo anh Vũ, màn bắn pháo hoa lúc 21 giờ tối nay sẽ được vận hành bằng bàn điều khiển cơ học thay vì hệ thống điều khiển tự động. Phương pháp này phù hợp với quy mô trận địa hiện tại và đặc thù không kết hợp với chương trình biểu diễn âm nhạc.

"Mọi công tác lắp đặt, kiểm tra và nghiệm thu trận địa pháo hoa tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn sẽ hoàn tất vào 14 giờ hôm nay. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn cũng được Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, y tế, phòng cháy chữa chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trước, trong và sau sự kiện", Đại úy Nguyễn Trần Quang Vũ thông tin thêm.

3 điểm bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao phối hợp tầm thấp tại TP.HCM chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam Thời gian bắn đồng loạt từ 21 giờ ngày 24-11 và kéo dài trong 15 phút, bao gồm: - Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh) - Công viên, phố đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một) - Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu)

Hình ảnh trận địa pháo hoa khu vực đầu hầm sông Sài Gòn được Tuổi Trẻ ghi nhận:

Toàn bộ số lượng pháo hoa sau khi tập kết tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn để kiểm tra trước giờ phân phối đến các vị trí bố trí ống pháo - Ảnh: THUẬN VĂN

Tùy thuộc vào kích thước, hiệu ứng màu sắc, pháo hoa sẽ được bố trí theo sơ đồ để màn trình diễn tối 24-11 phục vụ người dân TP và du khách được đẹp nhất - Ảnh: THUẬN VĂN

Lực lượng dân quân các phường được điều động, hỗ trợ công tác chuẩn bị trận địa pháo - Ảnh: HỮU DUY

Pháo hoa sau khi đấu nối dây dẫn điện được phân loại cho vào ống phóng - Ảnh: HỮU DUY

Pháo hoa được đặt vào ống phóng chờ giờ khai hỏa vào tối 24-11 - Ảnh: THUẬN VĂN

Bên cạnh các ống phóng tầm cao, 60 giàn pháo tầm thấp cũng được bố trí và lắp đặt cẩn thận - Ảnh: THUẬN VĂN