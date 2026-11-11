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TP.HCM và Saint Petersburg mở rộng hợp tác, hướng tới 50 năm hữu nghị

tác giả
NGỌC ĐỨC
NGỌC ĐỨC
NGỌC ĐỨC

Hội đàm với lãnh đạo TP Saint Petersburg (Nga) tại đây sáng 9-11, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông đề xuất 4 định hướng hợp tác, trong đó có tàu điện ngầm và phát triển kinh tế không gian ngầm, không gian tầm thấp.

Tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa TPHCM và thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông (thứ 6 từ trái sang) hội đàm với Phó thống đốc kiêm Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg - Ảnh: SỞ NGOẠI VỤ TP.HCM

Theo thông tin từ Sở Ngoại vụ TP.HCM, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga, sáng 9-11 tại thành phố Saint Petersburg, Đoàn đại biểu TP.HCM do Phó bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông làm Trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm với Phó thống đốc kiêm Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Evgeny Grigoriev.

Từ gắn bó lịch sử đến tiềm năng hợp tác mới

Tại hội đàm, Phó thống đốc Evgeny Grigoriev thay mặt thống đốc và chính quyền thành phố Saint Petersburg bày tỏ nhiệt liệt hoan nghênh, đánh giá cao chuyến thăm làm việc của Đoàn đại biểu Thành ủy TP.HCM đến Saint Petersburg.

Ông Grigoriev nhấn mạnh đây là chuyến thăm song phương đầu tiên giữa hai địa phương kể từ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Liên bang Nga hết sức thành công của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tháng 9-2026.

Phó thống đốc Grigoriev đánh giá tích cực và bày tỏ hài lòng về mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa thành phố Saint Petersburg và TP.HCM thời gian qua.

Ông Grigoriev khẳng định chuyến thăm của Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông là minh chứng sinh động cho sự coi trọng và nhất quán của TP.HCM trong phát triển quan hệ hợp tác với Saint Petersburg, góp phần làm phong phú cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới.

Tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa TPHCM và thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga - Ảnh 2.

Đoàn đại biểu TP.HCM dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở TP Saint Petersburg - Ảnh: SỞ NGOẠI VỤ TP.HCM

Phó Bí thư Đặng Minh Thông bày tỏ vui mừng dẫn đầu đoàn đại biểu Thành ủy TP.HCM thăm và làm việc tại Saint Petersburg - trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa - giáo dục quan trọng của Nga, đồng thời là địa phương đã có mối liên hệ lịch sử sâu sắc với Việt Nam.

Nhắc lại tình cảm xúc động khi dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng cùng ngày, Phó Bí thư Đặng Minh Thông thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc chính quyền và nhân dân Saint Petersburg đã tích cực phối hợp và dành những điều kiện thuận lợi nhất để hoàn thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tháng 6-2023.

Theo ông Thông, TP.HCM đánh giá cao việc chính quyền Saint Petersburg đã coi trọng và khuyến khích thế hệ trẻ, học sinh thành phố thường xuyên đến dâng hoa, tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử quan hệ hữu nghị gắn bó, thủy chung giữa hai nước.

Điểm lại những sự kiện nổi bật trong quan hệ Việt Nam - Nga năm 2026, đặc biệt là chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tháng 9-2026 và các chuyến thăm, công tác của Thủ tướng (tháng 3 và tháng 6-2026), ông Đặng Minh Thông bày tỏ vui mừng trước xu thế phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương hai nước.

Khẳng định TP.HCM luôn hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác chiến lược với các đối tác Nga, trong đó có quan hệ kết nghĩa thiết lập năm 2005 với thành phố Saint Petersburg, Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông cho biết trong những năm qua, đã có nhiều chuyến thăm của các lãnh đạo TP.HCM đến Matxcơva và Saint Petersburg. 

Hai bên cũng đã phối hợp triển khai nhiều sự kiện giao lưu văn hóa giáo dục, kết nối thương mại - du lịch và giao lưu hữu nghị nhân dân trong những năm qua.

Giới thiệu sơ nét về quy mô, tiềm lực, thế mạnh nổi trội và những định hướng phát triển chiến lược của TP.HCM sau hợp nhất hành chính, Phó Bí thư Đặng Minh Thông nhận định giữa TP.HCM và Saint Petersburg đang có tiềm năng, dư địa hợp tác rất to lớn và triển vọng hợp tác rất rộng mở, đặc biệt là trong các lĩnh vực như quy hoạch và phát triển giao thông, quản lý đô thị thông minh, xây dựng hạ tầng hiện đại gắn với bảo tồn công trình văn hóa lịch sử.

Hướng tới mốc 50 năm hữu nghị TP.HCM - Saint Petersburg

Tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa TPHCM và thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga - Ảnh 3.

Đoàn đại biểu TP.HCM tọa đàm với Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Lập pháp TP Saint Petersburg và các doanh nghiệp Nga - Ảnh: SỞ NGOẠI VỤ TP.HCM

Nhằm tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa TP.HCM và thành phố Saint Petersburg, với bối cảnh năm 2027 sẽ kỷ niệm nhiều dấu mốc trong quan hệ hai địa phương, Phó Bí thư Đặng Minh Thông nêu một số định hướng hợp tác thời gian tới. 

Một là, duy trì thường xuyên việc trao đổi đoàn các cấp nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực; nghiên cứu cập nhật, bổ sung những nội hàm mới, lĩnh vực mới trên cơ sở thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai Thành phố.

Hai là, thúc đẩy tìm kiếm nội dung hợp tác phù hợp với tiềm lực, nhu cầu, năng lực hai bên trong lĩnh vực quy hoạch hạ tầng đô thị, giao thông công cộng, tàu điện ngầm và phát triển kinh tế không gian ngầm, không gian tầm thấp. 

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thương mại - du lịch, văn hóa - thể thao và giao lưu hữu nghị nhân dân. 

Bốn là, thúc đẩy hợp tác thực chất trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; trao đổi kinh nghiệm về phát triển hạ tầng số phục vụ quản trị bằng dữ liệu và công nghệ.

Phó thống đốc Saint Petersburg Grigoriev tán thành và đánh giá cao những ý kiến toàn diện của Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông về quan hệ hai nước và hai thành phố.

Ông Grigoriev nhấn mạnh chính quyền Saint Petersburg hết sức coi trọng và sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với TP.HCM để triển khai thành công các chương trình trao đổi, hợp tác trong thời gian tới, trước mắt là trong năm 2027 nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành phố Leningrad (tên gọi dưới thời kỳ Xô viết của Saint Petersburg) thiết lập quan hệ hữu nghị với TP.HCM.

Kết nối doanh nghiệp giao thông, hạ tầng

Cũng trong khuôn khổ hội đàm, đoàn đại biểu TP.HCM đã nghe các phát biểu của Phó Chủ tịch Ủy ban Giao thông Saint Petersburg và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Metrostroy Severnoy Stolitsy, giới thiệu tổng quan về quá trình phát triển, quy mô hiện hữu, cũng như năng lực xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống tàu điện ngầm của thành phố Saint Petersburg. 

Kết thúc hội đàm, Phó thống đốc Saint Petersburg đã chủ trì tiệc chiêu đãi Đoàn đại biểu TP.HCM.

Trước đó, ngày 08-11, đoàn đã có buổi tọa đàm với lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại, Hội đồng Lập pháp thành phố và gần 10 doanh nghiệp hàng đầu của Matxcơva, Saint Petersburg trong lĩnh vực giao thông, xây dựng hạ tầng.

TP.HCM và Saint Petersburg mở rộng hợp tác, hướng tới 50 năm hữu nghị - Ảnh 4.Phu nhân Ngô Phương Ly tham dự lễ khánh thành Quảng trường Hồ Chí Minh tại Saint Petersburg

Những tình cảm của nhân dân Nga đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam được thể hiện rõ trong lễ khánh thành quảng trường mang tên Người ở Saint Petersburg ngày 29-7.

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NGỌC ĐỨC
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    Chủ đề: Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông quan hệ Việt - Nga Saint Petersburg

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