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TP.HCM muốn học kinh nghiệm phát triển metro của Matxcơva

tác giả
THANH HIỆP
THANH HIỆP
THANH HIỆP

Trong chuyến thăm Nga đầu tháng 11-2026, đoàn lãnh đạo TP.HCM đề xuất chính quyền thủ đô Matxcơva chia sẻ kinh nghiệm phát triển tàu điện ngầm, quản lý giao thông và ứng dụng AI trong điều hành đô thị.

TP.HCM muốn học kinh nghiệm phát triển metro của Matxcơva - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu Thành ủy TP.HCM gặp gỡ và làm việc cùng ông Alexey Shaposhnikov, Chủ tịch Hội đồng thành phố Matxcơva (Duma), cùng đại diện các cơ quan chuyên môn của thủ đô Liên bang Nga ngày 6-11 - Ảnh: SỞ NGOẠI VỤ TP.HCM

Từ ngày 4 đến 7-11, đoàn đại biểu Thành ủy TP.HCM do Phó bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại thủ đô Matxcơva (Liên bang Nga) nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai địa phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó có giao thông đô thị, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

TP.HCM đề xuất hợp tác phát triển metro, đô thị thông minh

Sáng 6-11, tại trụ sở Hội đồng thành phố Matxcơva (Duma), đoàn đại biểu Thành ủy TP.HCM đã hội đàm với Chủ tịch Duma Alexey Shaposhnikov cùng đại diện các cơ quan chuyên môn của thủ đô Liên bang Nga.

Trong buổi làm việc, ông Đặng Minh Thông đã giới thiệu khái quát tình hình phát triển của TP.HCM sau hơn một năm sáp nhập hành chính và vận hành bộ máy chính quyền hai cấp.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM cũng bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu của Matxcơva, đặc biệt trong quản trị đô thị, phát triển giao thông công cộng, quy hoạch mạng lưới tàu điện ngầm, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ.

Đây cũng là những lĩnh vực TP.HCM mong muốn thúc đẩy hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với thủ đô Nga.

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Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông thay mặt đoàn tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Duma Matxcơva Alexey Shaposhnikov - Ảnh: SỞ NGOẠI VỤ TP.HCM

Ông Đặng Minh Thông đề xuất hai bên thường xuyên trao đổi đoàn lãnh đạo và các sở, ngành, đồng thời cập nhật, bổ sung những nội dung hợp tác mới vào thỏa thuận đã ký vào năm 2003.

Trong lĩnh vực giao thông, TP.HCM mong muốn Matxcơva chia sẻ kinh nghiệm trong quy hoạch và phát triển hệ thống tàu điện ngầm, đường sắt đô thị.

Thành phố cũng đề xuất tăng cường hợp tác xây dựng chính quyền số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ trong quản lý giao thông, hạ tầng, môi trường và các dịch vụ thiết yếu.

Bên cạnh đó, ông Đặng Minh Thông cũng đề nghị chính quyền Matxcơva hỗ trợ kết nối doanh nghiệp hai bên trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, hạ tầng đô thị, logistics, y tế, dược phẩm và nông nghiệp công nghệ cao.

Một nội dung khác được đề cập là thúc đẩy trao đổi, tiến tới thiết lập cơ chế hợp tác phù hợp giữa Duma thành phố Matxcơva và HĐND TP.HCM.

Matxcơva sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với TP.HCM

Tiếp lời, Chủ tịch Duma thành phố Matxcơva Alexey Shaposhnikov cho biết bản thân rất trân trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau giữa Nhân dân hai nước qua các thời kỳ lịch sử.

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Đoàn lãnh đạo TP.HCM cùng đoàn lãnh đạo thủ đô Matxcơva - Ảnh: SỞ NGOẠI VỤ TP.HCM

Ông đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - Nga thời gian gần đây, trong đó có quan hệ giữa Matxcơva với các địa phương Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn thiết lập quan hệ hợp tác giữa Duma Matxcơva và HĐND TP.HCM.

Ông Alexey Shaposhnikov khẳng định sự nhất trí cao với các đề xuất, định hướng hợp tác của TP.HCM và cho biết sẵn sàng sớm thăm Việt Nam để thúc đẩy quan hệ hợp tác với các địa phương, trong đó có TP.HCM.

Cũng trong buổi hội đàm, đại diện các ban chuyên môn phía Matxcơva giới thiệu về hoạt động của cơ quan này, đồng thời chia sẻ những kết quả mà Matxcơva đạt được trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và quản lý đô thị thông minh.

TP.HCM muốn học bí quyết phát triển metro của Matxcơva - Ảnh 5.

Đoàn đại biểu cấp cao TP.HCM thăm và dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Matxcơva - Ảnh: SỞ NGOẠI VỤ TP.HCM

Trước đó ngày 5-11, đoàn đại biểu thành phố đã làm việc với Ủy ban Kinh tế đối ngoại và Quan hệ quốc tế, Ủy ban Công nghệ thông tin, Cơ quan Quản lý hệ thống tàu điện ngầm Matxcơva và Trung tâm Xuất khẩu Matxcơva.

Tại các buổi làm việc, hai bên trao đổi về quy hoạch, phát triển mạng lưới tàu điện ngầm; nâng cao hiệu quả quản trị đô thị dựa trên dữ liệu lớn, AI và bản sao số; thúc đẩy hợp tác du lịch, thương mại và công nghiệp.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn cũng đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Trung tâm Văn hóa - Thương mại Hà Nội - Moskva (Incentra) và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Matxcơva.

TP.HCM muốn học bí quyết phát triển metro của Matxcơva - Ảnh 6.Tân Tổng lãnh sự Nga tại TP.HCM: Mang tình cảm đặc biệt vun đắp cho tình hữu nghị Việt - Nga

Sau nhiều năm công tác tại Việt Nam, bà Mizonova Maria trở lại TP.HCM trên cương vị Tổng lãnh sự Liên bang Nga, với mong muốn tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị và mở rộng hợp tác giữa hai nước.

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THANH HIỆP
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    Chủ đề: Matxcơva TP.HCM quan hệ Việt Nam - Nga Nga

    Dòng sự kiện: Đối ngoại Việt Nam

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