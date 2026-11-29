Hôm nay thời tiết TP.HCM và Nam Bộ giảm mưa nhưng vẫn còn mưa to vài nơi vào chiều tối - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết trong ngày 29-11, rãnh áp thấp xích đạo còn tồn tại và tác động đến thời tiết ở các tỉnh, thành Nam Bộ gây ra những cơn mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Tâm mưa nhiều trong ngày khả năng là các tỉnh miền Tây và phía bắc của miền Đông. TP.HCM sẽ giảm mưa so với ngày 28-11.

Sang ngày 30-11 và 1-12, rãnh áp thấp xích đạo suy yếu, mưa sẽ đồng loạt giảm trên khu vực Nam Bộ, chỉ còn xuất hiện mưa rào và dông trên phạm vi hẹp.

Tuy nhiên, từ khoảng ngày 2-12 trở đi, rãnh áp thấp xích đạo sẽ hoạt động mạnh trở lại và lại tác động đến thời tiết Nam Bộ.

Trong khoảng từ ngày 2 đến 6-12 mưa có khả năng tăng nhẹ trở lại. Thời gian chiều tối đến tối sẽ là khoảng thời gian có những cơn mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

