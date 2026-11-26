Đoàn công tác TP.HCM làm việc với đại diện Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI) và Bộ Nhân lực Singapore (MOM) - Ảnh: T.L.

Đoàn công tác đã làm việc với Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI), Bộ Nhân lực Singapore (MOM), Ngân hàng UOB, Ngân hàng Standard Chartered và đại diện nhà đầu tư và vận hành trung tâm dữ liệu hàng đầu châu Á, cùng các tập đoàn phát triển dự án, đầu tư, vận hành hạ tầng công nghệ, trung tâm dữ liệu, hạ tầng làm mát và hạ tầng dịch vụ gồm Keppel, CapitaLand và Marina Bay Sands (MBS).

TP.HCM mời gọi Singapore hợp tác 3 nhóm hạ tầng chiến lược

Tại các buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ đã giới thiệu những cơ chế, chính sách của Luật Phát triển đô thị và khuôn khổ pháp lý dành cho VIFC-HCMC.

Sự kết hợp giữa hai nền tảng thể chế này được kỳ vọng tạo lợi thế cạnh tranh mới cho thành phố trong thu hút các nhà đầu tư chiến lược và nguồn lực quốc tế.

TP.HCM cũng mời gọi các đối tác Singapore hợp tác phát triển 3 nhóm hạ tầng chiến lược.

Nhóm thứ nhất là hạ tầng phục vụ VIFC-HCMC và phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), bao gồm nhà ở, công trình thương mại, văn phòng và dịch vụ đô thị, gắn với kinh nghiệm quy hoạch, phát triển đô thị tích hợp, quản lý và vận hành tài sản của các tập đoàn Singapore.

Nhóm thứ hai bao gồm hạ tầng công nghệ và kết nối, tập trung vào trung tâm dữ liệu, hệ thống làm mát tập trung, hạ tầng số, năng lượng sạch và các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả.

Nhóm còn lại là các khu công nghệ số tập trung và khu công nghệ cao, gắn với nghiên cứu và phát triển, trí tuệ nhân tạo, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo.

VIFC-HCMC kết nối nguồn vốn quốc tế đầu tư tại TP.HCM

Đoàn công tác TP.HCM tìm hiểu mô hình phát triển và vận hành trung tâm dữ liệu của Keppel tại Singapore - Ảnh: T.L.

Tại các buổi làm việc với các ngân hàng, quỹ đầu tư và tập đoàn Singapore, đoàn công tác giới thiệu VIFC-HCMC là nền tảng kết nối nguồn vốn quốc tế với các cơ hội đầu tư tại TP.HCM và Việt Nam.

Các bên trao đổi kinh nghiệm phát triển thị trường vốn, dịch vụ tài chính xuyên biên giới, cấu trúc tài chính và đa dạng hóa công cụ huy động vốn trung và dài hạn, trong đó có các quỹ đầu tư hạ tầng, quỹ quản lý tài sản và quỹ đầu tư tín thác bất động sản.

Đoàn công tác cũng trao đổi về kinh nghiệm xây dựng chính sách đào tạo, nâng cao kỹ năng và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính quốc tế, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, tìm hiểu cơ hội hợp tác trong thương mại, du lịch chất lượng cao, hội nghị, triển lãm và sự kiện quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ cho biết TP.HCM luôn coi trọng việc tăng cường hợp tác quốc tế, phát huy thế mạnh của các bên và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các đối tác trong việc nghiên cứu, thúc đẩy các cơ hội hợp tác thiết thực, hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển nhanh và bền vững.

"Thông qua Trung tâm tài chính quốc tế, TP.HCM mong muốn cùng các đối tác Singapore xây dựng các kênh huy động vốn minh bạch, hiệu quả cho các dự án hạ tầng chiến lược, từ hạ tầng đô thị, khu TOD, cho đến trung tâm dữ liệu và khu công nghệ cao", ông Vũ nhấn mạnh.

Đoàn công tác TP.HCM tham quan trung tâm điều khiển hệ thống làm mát tập trung tại Singapore - Ảnh: T.L.

Thu hút đầu tư, tạo động lực tăng trưởng mới cho TP.HCM Chuyến công tác góp phần tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế giữa TP.HCM và Singapore, mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế, hướng tới chuyển hóa lợi thế thể chế thành lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư và tạo động lực tăng trưởng mới thành phố. Các nội dung trao đổi sẽ tiếp tục được nghiên cứu, kết nối và cụ thể hóa thành các chương trình, dự án hợp tác phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.