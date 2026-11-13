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TP.HCM thành lập Liên minh Truyền thông đa nền tảng: Lấy lợi ích cộng đồng làm mục tiêu

tác giả
ĐỨC THIỆN
ĐỨC THIỆN
ĐỨC THIỆN

Tối 13-11, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), UBND TP.HCM chính thức khai mạc Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP.HCM năm 2026.

TP.HCM thành lập Liên minh Truyền thông đa nền tảng: Sáng tạo không giới hạn, lấy thông tin chính thống làm nền tảng - Ảnh 1.

Lãnh đạo Hội Xuất bản Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao TP cùng khách mời cắt băng khánh thành, tham quan không gian Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số 2026 - Ảnh: THUẬN VĂN

Tâm điểm của lễ khai mạc là nghi thức ra mắt Liên minh Truyền thông đa nền tảng TP.HCM. Đây là mô hình liên kết quy tụ các cơ quan quản lý, đơn vị báo chí - truyền thông, nền tảng công nghệ số, các mạng đa kênh (MCN) cùng đông đảo cộng đồng nhà sáng tạo nội dung trong và ngoài nước.

5 định hướng trọng tâm của Liên minh Truyền thông đa nền tảng

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) và truyền thông đa nền tảng phát triển mạnh mẽ, việc hình thành Liên minh được kỳ vọng sẽ tạo ra cơ chế hợp tác chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp của từng chủ thể. Thay vì hoạt động đơn lẻ, các thành viên sẽ cùng nhau biến những ý tưởng sáng tạo thành sản phẩm truyền thông có chiều sâu, qua đó quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa và con người TP.HCM đến công chúng toàn cầu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - nhận định việc hình thành Liên minh mở ra phương thức kết nối, hợp tác mới giữa cơ quan quản lý nhà nước với các chủ thể trong hệ sinh thái số. 

Liên minh hoạt động dựa trên nguyên tắc: lấy thông tin chính thống, tính chính xác và trách nhiệm xã hội làm nền tảng; lấy công nghệ, dữ liệu và năng lực sáng tạo làm động lực; và lấy lợi ích cộng đồng cùng sự phát triển của thành phố làm mục tiêu hướng đến.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, ông Nguyễn Ngọc Hồi đề nghị các thành viên Liên minh tập trung vào 5 định hướng trọng tâm.

TP.HCM thành lập Liên minh Truyền thông đa nền tảng: Sáng tạo không giới hạn, lấy thông tin chính thống làm nền tảng - Ảnh 3.

Các thành viên của Liên minh Truyền thông đa nền tảng TP.HCM - Ảnh: THUẬN VĂN

Thứ nhất là đổi mới truyền thông chính sách, đưa thông tin chính thống đến gần người dân qua các hình thức thể hiện sinh động, dễ tiếp cận, phù hợp với đặc thù từng nền tảng. 

Thứ hai là thúc đẩy công nghiệp văn hóa, tăng cường quảng bá di sản, điểm đến, nghệ thuật và những câu chuyện đặc sắc của TP.HCM; khuyến khích sáng tạo nội dung nguyên bản và khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ để đóng góp vào tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Thứ ba là lan tỏa thông tin tích cực bằng cách phát huy vai trò và trách nhiệm của báo chí, doanh nghiệp truyền thông và nhà sáng tạo trong việc xây dựng hình ảnh TP.HCM năng động, sáng tạo, nghĩa tình. 

Thứ tư là chia sẻ dữ liệu và bảo vệ bản quyền với việc hình thành cơ chế phối hợp minh bạch, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân tham gia sáng tạo.

Thứ năm là xây dựng văn hóa và niềm tin số với việc đề cao trách nhiệm xã hội, thúc đẩy ứng xử văn minh trên không gian mạng, chủ động phòng chống thông tin xấu độc, lừa đảo trực tuyến và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) một cách có trách nhiệm.

"Sáng tạo không chỉ để thu hút sự chú ý, mà còn để tạo dựng niềm tin, lan tỏa giá trị tích cực và đóng góp thiết thực cho cộng đồng", lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nhấn mạnh.

TP.HCM thành lập Liên minh Truyền thông đa nền tảng: Sáng tạo không giới hạn, lấy thông tin chính thống làm nền tảng - Ảnh 4.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận phát biểu khai mạc - Ảnh: THUẬN VĂN

Sáng tạo không giới hạn - Kết nối giá trị thành phố

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, công bố thông điệp của Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số năm 2026 là: “SÁNG TẠO KHÔNG GIỚI HẠN - KẾT NỐI GIÁ TRỊ THÀNH PHỐ”.

“Chúng tôi mong muốn mỗi nhà sáng tạo nội dung sẽ là một đại sứ lan tỏa những câu chuyện đẹp về thành phố; mỗi sản phẩm sáng tạo sẽ góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc và sức sống của thành phố; mỗi nền tảng truyền thông sẽ trở thành một kênh kết nối hiệu quả giữa thành phố với người dân, doanh nghiệp và bạn bè trong nước, quốc tế”, ông Thuận gửi gắm.

Đặc biệt, lãnh đạo Sở cũng khẳng định tinh thần sáng tạo không giới hạn phải luôn song hành với trách nhiệm, tính nhân văn và sự tôn trọng pháp luật. Sáng tạo không chỉ để thu hút sự chú ý, mà còn để tạo dựng niềm tin, lan tỏa giá trị tích cực và đóng góp cho cộng đồng.

TP.HCM thành lập Liên minh Truyền thông đa nền tảng: Sáng tạo không giới hạn, lấy thông tin chính thống làm nền tảng - Ảnh 5.

Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Phạm Minh Tuấn trải nghiệm hoạt động vẽ tranh chân dung tại gian trưng bày Báo điện tử Tuổi Trẻ - Ảnh: THUẬN VĂN

Ngay trong tuần lễ phát động, sức nóng của cộng đồng sáng tạo được thể hiện qua những con số cam kết cụ thể: hơn 3.000 nhà sáng tạo nội dung số sẽ cùng tham gia sản xuất gần 11.000 bài viết, video, hướng tới mục tiêu đạt trên 1 tỉ lượt xem trên các nền tảng số.

Các nội dung tập trung vào 3 nhóm chủ đề trụ cột gồm: Chính trị, Xã hội và Giáo dục (đưa chính sách vào đời sống bằng thông tin kiểm chứng); Khám phá, Trải nghiệm và Đời sống (quảng bá du lịch, ẩm thực, nhịp sống đô thị); và Văn hóa, Nghệ thuật, Di sản, Thể thao. Những sản phẩm này cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X do TP.HCM đăng cai.

Bên cạnh không gian nghệ thuật kết hợp công nghệ trình diễn AI trực tiếp tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trong hai ngày 13 và 14-11, tuần lễ còn kéo dài các hoạt động trên không gian mạng từ ngày 9 đến 15-11. Đáng chú ý, vào ngày 14-11, lãnh đạo TP.HCM sẽ có buổi tọa đàm, đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp công nghệ và nhà sáng tạo nội dung số để tháo gỡ vướng mắc, tìm kiếm giải pháp phát triển ngành công nghiệp văn hóa.

Chương trình do UBND TP.HCM tổ chức, đồng hành cùng Chương trình tổng kích cầu kinh tế Vibrant HCMC nhằm thúc đẩy công nghiệp văn hóa, du lịch và thương mại số.

Với chủ đề "Sáng tạo không giới hạn - Kết nối giá trị thành phố", sự kiện diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi năm 2026 đánh dấu cột mốc 50 năm Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026).

Hai cổng thông tin số đồng hành cùng người dân và du khách

Song hành cùng Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP.HCM 2026 và chương trình kích cầu Vibrant HCMC, TP.HCM đưa vào vận hành hai nền tảng số chuyên biệt nhằm tối ưu trải nghiệm cho người dân và du khách:

- songdong.hochiminhcity.gov.vn: Chuyên trang cung cấp thông tin về các chương trình khuyến mãi mua sắm, tiêu dùng, thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.

- hello.hochiminhcity.gov.vn: Cổng thông tin giới thiệu các điểm đến, trải nghiệm du lịch, ẩm thực đặc sắc và sự kiện giải trí tại TP.HCM.

TP.HCM thành lập Liên minh Truyền thông đa nền tảng: Sáng tạo không giới hạn, lấy thông tin chính thống làm nền tảng - Ảnh 6.

Hoạt động văn nghệ sôi động tại lễ khai mạc Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP.HCM 2026 - Ảnh: THUẬN VĂN

TP.HCM thành lập Liên minh Truyền thông đa nền tảng: Sáng tạo không giới hạn, lấy thông tin chính thống làm nền tảng - Ảnh 7.

Trình diễn áo dài tại lễ khai mạc - Ảnh: THUẬN VĂN

Hơn 3.000 nhà sáng tạo nội dung số bắt tay trong Liên minh Truyền thông đa nền tảng TP.HCM - Ảnh 2.TP.HCM nhìn lại 40 năm đổi mới, tìm động lực phát triển mới

Sáng 31-10, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM và Trường ĐH An ninh nhân dân tổ chức hội thảo khoa học 'TP.HCM với sự nghiệp Đổi mới (1986-2026) - những vấn đề lý luận và thực tiễn'.


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ĐỨC THIỆN
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    Chủ đề: nhà sáng tạo nội dung, kích cầu quảng bá Sài Gòn TP.HCM

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