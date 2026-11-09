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TP.HCM khởi động chuỗi livestream của hàng trăm nhà sáng tạo nội dung trên TikTok, các nền tảng số

tác giả
ĐỨC THIỆN
ĐỨC THIỆN
ĐỨC THIỆN

Lần đầu tiên TP.HCM tổ chức Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số trên địa bàn TP và phát động cuộc thi sáng tạo video trên nền tảng số với chủ đề "Tự hào Thành phố mang tên Bác".

Mỗi nhà sáng tạo nội dung đều có thể là một đại sứ quảng bá TP.HCM - Ảnh 1.

Các nhà sáng tạo nội dung tại sự kiện công bố "Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số trên địa bàn TP.HCM năm 2026" - Ảnh: ĐỨC THIỆN

Chiều 9-11, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo công bố "Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số trên địa bàn TP.HCM năm 2026" (HDCC 2026) và chính thức phát động cuộc thi sáng tạo video trên nền tảng số với chủ đề "Tự hào Thành phố mang tên Bác".

Biến mỗi phiên livestream, video thành câu chuyện văn hóa

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - nhấn mạnh đây không đơn thuần là cuộc họp báo cung cấp thông tin một chiều, mà là không gian gặp gỡ, trao đổi trực tiếp giữa cơ quan quản lý, các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới, doanh nghiệp quản lý đa kênh (MCN) cùng cộng đồng các nhà sáng tạo nội dung số (KOL, KOC).

"TP.HCM từ lâu là trung tâm kinh tế năng động bậc nhất cả nước và cũng là cái nôi hội tụ lực lượng sáng tạo nội dung số đông đảo. Ban tổ chức kỳ vọng tuần lễ sẽ tạo ra một sân chơi cởi mở, lắng nghe các đề xuất thực chất để đưa các hoạt động từ đời thực lên không gian số và ngược lại" - ông Hồi chia sẻ.

Theo ông Hồi, định hướng lớn của tuần lễ là xây dựng môi trường mạng văn minh, khơi dậy tinh thần trách nhiệm xã hội của cộng đồng sáng tạo. 

Đồng thời sự kiện đóng vai trò cầu nối xúc tiến thương mại số: đưa mỗi sản phẩm video, mỗi phiên livestream hay trải nghiệm thực tế trở thành câu chuyện sống động về văn hóa, ẩm thực, du lịch và con người TP.HCM. Qua đó trực tiếp kích cầu tiêu dùng, thương mại dịch vụ và đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế số của thành phố.

Đại diện các nền tảng công nghệ lớn như TikTok Việt Nam, Meta, YouTube cùng các đơn vị MCN tên tuổi cũng đã có mặt cam kết đồng hành, triển khai các giải pháp công nghệ, truyền thông nhằm hỗ trợ tối đa cho các nhà sáng tạo.

Hai ngày hội bùng nổ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Với chủ đề "Sáng tạo không giới hạn - Kết nối giá trị Thành phố", chuỗi hoạt động của Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số TP.HCM 2026 được triển khai đồng bộ từ không gian số đến đời thực.

Theo đó từ ngày 9 đến 13-11, chương trình khởi động chuỗi phát sóng trực tiếp (livestream) đồng loạt của hàng trăm nhà sáng tạo nội dung trên TikTok và các nền tảng mạng xã hội với các hashtag định hướng thông tin tích cực.

Trong khi đó không gian trải nghiệm số mở cửa tự do phục vụ người dân và du khách tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trong ngày 13 và 14-11. Khu vực này quy tụ gian hàng công nghệ tương tác trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo VR/AR, phòng thu trực tiếp (livestream studio) và khu vực thử thách sáng tạo nội dung.

Lễ khai mạc chính thức sẽ diễn ra vào tối 13-11 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, công bố thông điệp và định hướng phát triển hệ sinh thái nội dung số thành phố.

Bên cạnh đó tuần lễ còn có tọa đàm "Khơi thông điểm nghẽn cho doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung số"; chương trình bồi dưỡng pháp luật bản quyền, chuẩn mực văn hóa ứng xử trên mạng, kỹ năng ứng dụng AI trong sản xuất nội dung số; đêm nhạc hội ngộ giữa nghệ sĩ, KOLs và giới trẻ…

Phát động cuộc thi "Tự hào Thành phố mang tên Bác"

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã phát động cuộc thi sáng tạo nội dung trên các nền tảng số mang tên “Tự hào Thành phố mang tên Bác”.

Cuộc thi nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15-11-2026 đến hết ngày 31-3-2027, mở rộng cho mọi tầng lớp Nhân dân, nhà sáng tạo nội dung chuyên và không chuyên trong và ngoài nước.

Nội dung dự thi tập trung khai thác những góc nhìn mới mẻ, tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống xen lẫn nhịp sống hiện đại, các câu chuyện truyền cảm hứng, tinh thần nghĩa tình và sự đổi mới sáng tạo của TP.HCM.

Ban tổ chức sẽ trao 2 giải tập thể (dành cho đơn vị MCN và địa phương tích cực nhất) cùng 5 giải cá nhân chuyên đề (Tác phẩm xuất sắc nhất; Sáng tạo số đặc sắc; Lan tỏa cộng đồng cao nhất; Hiệu ứng truyền thông tốt nhất và Nhà sáng tạo triển vọng). Các tác phẩm đoạt giải cao nhất sẽ được đề xuất Chủ tịch UBND TP.HCM tặng bằng khen.

Mỗi nhà sáng tạo nội dung đều có thể là một đại sứ quảng bá TP.HCM - Ảnh 1.Không chỉ ‘hút view’, nhà sáng tạo bán hàng cần sự chuẩn mực

Làn sóng mua sắm kết hợp giải trí bùng nổ, mở ra cánh cửa khởi nghiệp mới cho hàng vạn bạn trẻ, nhưng họ không thể chỉ dựa vào vài chiêu trò hút view chốc lát, mà phải học cách làm nghề bài bản, minh bạch và có trách nhiệm.

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ĐỨC THIỆN
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    Chủ đề: Nguyễn Huệ sáng tạo video nhà sáng tạo nội dung Creator TP. HCM

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