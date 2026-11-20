Một điểm đổ rác trái phép trên đường Trường Sa, TP.HCM - Ảnh: LÊ PHAN

UBND TP.HCM vừa có chỉ thị về tăng cường công tác quản lý rác thải và vệ sinh công cộng trên địa bàn, trong đó nhấn mạnh chủ tịch phường, xã chịu trách nhiệm trước UBND TP.HCM nếu để xuất hiện đổ, chôn lấp rác trái phép.

Chủ tịch phường xã chịu trách nhiệm nếu có đổ rác bậy

Theo UBND TP.HCM, dù quản lý rác thải tại TP.HCM ngày càng nề nếp, gần đây tái diễn tình trạng xả rác bừa bãi tại đường phố, đất trống, kênh rạch, gây mất mỹ quan và tắc dòng chảy.

Với rác công nghiệp, nhiều cơ sở vi phạm quy định về ngành nghề, vận chuyển, xử lý, điểm lưu chứa không đảm bảo quy định đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và ô nhiễm.

Ngoài ý thức người dân, một số địa phương chưa chỉ đạo quyết liệt, chưa làm hết trách nhiệm phân cấp, để xảy ra tình trạng lén lút đổ, chôn lấp rác trái phép.

Nhằm chấn chỉnh kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và triển khai phong trào toàn dân bảo vệ môi trường giai đoạn 2026-2030, UBND TP.HCM yêu cầu các cấp, ngành tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó cấp ủy, chính quyền các cấp phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý rác thải và vệ sinh công cộng theo phương châm "6 rõ, 1 xuyên suốt": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả và một nhiệm vụ có một đầu mối chịu trách nhiệm.

Thành phố xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách; yêu cầu kiên quyết chấm dứt tình trạng đổ thải sai quy định, xử lý nghiêm vi phạm và phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường giai đoạn 2026-2030.

Đáng chú ý, UBND các phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND TP.HCM nếu để tái diễn các điểm đổ, chôn lấp rác trái phép. Các địa phương phải kiểm điểm tổ chức, cá nhân phụ trách nếu để phát sinh điểm nóng ô nhiễm.

Tăng cường phạt nguội xả rác qua camera

Bên cạnh kiểm tra thường xuyên, UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường xử lý hành vi đổ rác sai quy định bằng hình thức phạt nguội, trích xuất hình ảnh từ camera giao thông và camera an ninh.

Công an TP.HCM được giao chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an cơ sở tăng cường trinh sát, theo dõi, kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi đổ, chôn lấp rác trái phép.

Thành phố yêu cầu áp dụng triệt để việc xử phạt thông qua clip, hình ảnh trích xuất từ camera giao thông và camera an ninh đối với hành vi đổ, lưu giữ rác thải sai quy định, nhằm tăng tính răn đe và nâng cao ý thức người dân.

Công nhân vất vả vớt rác thải trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đối với các địa phương, thành phố yêu cầu xử lý dứt điểm các điểm rác tồn đọng, quản lý chặt đất trống và cơ sở thu gom chất thải công nghiệp, tổ chức thu gom rác đúng giờ. Các phường, xã cần lắp đặt camera, biển cấm, đẩy mạnh phạt nguội qua camera; nghiên cứu yêu cầu người vi phạm trực tiếp thu dọn rác và tổ chức tổng vệ sinh định kỳ hằng tháng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM chỉ đạo cấp cơ sở và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với chính quyền tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh, xây dựng nếp sống văn minh, không xả rác bừa bãi.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát, tham mưu hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về quản lý rác thải; phối hợp với địa phương rà soát, xử lý dứt điểm các điểm tồn đọng rác sinh hoạt, sau đó bàn giao hiện trạng cho địa phương quản lý. Sở cũng có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác quản lý rác thải sinh hoạt, công nghiệp, nguy hại và vệ sinh công cộng tại các phường, xã.

Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành và địa phương tham mưu UBND TP.HCM phân cấp quản lý hạ tầng kỹ thuật trên các tuyến đường giao thông, gắn trách nhiệm quản lý với bảo đảm vệ sinh môi trường.

Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung chỉ thị đến các cơ quan, đơn vị thuộc ngành quản lý.