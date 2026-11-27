Phối cảnh trạm trung chuyển rác Lê Minh Xuân sau khi hoàn thiện - Ảnh: SNNMT

Dự buổi lễ khởi công nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trạm trung chuyển rác Đào Trí, Thắng Nhì, Xuân Thới Thượng và Lê Minh Xuân có Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và người dân khu vực.

Hiện đại hóa trạm trung chuyển rác, giải quyết ô nhiễm

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng, các trạm trung chuyển là mắt xích thiết yếu trong hệ thống xử lý khối lượng rác sinh hoạt khổng lồ của thành phố với khoảng 14.000 tấn mỗi ngày.

Khi một trạm trung chuyển vẫn vận hành theo hình thức tập kết hở, quá tải, phát sinh mùi hôi và nước rỉ rác sẽ tác động trực tiếp đến môi trường xung quanh, đặc biệt là đời sống của người dân .

Do đó, việc xử lý các điểm trung chuyển chưa phù hợp, nhất là tại khu dân cư là nhiệm vụ thiết yếu được Thành ủy, HĐND và UBND TP.HCM đặc biệt quan tâm chỉ đạo .

Thực hiện chủ trương này, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiến hành rà soát toàn bộ mạng lưới trạm trung chuyển rác trên địa bàn . Hiện nay, thành phố có 39 trạm trung chuyển hiện hữu, gồm 27 trạm tại khu vực 1, 4 trạm tại khu vực 2 và 8 trạm tại khu vực 3 .

"Định hướng theo quy hoạch mới, TP.HCM sẽ phát triển lên 86 trạm trung chuyển, phân bổ gồm 48 trạm tại khu vực 1, 21 trạm tại khu vực 2 và 17 trạm tại khu vực 3 .

Sở đã phối hợp với các đơn vị xác định các công trình ưu tiên đầu tư và giao Ban Quản lý Khu liên hợp xử lý chất thải thành phố làm chủ đầu tư . Đối với 4 dự án khởi công trong sáng nay 27-11, chỉ trong thời gian ngắn khoảng 5 tháng kể từ khi có quyết định chủ trương đầu tư vào cuối tháng 6, các đơn vị đã tích cực hoàn tất hàng loạt thủ tục về hồ sơ đầu tư, nguồn vốn, mặt bằng và phương án trung chuyển tạm để kịp khởi công .

Chúng tôi rất cảm ơn đến các sở, ngành, đặc biệt là Sở Xây dựng trong công tác thẩm định, tháo gỡ thủ tục, chính quyền địa phương, các đơn vị dịch vụ công ích và người dân đã đồng thuận, hỗ trợ mặt bằng và bố trí điểm chuyển tạm nhằm duy trì hoạt động thu gom rác thông suốt, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt ", Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM chia sẻ.

Ông Nguyễn Toàn Thắng cũng nhấn mạnh ý nghĩa của các dự án không chỉ dừng lại ở việc nâng cấp hạ tầng, mà còn từng bước khắc phục những tồn tại cấp bách về môi trường theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước .

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương thực hiện nghi thức khởi công 4 dự án nâng cấp trạm trung chuyển rác tại điểm trạm Đào Trí - Ảnh: LÊ PHAN

Là một trong các địa phương trực tiếp thụ hưởng công trình, Chủ tịch UBND phường Phú Thuận Lê Lợi chia sẻ địa phương đang tập trung phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị gắn với nâng cao chất lượng đời sống người dân, từng bước xây dựng phường văn minh, hiện đại .

Việc TP.HCM đầu tư nâng cấp, cải tạo trạm trung chuyển chất thải rắn Đào Trí có ý nghĩa hết sức thiết thực. Đây không chỉ là sự đầu tư về hạ tầng kỹ thuật, mà còn thể hiện sự quan tâm trực tiếp đến đời sống của nhân dân địa phương .

Phường kỳ vọng công trình sau khi hoàn thành sẽ nâng cao hiệu quả thu gom, trung chuyển, ứng dụng hiệu quả công nghệ xử lý mùi hôi, nước rỉ rác và tiếng ồn, qua đó hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của cư dân xung quanh và cải thiện chất lượng môi trường sống .

Đại diện người dân phường Phú Thuận, bà Nguyễn Thị Ngọc Mai cho biết gắn bó với địa phương nhiều năm, bà rất vui khi thấy đường sá, khu dân cư ngày càng khang trang .

Tuy nhiên, đối với những hộ dân sống gần trạm trung chuyển Đào Trí, vấn đề mùi hôi và tiếng ồn trong quá trình trạm hoạt động vẫn là nỗi trăn trở lớn, đặc biệt vào những ngày nắng nóng hoặc khi mưa kéo dài .

"Mong muốn của bà con rất giản dị, đó là nơi mình sinh sống sạch sẽ hơn, không khí trong lành hơn, việc đi lại và sinh hoạt hằng ngày ít bị ảnh hưởng. Người dân mong muốn sau khi hoàn thành, trạm sẽ hoạt động sạch sẽ, hạn chế tối đa mùi hôi, tiếng ồn và được duy trì vận hành tốt lâu dài để cư dân thực sự cảm nhận được sự thay đổi trong cuộc sống mỗi ngày ", bà Mai nói.

Các dự án sẽ hoàn thành sau 1 năm thi công - Ảnh: LÊ PHAN

Xây dựng nhanh nhưng không đánh đổi chất lượng

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh thông tin thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô dân số trên 14 triệu người , đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường và quản trị đô thị .

Theo Phó Chủ tịch Bùi Minh Thạnh, việc đầu tư đồng bộ, hiện đại hóa hệ thống thu gom, trung chuyển và xử lý chất thải không chỉ là yêu cầu cấp thiết trước mắt mà còn là nhiệm vụ chiến lược lâu dài trong tiến trình chuyển đổi xanh, phát triển bền vững .

"Thành phố xác định phải chuyển đổi từ quản lý chất thải truyền thống sang quản trị chất thải hiện đại dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và lấy kinh tế tuần hoàn làm định hướng, công nghệ thân thiện môi trường làm nền tảng và chất lượng sống của người dân làm mục tiêu cao nhất ", Phó Chủ tịch Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh.

Lãnh đạo thành phố khẳng định 4 dự án khởi công lần này có tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỉ đồng từ ngân sách thành phố . Đây là bước khởi đầu quan trọng trong lộ trình phát triển mạng lưới 86 trạm trung chuyển rác của TP.HCM từ nay đến năm 2050 .

Mỗi trạm trung chuyển phải trở thành một mắt xích của nền kinh tế tuần hoàn, tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng thay vì trở thành gánh nặng đối với môi trường và đời sống người dân.

Để các công trình sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị phải đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuyệt đối không đánh đổi chất lượng, an toàn và môi trường để lấy tiến độ .

Không để tồn đọng rác và sớm khởi công thêm 4 dự án vào tháng 12 sắp tới.

Phát huy vai trò cơ sở và sự đồng hành của người dân trong quá trình thi công, vận hành và kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng của người dân . Lãnh đạo thành phố cũng kêu gọi mỗi người dân, gia đình, cơ quan, doanh nghiệp chung tay phân loại rác tại nguồn, giảm phát sinh chất thải và hình thành lối sống xanh .

Quy mô 4 trạm trung chuyển rác vừa được khởi công Bốn dự án nâng cấp, cải tạo trạm trung chuyển chất thải rắn do Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải TP.HCM làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư khoảng 1.806 tỉ đồng từ ngân sách, tổng công suất 1.680 tấn/ngày. Trạm Đào Trí diện tích hơn 8.881m², vốn đầu tư 489,4 tỉ đồng, công suất 480 tấn/ngày. Trạm Xuân Thới Thượng diện tích 3.360m², vốn 491,1 tỉ đồng, công suất 480 tấn/ngày. Trạm Thắng Nhì diện tích hơn 5.658m², vốn 441,2 tỉ đồng, công suất 360 tấn/ngày. Trạm Lê Minh Xuân diện tích hơn 3.030m², vốn 384,3 tỉ đồng, công suất 360 tấn/ngày.

Phối cảnh trạm trung chuyển rác Đào Trí sau khi hoàn thiện - Ảnh: SNNMT

Phối cảnh trạm trung chuyển rác Thắng Nhì sau khi hoàn thiện - Ảnh: SNNMT

Phối cảnh trạm trung chuyển rác Xuân Thới Thượng sau khi hoàn thiện - Ảnh: SNNMT