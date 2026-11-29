Đoàn công tác TP.HCM tại buổi thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản - Ảnh: SỞ NGOẠI VỤ TP.HCM

Từ ngày 25-11 đến 1-12, đoàn đại biểu TP.HCM do ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM dẫn đầu thăm và làm việc tại Nhật Bản nhằm thúc đẩy hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản (GRIPS), Chính quyền thủ đô Tokyo, Cục Dịch vụ số Tokyo và Đại học Y tế Phúc lợi Quốc tế Nhật Bản (IUHW).

Nhật Bản đứng thứ ba về đầu tư tại TP.HCM

Tại buổi hội kiến Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Nakasone Yasutaka, đoàn công tác TP.HCM đánh giá cao kết quả chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản được thông qua ngày 9-1.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường hội kiến Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Nakasone Yasutaka - Ảnh: SỞ NGOẠI VỤ TP.HCM

Nhật Bản hiện đứng thứ ba trong số 152 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư tại TP.HCM, với 2.346 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 15,36 tỉ USD. Kim ngạch thương mại hai chiều trong 8 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 7,03 tỉ USD.

Lãnh đạo thành phố mời gọi doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực logistics, đào tạo, khoa học - công nghệ; đồng thời đề nghị Bộ Ngoại giao Nhật Bản tạo thuận lợi để thành phố tham gia các hoạt động trong Năm Hợp tác du lịch Việt Nam - Nhật Bản 2027-2028.

Hai bên cũng thống nhất phối hợp tổ chức Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 12 năm 2027 tại TP.HCM, tăng cường giao lưu nhân dân và vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước.

Tại buổi làm việc ngày 27-11 với Phó thống đốc Tokyo Miyasaka Manabu, đoàn TP.HCM đã trao đổi về kinh nghiệm của Tokyo trong quy hoạch, quản lý đô thị, phát triển giao thông công cộng và chuyển đổi số.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường làm việc với Phó Thống đốc Thủ đô Tokyo Miyasaka Manabu - Ảnh: SỞ NGOẠI VỤ TP.HCM

Phía Tokyo cho biết đang xây dựng chính phủ số, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo để tăng kết nối giữa người dân với chính quyền, giúp người dân sử dụng dịch vụ công thuận tiện hơn. Tokyo cũng theo dõi thời gian giải quyết thủ tục để đo lường hiệu quả của việc số hóa.

TP.HCM đề nghị Tokyo chia sẻ kinh nghiệm về quản trị đô thị, chuyển đổi số, y tế và an sinh xã hội; đồng thời xem xét thiết lập khuôn khổ hợp tác chính thức, tăng cường trao đổi chuyên gia.

Cùng ngày, đoàn làm việc với Cục Dịch vụ số Tokyo để tìm hiểu mô hình xây dựng chính quyền số. TP.HCM đề nghị phía Tokyo chia sẻ kinh nghiệm số hóa thủ tục hành chính, quản lý và chia sẻ dữ liệu, vận hành hạ tầng dùng chung.

Hai bên thống nhất tăng cường trao đổi chuyên môn, đào tạo, trao đổi chuyên gia và nghiên cứu triển khai thí điểm tại cấp xã, phường, đặc khu.

Xây dựng chương trình đào tạo riêng cho cán bộ thành phố

Tại buổi làm việc với Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản (GRIPS), đoàn TP.HCM tìm hiểu về cải cách bộ máy hành chính, phân cấp, phân quyền và đào tạo cán bộ.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường làm việc với Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản (GRIPS) - Ảnh: SỞ NGOẠI VỤ TP.HCM

Đoàn thành phố cho biết việc triển khai chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính đặt ra yêu cầu mới trong phân cấp, phân quyền. TP.HCM đang tiếp tục cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

GRIPS chia sẻ rằng đã đào tạo hơn 200 sinh viên Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, nhiều người trở về nước làm việc và đóng góp cho sự phát triển của các cơ quan trung ương và địa phương.

Hai bên dự kiến phối hợp xây dựng các chương trình đào tạo dành riêng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý TP.HCM; tổ chức hội thảo, trao đổi chuyên gia và nghiên cứu các giải pháp về quản trị đô thị, cải cách hành chính.

Mở rộng đào tạo, chuyển giao kỹ thuật y tế

Trong lĩnh vực y tế, đoàn TP.HCM làm việc với Đại học Y tế Phúc lợi Quốc tế Nhật Bản (IUHW), đồng thời tham quan Bệnh viện Mita và Bệnh viện Sanno thuộc hệ thống này.

Đoàn công tác TP.HCM tham quan và nghe giới thiệu về hoạt động của Bệnh viện Mita và Bệnh viện Sanno, hai cơ sở y tế của hệ thống IUHW - Ảnh: SỞ NGOẠI VỤ TP.HCM

TP.HCM ghi nhận mô hình của IUHW kết hợp đào tạo y khoa, nghiên cứu và thực hành tại bệnh viện, trong đó bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên được đào tạo phối hợp với nhau.

Hai bên coi trọng kết quả hợp tác của IUHW tại Việt Nam, nhất là với Bệnh viện Chợ Rẫy, Đại học Y Dược TP.HCM và việc kết nối giữa Trung tâm Chẩn đoán từ xa quốc tế thuộc Bệnh viện IUHW Narita với Trung tâm Kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt - Nhật.

Đoàn đề nghị IUHW tăng cường hợp tác với các bệnh viện, trường đại học lớn, trong đó có Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật y tế. Đồng thời, thành phố mong muốn IUHW hỗ trợ học bổng và đào tạo chuyên sâu cho các bác sĩ trẻ.

Phía IUHW bày tỏ mong muốn tham gia sâu hơn vào công tác y tế của TP.HCM, tiếp tục đào tạo nhân lực y khoa thông qua học bổng cho sinh viên và đầu tư vào y tế chất lượng cao tại thành phố.