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TP.HCM dự kiến hỗ trợ 1 tỉ đến 6 tỉ đồng để người dân tự lo tái định cư

tác giả
ÁI NHÂN
ÁI NHÂN
ÁI NHÂN

TP.HCM dự kiến hỗ trợ theo 4 mức gồm 1 tỉ đồng (khu vực 4), 1,5 tỉ đồng (khu vực 3), 3,5 tỉ đồng (khu vực 2), 6 tỉ đồng (khu vực 1) cho người dân có đất thu hồi đủ điều kiện tái định cư tự lo chỗ ở mới.

TP.HCM dự kiến hỗ trợ 1 tỉ đến 6 tỉ đồng để người dân tự lo tái định cư - Ảnh 2.

Nhiều hộ dân được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã bàn giao mặt bằng để thi công dự án mở rộng, nâng cấp quốc lộ 1 - Ảnh: THUẬN VĂN

UBND TP.HCM đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của HĐND TP quy định cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; chính sách đối với tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng khi khai thác, sử dụng không gian ngầm, không gian tầm thấp, không gian tầm cao vì lợi ích công cộng.

Hỗ trợ tái định cư 1 tỉ đến 6 tỉ đồng

Một trong những nội dung đáng chú ý là chính sách hỗ trợ tái định cư bằng tiền đối với người có đất thu hồi đủ điều kiện tái định cư nhưng không nhận nhà, đất tái định cư và lựa chọn tự lo chỗ ở mới.

Dự thảo đề xuất chính sách áp dụng đối với địa bàn cấp xã chưa có đủ quỹ nhà, đất tái định cư, mức hỗ trợ được xác định trên cơ sở giá đất ở theo bảng giá đất và diện tích tối thiểu tách thửa tại nơi có đất thu hồi, đồng thời áp dụng mức trần hỗ trợ theo 4 khu vực.

Trong đó khu vực 1 gồm các địa bàn phường trung tâm như Sài Gòn, Bến Thành, Tân Định, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Chợ Lớn, Bình Thạnh, Phú Nhuận... có mức hỗ trợ tối đa 6 tỉ đồng. Khu vực 2 có mức hỗ trợ tối đa 3,5 tỉ đồng; khu vực 3 tối đa 1,5 tỉ đồng; khu vực 4 tối đa 1 tỉ đồng.

Trường hợp địa bàn cấp xã nơi có đất thu hồi đã có quỹ nhà, đất tái định cư để bố trí, mức hỗ trợ bằng tiền đối với người dân tự lo chỗ ở mới được đề xuất bằng 50% mức quy định tương ứng.

Hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi còn được xem xét mua, thuê mua nhà ở xã hội không phải bốc thăm và không phải đáp ứng điều kiện về nhà ở. Hộ gia đình có từ 7 nhân khẩu thường trú trở lên tại nhà, đất thu hồi thì ngoài suất tái định cư thì vẫn được xem xét hỗ trợ mua, thuê mua thêm 1 suất nhà ở xã hội trong dự án theo giá tái định cư.

Dự thảo cũng đề xuất cơ chế hỗ trợ bổ sung đối với một số trường hợp thu hồi đất theo Luật Phát triển đô thị. Theo đó ngoài mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định, người có đất thu hồi để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng được  thêm 10% mức bồi thường, hỗ trợ bằng tiền về đất và được thưởng bàn giao mặt bằng trước thời hạn.

Đối với phần đất ngoài ranh thu hồi dưới 100m2 (đất phi nông nghiệp), dưới 1.000m2 (nông nghiệp) nếu đáp ứng điều kiện và người dân có yêu cầu thì cơ quan thẩm quyền thu hồi, bồi thường mà không phải điều chỉnh quy hoạch, ranh dự án.

Dự thảo đưa ra mức hỗ trợ từ 40 - 100% giá đất tính tiền bồi thường đối với các trường hợp sử dụng đất ổn định nhưng không đủ điều kiện được bồi thường tùy thời điểm, nguồn gốc sử dụng đất. Trường hợp có vi phạm pháp luật về đất đai, mức hỗ trợ được đề xuất 28 - 70%, tùy thời điểm sử dụng đất.

Đáng chú ý, trường hợp mua bán, chuyển nhượng hoặc tặng cho nhà, đất bằng giấy tay trong khoảng thời gian từ sau ngày 1-7-2014 đến trước ngày 1-8-2024, người đang trực tiếp sử dụng đất có thể được xem xét hỗ trợ tương đương mức bồi thường hoặc hỗ trợ về đất nếu đáp ứng các điều kiện sử dụng đất ổn định, được địa phương xác nhận, công khai.

TP.HCM dự kiến hỗ trợ 1 tỉ đến 6 tỉ đồng để người dân tự lo tái định cư - Ảnh 3.

Các hộ dân đường Lương Định Của bàn giao mặt bằng sớm được thưởng bên cạnh các khoản bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - Ảnh: HỮU DUY

Bồi thường 100% thiệt hại do công trình ngầm

Dự thảo cũng đề xuất cụ thể chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng từ hoạt động khai thác, sử dụng không gian ngầm, không gian tầm thấp, không gian tầm cao vì lợi ích công cộng.

Bao gồm bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng nhà ở, công trình, tài sản; hỗ trợ ổn định đời sống; hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ di dời vật nuôi; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm; hỗ trợ tái định cư; hỗ trợ để tháo dỡ, phá dỡ, di dời.

Các trường hợp được xem xét bao gồm việc không thể xây dựng, cải tạo, sửa chữa công trình đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trước thời điểm công bố phạm vi ảnh hưởng; hoặc dự án đã được phê duyệt, cấp phép nhưng bị hạn chế diện tích xây dựng, chiều cao, số tầng, công năng và khả năng khai thác hợp pháp khi triển khai.

Đặc biệt, dự thảo quy định nhà ở, công trình và tài sản phải sửa chữa, gia cường, chống đỡ, chống thấm, chống rung hoặc hệ thống hạ tầng kỹ thuật phải di dời, hoàn trả do ảnh hưởng trực tiếp của dự án sẽ được bồi thường 100% chi phí sửa chữa, khắc phục, di dời hoặc hoàn trả.

Dự thảo cũng đề xuất rõ trách nhiệm bồi thường của chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân trong quá trình khai thác (thi công, quản lý, khai thác) không gian phải chi trả cho những người bị ảnh hưởng.  

Dự kiến TP.HCM hỗ trợ từ 1 tỉ đến 6 tỉ đồng để người dân tự lo tái định cư - Ảnh 4.Dự kiến tái định cư bằng tiền với mức hỗ trợ tốt, người dân TP.HCM có thể tự lo nơi ở mới

TP.HCM đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với chính sách tái định cư bằng tiền đột phá từ Luật Phát triển đô thị.







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ÁI NHÂN
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    Chủ đề: hỗ trợ tái định cư tp.hcm bồi thường

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