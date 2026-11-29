TP.HCM (giáp đỏ) trong trận chung kết đồng đội nam với Công An Nhân Dân - Ảnh: N.K

Trưa 29-11, môn taekwondo Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 đã kết thúc tại Nhà thi đấu TDTT Phường An Hội Đông với 3 nội dung đối kháng đồng đội đầy hấp dẫn.

Ở ngày thi đấu cuối cùng, TP.HCM giành thêm 1 HCV đối kháng đồng đội nam sau khi thắng Công An Nhân Dân 2-0 trong trận chung kết.

Cụ thể, 4 VĐV Lý Hồng Phúc, Đỗ Thế Phi Long, Lê Minh Vương và Võ Minh Mẫn đã thắng Đặng Thành Công, Đỗ Đức Hiếu, Nguyễn Ngọc Long và Nguyễn Văn Nhật.

Trong đó, HCV SEA Games 32 và HCB SEA Games 33 ở hạng cân 74 kg Lý Hồng Phúc thực sự là đầu tàu của TP.HCM khi ghi nhiều điểm số quan trọng.

Ở 2 nội dung còn lại, Đà Nẵng thắng Huế 2-0 ở đối kháng đồng đội nữ, còn Vĩnh Long thắng Hà Nội ở nội dung đối kháng đồng đội nam nữ.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Nam Nhân (áo trắng) cùng Chủ tịch Liên đoàn taekwondo Việt Nam Trương Ngọc Để trao huy chương và linh vật Đại hội cho các VĐV - Ảnh: N.K

Trong đó, nhà cựu vô địch châu Á và thế giới Trương Thị Kim Tuyền dù đã giã từ đội tuyển taekwondo Việt Nam vào cuối năm 2025, nhưng vẫn là chỗ dựa quan trọng của Vĩnh Long để làm nên chiến thắng trước Hà Nội khá mạnh.

Chung cuộc, TP.HCM dẫn đầu toàn đoàn với 7 HCV, hơn 3 HCV so với đoàn xếp thứ 2 là Đà Nẵng. Đây là kỳ Đại hội thứ 3 liên tiếp TP.HCM dẫn đầu ở môn taekwondo. Có cùng 3 HCV với Vĩnh Long, nhưng Hà Nội xếp thứ 3 ở Đại hội năm nay do hơn về số HCB.

Niềm vui càng lớn hơn với các VĐV taekwondo TP.HCM khi Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Nam Nhân đến xem trong ngày thi đấu cuối cùng. Ông còn trao phong bao "lì xì" cho 4 VĐV TP:HCM giành chiến thắng nội dung đối kháng đồng đội nam và trực tiếp trao huy chương ở nội dung này

Ngoài HCV đối kháng đồng đội, 6 HCV còn lại của TP.HCM thuộc về Châu Tuyết Vân - Hồ Thanh Ân (quyền đôi nam nữ), Phạm Thị Kim Chi (đối kháng 46 kg nữ), Nguyễn Hồng Trọng (54 kg nam), Phạm Đăng Quang (68 kg nam), Đinh Công Khoa (58kg nam) và Lê Tuấn (63 kg nam).