Highlander 9X sẽ là mẫu xe điện tầm xa EREV đầu tiên của Toyota - Ảnh minh họa: Toyota

Tại Triển lãm ô tô Quảng Châu 2026 diễn ra ngày 27-11, liên doanh GAC Toyota chính thức xác nhận mẫu Highlander thế hệ thứ năm sẽ mang tên Highlander 9X.

Theo trang Electrek, đây là mẫu xe đầu tiên trong danh mục sản phẩm toàn cầu của Toyota sử dụng công nghệ điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV). Xe dự kiến ra mắt trong quý 1-2027, trước mắt dành cho thị trường Trung Quốc.

Điểm đáng chú ý của Highlander 9X là hệ truyền động EREV, khác với các mẫu hybrid truyền thống mà Toyota đang phân phối rộng rãi.

Ở cấu hình EREV, bánh xe được dẫn động bằng mô-tơ điện. Động cơ xăng chủ yếu đóng vai trò máy phát điện để bổ sung năng lượng khi dung lượng pin xuống thấp, qua đó kéo dài quãng đường di chuyển.

Khác với xe điện thuần túy, người dùng có thể tiếp tục sử dụng nhiên liệu xăng khi không thuận tiện sạc điện.

Theo GAC Toyota, Highlander 9X sẽ sử dụng hệ thống truyền động điện với công nghệ từ Huawei. Hãng công nghệ Trung Quốc còn cung cấp hệ thống hỗ trợ lái Qiankun và nền tảng khoang lái thông minh HarmonyOS.

Trong khi đó, bộ pin được Toyota và CATL hợp tác phát triển riêng cho mẫu xe này.

Hình ảnh nhá hàng được tung ra trước đó - Ảnh: Toyota

GAC Toyota cũng cho biết công nghệ động cơ xăng phát điện được Toyota phát triển dựa trên kinh nghiệm về hệ truyền động hybrid của hãng.

Một số nguồn tin tại Trung Quốc cho rằng Highlander 9X có thể đạt tổng phạm vi hoạt động hơn 1.000km khi đầy pin và đầy bình xăng, theo chu trình CLTC.

Highlander phiên bản thuần điện đang được bán ở thị trường Bắc Mỹ - Ảnh: Toyota

Trong khi Highlander 9X sử dụng công nghệ EREV dành cho Trung Quốc, Toyota đã giới thiệu một phiên bản Highlander chạy điện thuần túy dành cho thị trường Bắc Mỹ.

Mẫu Highlander BEV có cấu hình ba hàng ghế, tối đa 7 chỗ ngồi, với hai lựa chọn pin 77 kWh và 95,8 kWh.

Theo thông số Toyota công bố, bản pin 77 kWh có phạm vi hoạt động dự kiến tối đa khoảng 462km, trong khi bản pin 95,8 kWh có thể đạt khoảng 515km trên cấu hình dẫn động cầu trước, theo chuẩn EPA.

Tại Việt Nam, Highlander không nằm trong danh mục xe được Toyota Việt Nam phân phối chính hãng, song đã xuất hiện dưới dạng nhập khẩu tư nhân hoặc trên thị trường xe đã qua sử dụng với số lượng hạn chế.