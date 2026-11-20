Hình ảnh "nhá hàng" mẫu xe buýt điện mới của THACO được lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Facebook

Một số tư vấn bán hàng đã đăng tải hình ảnh hé lộ dòng xe buýt điện mới của THACO. Theo nội dung được chia sẻ, THACO Bus dự kiến triển khai bán xe buýt sử dụng khung gầm semi từ tháng 12-2026.

Trong hình ảnh, mẫu xe vẫn được phủ bạt, đi kèm thông điệp "Kiến tạo hành trình xanh". Thông tin xuất hiện trên hình ảnh cho thấy dòng xe này có hai biến thể thuần điện EV và EREV (xe điện có thêm động cơ đốt trong sạc điện).

Ở Việt Nam, Bộ Xây dựng đã bổ sung EREV vào hệ thống phân loại xe điện hóa. Theo quy chuẩn mới, EREV được phân loại thành EREVeb (chạy thuần điện từ 250km trở lên) và EREVep (có khả năng di chuyển bằng điện từ 150km đến dưới 250km).

Hiện chưa rõ dòng xe buýt điện EREV của THACO sẽ thuộc nhóm nào. Hãng chưa xác nhận kế hoạch ra mắt cũng như thông số kỹ thuật của sản phẩm.

Hình dung về thiết kế của mẫu xe buýt điện mới - Ảnh do AI tạo

Song trước đó, hãng từng giới thiệu mẫu xe tải van điện Tower E tự phát triển, với phạm vi hoạt động công bố khoảng 300km mỗi lần sạc.

Khi được bán ra, dòng xe buýt điện mới của THACO dự kiến sẽ cạnh tranh với một số đối thủ như Kim Long Motor với B30-EV, B40-EV và B60-EV.

Ngoài xe buýt đô thị, Kim Long Motor còn phát triển mẫu xe giường nằm thuần điện KIMLONG99 EV-G34. Xe sử dụng bộ pin BYD dung lượng 357kWh, cho phạm vi hoạt động công bố khoảng 400km/sạc.

Về phía THACO, doanh nghiệp hiện sản xuất 6 dòng xe buýt ghế ngồi và 2 dòng xe giường nằm. Ngoài các sản phẩm tự phát triển, hãng còn kinh doanh xe buýt Iveco và Mercedes-Benz tại Việt Nam.