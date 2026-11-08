Hãng xe mới dự kiến bán 4 mẫu ở Việt Nam, có cả dòng vừa cắm điện vừa sạc xăng

Li L6 nằm trong số những mẫu xe dự kiến được đưa về Việt Nam - Ảnh: Li Auto

Theo thông tin từ ông Hoàng Chí Trung, Tổng giám đốc Neera Motors - đơn vị phân phối Li Auto tại Việt Nam, thương hiệu ô tô Trung Quốc này dự kiến giới thiệu 4 mẫu SUV trong tháng 12-2026 hoặc tháng 1-2027.

Danh mục sản phẩm gồm Li L6, L8, L9 và i6. Trong đó, ba mẫu đầu tiên sử dụng công nghệ xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (REEV hay EREV), còn i6 là xe thuần điện.

Các mẫu REEV sử dụng mô tơ điện để dẫn động bánh xe. Động cơ xăng đóng vai trò máy phát, cung cấp năng lượng cho hệ thống điện khi cần thiết, qua đó kéo dài quãng đường di chuyển.

Theo thông tin được chia sẻ, các mẫu xe dự kiến bán tại Việt Nam sẽ giữ lại những trang bị tương tự phiên bản tại Trung Quốc. Tuy nhiên, giá bán và thời điểm mở bán chính thức vẫn chưa được công bố.

Li L6

Li L6 là mẫu xe nhỏ nhất trong nhóm REEV dự kiến đưa về Việt Nam, với chiều dài 4.935mm, rộng 1.960mm, cao 1.735mm và chiều dài cơ sở 2.920mm. Xe có cấu hình 5 chỗ ngồi.

Tại Việt Nam, L6 chưa có đối thủ REEV trực tiếp song xe có thể cạnh tranh với BMW X3 (từ 2,299 tỉ đồng), Mercedes-Benz GLC (từ 2,319 tỉ đồng) và Volvo XC60 (từ 2,299 tỉ đồng) - Ảnh: Li Auto



Phiên bản dự kiến phân phối là L6 Ultra, sử dụng pin LFP dung lượng 51kWh, kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L đóng vai trò máy phát điện.

Theo thông số được cung cấp, xe có thể chạy thuần điện 245km và đạt tổng quãng đường 1.040km khi kết hợp xăng và điện, cùng theo tiêu chuẩn WLTC. Thời gian sạc pin từ 20% lên 80% được công bố ở mức 12 phút.

Li L6 trang bị hai mô tơ điện dẫn động bốn bánh, tổng công suất 408 mã lực, mô men xoắn 529Nm, tăng tốc 0-100km/h trong 5,4 giây.

Về tiện nghi, xe có màn hình toàn cảnh 29 inch độ phân giải 6K, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), hệ thống âm thanh 19 loa, ghế trước massage 18 điểm và tủ lạnh. Một số trang bị như màn hình giải trí 21 inch cho hàng ghế sau thuộc danh mục tùy chọn.

Li L8

Lớn hơn L6 là Li L8, với chiều dài 5.135mm, chiều rộng 2.000mm và chiều dài cơ sở 3.045mm. Khác với thế hệ trước, L8 mới chuyển sang cấu hình 5 chỗ ngồi.

Ở phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn 5 chỗ, đối thủ về kích thước của L8 gồm BMW X5 (từ 4,16 tỉ đồng), Mercedes-Benz GLE (4,669 tỉ đồng với bản GLE 400 e 4MATIC plug-in hybrid), Volvo XC90 (từ 3,289 tỉ đồng) và Lexus RX (từ 3,35 tỉ đồng) - Ảnh: Li Auto

Mẫu xe này sử dụng pin NCM dung lượng 72,7kWh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 5C. Theo công bố, thời gian sạc từ 10% lên 80% chỉ khoảng 10 phút trong điều kiện phù hợp.

Li L8 có thể chạy thuần điện 353km và đạt tổng quãng đường 1.385km theo WLTC nhờ kết hợp pin với bình xăng 60 lít.

Hệ thống hai mô tơ điện cho công suất tổng cộng 571 mã lực, mô men xoắn 710Nm, giúp xe tăng tốc 0-100km/h trong 4,8 giây.

Trang bị đáng chú ý có màn hình toàn cảnh 29 inch 6K, màn hình giải trí hàng ghế sau 21 inch 4K, âm thanh 27 loa, ghế massage và tủ lạnh 10 lít có chức năng làm nóng, làm lạnh.

Tùy phiên bản, L8 được trang bị hệ thống treo chủ động 800V hoặc treo khí nén Magic Carpet thế hệ thứ ba.

Li L9

Ở vị trí cao nhất là Li L9, mẫu SUV cỡ lớn có chiều dài 5.255mm, rộng 2.000mm, cao 1.810mm và chiều dài cơ sở 3.125mm. Xe bố trí 6 chỗ ngồi theo cấu hình 2-2-2.

Xe có thể cạnh tranh với BMW X7 (từ 6,199 tỉ đồng), Mercedes-Benz GLS (từ 5,689 tỉ đồng) và Lexus GX 550 (từ 6,4 tỉ đồng) - Ảnh: Li Auto

Li L9 sử dụng hệ truyền động tương tự L8, gồm pin 72,7kWh, động cơ xăng 1.5L làm máy phát và hai mô tơ điện dẫn động bốn bánh.

Theo thông số WLTC, xe có thể chạy thuần điện 350km, tổng quãng đường kết hợp xăng và điện đạt 1.370km. Khả năng tăng tốc 0-100km/h được công bố ở mức 4,9 giây.

L9 sở hữu nhiều trang bị hướng đến sự tiện nghi như hệ thống âm thanh 33 loa, màn hình trước 29 inch 6K, màn hình giải trí phía sau 21 inch 4K, tủ lạnh 10 lít và hệ thống hỗ trợ lái sử dụng cảm biến LiDAR.

Với kích thước và định vị sản phẩm, ba mẫu L6, L8 và L9 có thể cạnh tranh với các dòng SUV hạng sang từ BMW, Mercedes-Benz, Volvo hay Lexus. Tuy nhiên, mức độ cạnh tranh còn phụ thuộc vào giá bán chính thức tại Việt Nam.

Li i6

Khác với ba mẫu xe kể trên, Li i6 sử dụng hoàn toàn năng lượng điện, không có động cơ xăng để mở rộng phạm vi hoạt động.

i6 là mẫu thuần điện duy nhất trong 4 xe dự kiến về Việt Nam - Ảnh: Li Auto

Phiên bản i6 đời 2026 vừa được giới thiệu tại Trung Quốc ngày 28-10, với một số nâng cấp về pin, công nghệ hỗ trợ lái và trang bị nội thất.

Xe có chiều dài 4.950mm, rộng 1.935mm, cao 1.655mm, chiều dài cơ sở 3.000mm và bố trí 5 chỗ ngồi.

Li i6 2026 sử dụng bộ pin dung lượng 96kWh, hỗ trợ sạc nhanh 5C. Theo tiêu chuẩn CLTC, phiên bản dẫn động cầu sau có phạm vi hoạt động tối đa 780km, trong khi bản dẫn động bốn bánh đạt 710km.

Bản dẫn động cầu sau sử dụng một mô tơ công suất 335 mã lực. Phiên bản dẫn động bốn bánh có hai mô tơ, tổng công suất 536 mã lực.

Nội thất i6 được trang bị màn hình toàn cảnh 29 inch 6K, ghế trước chỉnh điện có tư thế ngả tối đa 150 độ, đèn pha ma trận và cốp trước đóng mở điện.

Xe cũng sử dụng chip xử lý Qualcomm Snapdragon 8797 cho khoang lái và chip Mach M100 do Li Auto phát triển phục vụ hệ thống hỗ trợ lái.

Theo kế hoạch, Li i6 2026 có thể xuất hiện tại Việt Nam ngay trong tháng 12 tới. Tuy nhiên, cấu hình cuối cùng dành cho thị trường trong nước vẫn chưa được chốt vì bản 2026 mới ra mắt bên Trung Quốc đầu tháng 11.