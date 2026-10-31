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Xe Trung Quốc dồn dập vào Việt Nam: Cơ hội nào cho những cái tên mới?

tác giả
MINH SƠN
MINH SƠN
MINH SƠN

Thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục đón thêm những thương hiệu mới như iCAUR hay Li Auto. Tuy nhiên để các hãng xe Trung Quốc mới tìm chỗ đứng trước các đối thủ đã có mặt không phải điều dễ dàng.

Xe Trung Quốc dồn dập đổ bộ Việt Nam: Cơ hội nào cho những cái tên mới? - Ảnh 1.

Thị trường ô tô Việt Nam liên tục đón thêm các thương hiệu mới - Ảnh: Đại lý

Vài năm gần đây, thị trường ô tô Việt Nam xuất hiện thêm nhiều thương hiệu như MG, BYD, Geely, Lynk & Co, Omoda & Jaecoo, GAC và Wuling. Phần lớn là các hãng xe Trung Quốc tập trung vào SUV, xe điện và hybrid, mở rộng lựa chọn cho người mua về thiết kế, công nghệ và giá bán.

Sự xuất hiện của các hãng xe mới khiến thị trường thêm cạnh tranh. Tuy nhiên, sản phẩm khác biệt chưa đủ để bảo đảm khả năng giành thị phần.

Ngoài giá bán và trang bị, các hãng xe mới còn phải xây dựng nhận diện thương hiệu, tạo niềm tin với khách hàng và phát triển mạng lưới đại lý, phụ tùng, dịch vụ hậu mãi. Đây là những lĩnh vực mà các thương hiệu lâu năm đã có lợi thế nhất định.

iCAUR chuẩn bị tiếp cận thị trường Việt Nam

iCAUR là một trong những thương hiệu ô tô mới đang hướng đến Việt Nam. Thuộc Tập đoàn Chery, hãng tập trung phát triển SUV năng lượng mới, nổi bật với thiết kế vuông vức, mang phong cách xe địa hình.

Xe Trung Quốc dồn dập đổ bộ Việt Nam: Cơ hội nào cho những cái tên mới? - Ảnh 2.
Xe Trung Quốc dồn dập đổ bộ Việt Nam: Cơ hội nào cho những cái tên mới? - Ảnh 3.
Xe Trung Quốc dồn dập đổ bộ Việt Nam: Cơ hội nào cho những cái tên mới? - Ảnh 4.
Xe Trung Quốc dồn dập đổ bộ Việt Nam: Cơ hội nào cho những cái tên mới? - Ảnh 5.
Xe Trung Quốc dồn dập đổ bộ Việt Nam: Cơ hội nào cho những cái tên mới? - Ảnh 6.

iCAUR là thương hiệu thuộc Tập đoàn Chery, tập trung vào dòng SUV năng lượng mới. Hãng đã trưng bày 20 mẫu V25 được cá nhân hóa tại Hội nghị Người dùng quốc tế 2026 ở Trung Quốc - Ảnh: iCAUR

Tại sự kiện iCAUR International User Summit 2026, diễn ra từ ngày 19 đến 23-10 ở Vũ Hồ (Trung Quốc), hãng trưng bày 20 chiếc V25 được cá nhân hóa. Tuy nhiên đây là hoạt động bên lề, chưa phải lời khẳng định hãng sẽ mang những xe nào về Việt Nam.

Đối với thị trường Việt Nam, những vấn đề đáng quan tâm hơn là iCAUR sẽ phân phối mẫu xe nào, giá bán bao nhiêu và phát triển hệ thống bán hàng, hậu mãi ra sao.

Trong khi đó các thương hiệu như BYD, MG, Geely hay Omoda & Jaecoo đã có thời gian hiện diện tại Việt Nam. Vì vậy iCAUR sẽ phải cạnh tranh với những đối thủ đã bước đầu xây dựng hệ thống phân phối và tiếp cận khách hàng.

Thiết kế khác biệt có thể giúp xe thu hút sự chú ý ban đầu. Tuy nhiên sức cạnh tranh còn phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm, giá bán và chính sách kinh doanh thực tế.

Khác biệt chưa đủ để thành công

Thị trường ô tô Việt Nam vẫn còn cơ hội cho các thương hiệu mới khi nhu cầu người mua ngày càng đa dạng. Tuy nhiên cạnh tranh không chỉ nằm ở thiết kế hay công nghệ trên xe.

Các hãng như BYD, MG, Geely và Omoda & Jaecoo đều đang đầu tư vào hệ thống phân phối, dịch vụ và hoạt động tiếp cận khách hàng. Dù có chiến lược khác nhau, các hãng đều phải tìm cách xây dựng niềm tin và duy trì hoạt động lâu dài.

iCAUR V27 xuất hiện tại Việt Nam với thiết kế SUV vuông vức - Ảnh: AP Team

Với iCAUR, khả năng cạnh tranh tại Việt Nam còn phụ thuộc vào danh mục sản phẩm, giá bán và dịch vụ sau khi chính thức gia nhập thị trường. Những yếu tố này cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng duy trì sức hút của thương hiệu trong dài hạn.

Khi người mua có ngày càng nhiều lựa chọn, thiết kế khác biệt có thể tạo lợi thế ban đầu. Tuy nhiên giá trị sử dụng, chi phí sở hữu và chất lượng dịch vụ mới là những yếu tố quan trọng để một thương hiệu giữ chân khách hàng.

Xe Trung Quốc dồn dập đổ bộ Việt Nam: Cơ hội nào cho những cái tên mới? - Ảnh 8.Thêm hãng xe mới sắp vào Việt Nam, có SUV chạy điện đi kèm máy xăng

iCAUR, thương hiệu ô tô thuộc Tập đoàn Chery, dự kiến gia nhập thị trường Việt Nam cuối năm 2026 với hai mẫu SUV V23 và V27. Một mẫu thuần điện, mẫu còn lại có thêm động cơ đốt trong để phát điện.

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    Chủ đề: xe Trung Quốc iCaur V27 iCaur

    Dòng sự kiện: Thị trường xe

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