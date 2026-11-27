Hình ảnh nhá hàng chiếc EREV đầu tiên của Toyota - Ảnh: GAC-Toyota

Liên doanh GAC Toyota vừa đăng tải hình ảnh hé lộ một mẫu SUV mới trên mạng xã hội Weibo, trước thềm triển lãm ô tô Quảng Châu 2026 khai mạc ngày 27-11.

Theo trang Electrek và Car News China, đây sẽ là mẫu xe điện có công nghệ mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) đầu tiên của Toyota. Dù hãng chưa xác nhận tên gọi, hình ảnh và thông điệp quảng bá cho thấy nhiều khả năng xe thuộc dòng Highlander.

Trong bài đăng, GAC Toyota sử dụng thông điệp "Toyota không vội nhưng sẽ mở rộng phạm vi di chuyển". Hãng cũng mô tả sản phẩm là một mẫu SUV đầu bảng mang tính toàn cầu.

Trước đó, vào tháng 8-2026, GAC từng xác nhận kế hoạch giới thiệu Highlander sử dụng công nghệ EREV trong nửa cuối năm nay. Điều này càng củng cố khả năng mẫu xe sắp ra mắt chính là Highlander phiên bản mới.

Điểm đáng chú ý nhất của mẫu SUV mới không nằm ở thiết kế mà là hệ truyền động.

Ngoài hình ảnh nhá hàng, Toyota chưa tiết lộ nhiều về mẫu xe mới, nhưng khả năng cao đó sẽ là biến thể của Highlander - Ảnh: Toyota

Khác với ô tô điện thuần túy, EREV được trang bị cả mô-tơ điện, bộ pin và động cơ đốt trong. Tuy nhiên, động cơ xăng chủ yếu đóng vai trò máy phát điện, thay vì trực tiếp dẫn động bánh xe như trên nhiều mẫu hybrid thông thường.

Khi pin còn đủ điện, xe vận hành bằng mô-tơ điện. Khi dung lượng pin xuống thấp, động cơ xăng có thể hoạt động để tạo ra điện, giúp xe tiếp tục di chuyển mà không cần dừng lại sạc ngay.

Nhờ vậy, người dùng có thể trải nghiệm khả năng vận hành bằng điện trong những chuyến đi hằng ngày, đồng thời sử dụng nhiên liệu xăng để kéo dài hành trình khi cần.

EREV cũng thường được trang bị cổng sạc ngoài, cho phép nạp điện trực tiếp vào pin tương tự xe điện thuần túy.

Công nghệ này khác với hệ thống hybrid tự sạc (HEV) đang được Toyota sử dụng rộng rãi. Trên những mẫu xe như Corolla Cross Hybrid hay Camry Hybrid tại Việt Nam, động cơ xăng có thể trực tiếp truyền lực đến bánh xe và phối hợp với mô-tơ điện.

Toyota muốn sản xuất 200.000 xe EREV trong năm 2027

Theo trang Nikkei Asia, Toyota có kế hoạch bắt đầu sản xuất xe EREV tại Trung Quốc từ mùa xuân năm 2027.

Highlander không được phân phối ở Việt Nam mà chỉ xuất hiện nhỏ lẻ thông qua con đường nhập khẩu tư nhân. Mẫu xe này mới được ra mắt bản thuần điện hồi tháng 2-2026 - Ảnh: Toyota

Hãng được cho là đặt mục tiêu sản xuất khoảng 200.000 xe trong năm đầu tiên, trước khi tăng lên khoảng 400.000 chiếc vào năm 2028.

Động thái phát triển EREV diễn ra trong bối cảnh Toyota chịu áp lực cạnh tranh ngày càng lớn tại Trung Quốc.

Theo Electrek, trong 9 tháng đầu năm 2026, hãng bán được hơn 1,05 triệu xe tại thị trường này, giảm khoảng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Các thương hiệu nội địa như BYD, Geely và Chery đang gia tăng sức ép bằng danh mục xe điện và xe hybrid cắm sạc ngày càng đa dạng.

Trong khi đó, cạnh tranh về giá ở phân khúc xe điện thuần túy khiến các hãng phải tìm thêm hướng đi khác. Công nghệ EREV có thể giúp Toyota tiếp cận nhóm khách hàng muốn sử dụng xe điện nhưng vẫn lo ngại khả năng sạc pin trên những hành trình dài.

Tại Việt Nam, Toyota đang tập trung vào các dòng hybrid tự sạc như Corolla Cross, Yaris Cross, Camry và Innova Cross và chưa tiết lộ về khả năng sử dụng công nghệ EREV.

Tuy nhiên, EREV đang dần xuất hiện nhiều hơn trên một số mẫu xe Trung Quốc cũng như mẫu bán tải mới của VinFast. Do đó, không loại trừ khả năng hãng sẽ đưa công nghệ này đến Việt Nam trong tương lai.

Hãng xe mới dự kiến bán 4 mẫu ở Việt Nam, có cả dòng vừa cắm điện vừa sạc xăng Li Auto dự kiến gia nhập thị trường Việt Nam vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027 với 4 mẫu SUV gồm L6, L8, L9 và i6. Trong đó, ba mẫu sử dụng công nghệ xe điện mở rộng phạm vi hoạt động, có thể chạy hơn 1.000km khi kết hợp xăng và điện.



