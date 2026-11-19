U17 Ý (áo xanh) và U17 Bỉ (áo đỏ) đều nằm trong tốp những đội tuyển có giá trị đội hình cao nhất tại giải U17 World Cup 2026 - Ảnh: UEFA

Dù các giải đấu trẻ chỉ là bước đệm cho tương lai, định giá từ chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt cho thấy sự chênh lệch rõ rệt về chất lượng nhân sự giữa các nền bóng đá trẻ thế giới tại U17 World Cup 2026. Đáng chú ý, đội tuyển U17 Bỉ - đối thủ trực tiếp của U17 Việt Nam tại vòng bảng sở hữu thứ hạng cực kỳ ấn tượng.

Theo thống kê, có 29 đội tuyển được định giá trị đội hình trên hệ thống của Transfermarkt, trong khi 19 đội tuyển còn lại không có dữ liệu định giá, bao gồm cả U17 Việt Nam. Dưới đây là diện mạo của các đội bóng sở hữu giá trị đội hình cao nhất giải đấu:

1. U17 Tây Ban Nha (19,50 triệu euro)

Dẫn đầu danh sách không ai khác ngoài U17 Tây Ban Nha với khoảng cách khá lớn so với phần còn lại. Sức mạnh của "La Roja" trẻ quy tụ ở những tài năng sáng giá, nổi bật nhất là trung vệ Jorge Dominguez (thuộc biên chế Atletico Madrid).

Jorge Dominguez hiện là cầu thủ có giá trị cao nhất tại giải U17 World Cup 2026 - Ảnh: Transfermarkt

Cầu thủ này cũng đồng thời là gương mặt đắt giá nhất toàn giải đấu với mức định giá lên tới 8 triệu euro.

2. U17 Ý (13 triệu euro)

Đứng thứ hai là đại diện đến từ châu Âu - U17 Ý, với giá trị đội hình rải đều khắp các tuyến. Nổi bật trong số đó là tiền vệ tài hoa Riccardo Cassano (đang khoác áo Como), được định giá ở mức 6 triệu euro.

Riccardo Cassano hiện đang ăn tập tại CLB Como - Ảnh: Eurosport

3. U17 Bỉ (17,5 triệu euro)

Nằm cùng bảng đấu với U17 Việt Nam, U17 Bỉ khẳng định vị thế "ông lớn" khi được Transfermarkt định giá thuộc nhóm dẫn đầu giải đấu.

Tiền vệ ngôi sao của U17 Bỉ Xander Dierckx nhiều khả năng sẽ đá chính trong trận gặp U17 Việt Nam - Ảnh: Transfermarkt



Sức mạnh của "Quỷ đỏ" trẻ đến từ sự chắc chắn nơi hàng tiền vệ trung tâm và cặp trung vệ. Trong đó, Xander Dierckx là tiền vệ sáng giá nhất của U17 Bỉ với mức định giá 5 triệu euro, bên cạnh bộ đôi trung vệ gồm đội trưởng Mbavu và Blondeel (tổng trị giá 4 triệu euro).

4. U17 Brazil (8,5 triệu euro)

Những "vũ công Samba" trẻ tuổi xếp ở vị trí thứ tư. Đội hình của U17 Brazil tập trung những gương mặt sáng giá trên hàng công và tuyến phòng ngự như cầu thủ chạy cánh Furquim (3,5 triệu euro), trung vệ Iago Machado (3 triệu euro) và tiền đạo Lucas Emanuel (2 triệu euro).

Eduardo Conceicao được đánh giá cao nhờ kỹ thuật lắt léo khi đi bóng - Ảnh: FIFA

Đáng chú ý, trang chủ FIFA đặc biệt chú ý đến sự xuất hiện của Eduardo Conceicao trong đội hình U17 Brazil.

Cụ thể, FIFA nhấn mạnh học viện Palmeiras dường như lại sản sinh ra một viên ngọc quý nữa sau Endrick (Real Madrid) và Estevao (Chelsea), giờ đây là Eduardo Conceicao - một cầu thủ chạy cánh biến ảo với khả năng quyết định trận đấu trong tích tắc.

Cầu thủ mang áo số 10 có khả năng rê bóng nhanh nhẹn và đưa ra quyết định xuất sắc khiến cầu thủ trẻ này nhiều khả năng trở thành cơn ác mộng đối với mọi hàng phòng ngự tại giải U17 World Cup.

5. U17 Ecuador (7,7 triệu euro)

Đại diện Nam Mỹ mang đến giải đấu tập thể được định giá 7,7 triệu euro với nhiều nhân tố triển vọng trên hàng công. Có thể nhắc đến như anh em nhà Edwin Quintero - Holger Quintero (vừa gia nhập lò đào tạo của Arsenal), Luis Fragozo, Steven Guerrero và thủ môn Mijail Vaca.

Edwin Quintero, một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của Ecuador - Ảnh: FIFA

Các vị trí tiếp theo trong top 10 đội hình giá trị nhất lần lượt gọi tên: U17 Argentina (7,25 triệu euro), U17 Croatia (1,72 triệu euro), U17 Serbia (2,15 triệu euro), U17 Mỹ (1,1 triệu euro), U17 Úc (950.000 euro)

Tại vòng chung kết U17 World Cup 2026, U17 New Zealand nằm ở bảng G cùng các đối thủ U17 Bỉ, U17 Mali và U17 Việt Nam. Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam mở màn hành trình tại bảng G bằng cuộc đối đầu với U17 Bỉ lúc 20h ngày 20-11 (giờ Việt Nam). Sau đó, thầy trò ông Cristiano Roland gặp U17 New Zealand lúc 22h30 ngày 23-11 và tại lượt cuối diễn ra lúc 20h ngày 26-11, U17 Việt Nam đối đầu với U17 Mali.