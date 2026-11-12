Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

HLV tuyển Tây Ban Nha nói gì trước tin Yamal được hưởng 'đặc quyền'?

tác giả
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha Luis de la Fuente đã bác bỏ những thông tin cho rằng Lamine Yamal được hưởng “đặc quyền” ở tuyển quốc gia.

HLV tuyển Tây Ban Nha phủ nhận việc Yamal được hưởng đặc quyền - Ảnh 1.

Yamal được phép hội quân cùng đội tuyển quốc gia muộn hơn các đồng đội, khiến anh bị nghi ngờ được hưởng đặc quyền - Ảnh: REUTERS

Ngôi sao 19 tuổi Lamine Yamal không cùng đội tuyển Tây Ban Nha di chuyển đến CH Czech để tham dự trận đấu tại Nations League rạng sáng 13-11, do bị đau và viêm đầu gối phải. Thay vào đó, Yamal ở lại Barcelona để tiếp tục điều trị cùng đội ngũ y tế của CLB. 

“Tôi đã quyết định rằng để tránh việc phải di chuyển, tốt nhất là Yamal nên ở lại và tiếp tục quá trình điều trị cùng CLB”, HLV De la Fuente chia sẻ trong cuộc họp báo.

“Lamine Yamal không được hưởng bất kỳ đặc quyền nào. Chúng tôi cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự với bất kỳ cầu thủ nào khác. 

Điều khiến tôi khó chịu nhất là những lời dối trá, sự thiếu nghiêm túc, thiếu trung thực và những câu chuyện bị thêu dệt. Tôi không thể chấp nhận những người cố tình lừa dối và đưa ra thông tin sai sự thật”.

Đội trưởng Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, cũng dự kiến hội quân muộn với đội tuyển Tây Ban Nha do đang hồi phục sau khi mắc cúm, đồng thời vừa chào đón đứa con thứ hai.

Trước đó, một số phương tiện truyền thông Tây Ban Nha đưa tin Lamine Yamal được đối xử đặc biệt khi không phải lập tức có mặt tại đại bản doanh đội tuyển quốc gia như những cầu thủ khác.

Những phát biểu của HLV De la Fuente được đưa ra trong bối cảnh khối lượng thi đấu của Lamine Yamal tiếp tục trở thành chủ đề được quan tâm. Dù vẫn đang ở độ tuổi thiếu niên, cầu thủ chạy cánh này đã đóng vai trò trụ cột trong đội hình của cả Barca lẫn đội tuyển Tây Ban Nha.

Mùa giải năm nay, Lamine Yamal đã ra sân 16 trận cho Barca, ghi 13 bàn thắng và đóng góp 12 pha kiến tạo. Ở mùa giải trước, anh thi đấu tổng cộng 45 trận cho Barca. Trong năm 2026, Yamal cũng đã có 14 lần khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha.

Dự kiến Lamine Yamal sẽ trở lại hội quân cùng đội tuyển Tây Ban Nha trước trận đấu gặp đội tuyển Anh rạng sáng 16-11. 

HLV tuyển Tây Ban Nha khó chịu vì những thông tin bịa đặt liên quan Yamal - Ảnh 2.Yamal ghi bàn vẫn không cứu nổi Barca trước PSG

Sáng 21-10 (giờ Việt Nam), Lamine Yamal ghi bàn đẹp mắt nhưng không thể giúp Barca tránh thất bại trên sân PSG, ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng Champions League.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Tây Ban Nha Lamine Yamal Yamal Atletico Madrid barca

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất