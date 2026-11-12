HLV tuyển Tây Ban Nha nói gì trước tin Yamal được hưởng 'đặc quyền'?

Yamal được phép hội quân cùng đội tuyển quốc gia muộn hơn các đồng đội, khiến anh bị nghi ngờ được hưởng đặc quyền - Ảnh: REUTERS

Ngôi sao 19 tuổi Lamine Yamal không cùng đội tuyển Tây Ban Nha di chuyển đến CH Czech để tham dự trận đấu tại Nations League rạng sáng 13-11, do bị đau và viêm đầu gối phải. Thay vào đó, Yamal ở lại Barcelona để tiếp tục điều trị cùng đội ngũ y tế của CLB.

“Tôi đã quyết định rằng để tránh việc phải di chuyển, tốt nhất là Yamal nên ở lại và tiếp tục quá trình điều trị cùng CLB”, HLV De la Fuente chia sẻ trong cuộc họp báo.

“Lamine Yamal không được hưởng bất kỳ đặc quyền nào. Chúng tôi cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự với bất kỳ cầu thủ nào khác.

Điều khiến tôi khó chịu nhất là những lời dối trá, sự thiếu nghiêm túc, thiếu trung thực và những câu chuyện bị thêu dệt. Tôi không thể chấp nhận những người cố tình lừa dối và đưa ra thông tin sai sự thật”.

Đội trưởng Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, cũng dự kiến hội quân muộn với đội tuyển Tây Ban Nha do đang hồi phục sau khi mắc cúm, đồng thời vừa chào đón đứa con thứ hai.

Trước đó, một số phương tiện truyền thông Tây Ban Nha đưa tin Lamine Yamal được đối xử đặc biệt khi không phải lập tức có mặt tại đại bản doanh đội tuyển quốc gia như những cầu thủ khác.

Những phát biểu của HLV De la Fuente được đưa ra trong bối cảnh khối lượng thi đấu của Lamine Yamal tiếp tục trở thành chủ đề được quan tâm. Dù vẫn đang ở độ tuổi thiếu niên, cầu thủ chạy cánh này đã đóng vai trò trụ cột trong đội hình của cả Barca lẫn đội tuyển Tây Ban Nha.



Mùa giải năm nay, Lamine Yamal đã ra sân 16 trận cho Barca, ghi 13 bàn thắng và đóng góp 12 pha kiến tạo. Ở mùa giải trước, anh thi đấu tổng cộng 45 trận cho Barca. Trong năm 2026, Yamal cũng đã có 14 lần khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha.

Dự kiến Lamine Yamal sẽ trở lại hội quân cùng đội tuyển Tây Ban Nha trước trận đấu gặp đội tuyển Anh rạng sáng 16-11.