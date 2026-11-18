Tổng thống Trump (trái) dự tiệc trưa cùng Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tại thủ đô Manila ngày 18-11 - Ảnh: AP

“Vì lịch trình của ngài khá hạn hẹp, tôi nghĩ một chút hương vị Manila có thể sẽ rất tuyệt. Vì vậy vào tối qua, tôi đã yêu cầu nhân viên đặt gà rán Jollibee giao đến làm bữa ăn khuya cho ngài và phái đoàn”, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr chia sẻ trong cuộc gặp với ông Trump ngày 18-11.

Tổng thống Marcos hy vọng ông chủ Nhà Trắng hãy “xem món ăn như một cách để tiếp thêm năng lượng” sau những ngày làm việc vất vả.

Theo nhà lãnh đạo Philippines, Jollibee là chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh rất được ưa chuộng tại quốc gia này.

“Một trong những sản phẩm chủ lực của Jollibee là gà rán. Và chúng tôi rất tự hào khi có thể nói rằng xét về mức độ phổ biến tại Mỹ, chúng tôi đã vượt qua KFC”, ông Marcos cho biết.

Đáp lại, ông Trump trả lời: “Ồ, thật ấn tượng. Tuyệt vời”, theo Hãng tin AP.

Hiện Nhà Trắng chưa phản hồi câu hỏi của truyền thông về việc ông Trump đã thưởng thức món gà rán hay chưa.

Jollibee là chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh nổi tiếng của Philippines. Thương hiệu này hiện có hơn 1.600 chi nhánh tại 17 quốc gia, bao gồm Việt Nam.

Nhiều cửa hàng ở nước ngoài tập trung tại những nơi có đông đảo người Philippines sinh sống và làm việc như Hong Kong, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Ngoài ra, công ty cũng đang mở rộng nhanh chóng tại Bắc Mỹ. Theo Jollibee, thương hiệu hiện có hơn 85 cửa hàng đang hoạt động hoặc chuẩn bị khai trương tại Mỹ, phần lớn nằm ở bang California.

Tại thị trường nội địa, Jollibee bỏ xa các chuỗi thức ăn nhanh của Mỹ về số lượng cửa hàng và doanh thu, buộc nhiều thương hiệu thức ăn nhanh từ xứ sở cờ hoa phải điều chỉnh thực đơn để cạnh tranh.