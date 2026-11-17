Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh - Ảnh: AP

Trong bài phát biểu trước toàn quốc, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh khẳng định mình đang bị “vu khống và bôi nhọ”, và quyết định từ chức nhằm “khôi phục danh dự của bản thân”, theo Hãng tin AFP.

Ông Khurelsukh cho biết danh tiếng của mình đã liên tục bị công kích trong hơn một tháng qua.

“Tôi chưa bao giờ ăn cắp của nhân dân hay đất nước mình. Tôi sẽ bàn giao nhiệm vụ tổng thống và trở thành một công dân bình thường”, ông phát biểu, đồng thời cam kết sẽ hợp tác với các cơ quan điều tra.

Tuyên bố từ chức được đưa ra sau khi ông Nyambaatar Khishgee, cựu thị trưởng thủ đô Ulaanbaatar, tuần trước cáo buộc ông Khurelsukh nhận 25 triệu USD liên quan đến dự án đường sắt Tavantolgoi-Gashuunsukhait, theo Hãng tin AP.

Theo các cáo buộc, ông Khurelsukh năm 2019 đã bảo đảm hợp đồng xây dựng tuyến đường sắt được trao cho Bodi International LLC, một trong những tập đoàn kinh tế lớn nhất Mông Cổ, mà không thông qua đấu thầu. Ông bị cáo buộc đã nhận tiền hối lộ từ công ty này.

Sau những cáo buộc trên, Đảng Dân chủ đối lập đã kêu gọi ông Khurelsukh từ chức.

Quyết định từ chức của ông Khurelsukh sẽ có hiệu lực sau khi Quốc hội Mông Cổ gồm 126 thành viên phê duyệt.

Ông Khurelsukh, 58 tuổi, lên nắm quyền sau khi Đảng Nhân dân Mông Cổ giành đa số ghế tại cơ quan lập pháp trong cuộc bầu cử năm 2021.

Tuy nhiên, đảng này liên tục xảy ra đấu đá nội bộ trong những năm gần đây. Mông Cổ đã chứng kiến tới 3 thủ tướng nhậm chức chỉ trong vòng 9 tháng.