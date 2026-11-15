Tông cô gái té xuống đường, ô tô kéo lê xe máy tóe lửa rồi bỏ chạy

Chị C.T.T.L. bị ô tô từ phía sau lao đến tông ngã

Ngày 15-11, anh B.V.N. (36 tuổi, trú xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã gửi đơn trình báo công an, đề nghị điều tra vụ tai nạn giao thông ô tô con từ phía sau tông vào xe máy, khiến vợ anh là chị C.T.T.L. (30 tuổi) bị thương.

Vụ việc xảy ra vào chiều 13-11, trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, thời điểm trên, chị L. đang lái xe máy đúng phần đường và sát lề với tốc độ chậm thì bất ngờ bị một ô tô màu trắng lao sát lề rồi tông mạnh vào phía sau xe máy.

Cú tông khiến chị L. văng xuống mặt đường. Tuy nhiên, chiếc xe máy mắc vào ô tô, bị kéo lê một đoạn dài, ma sát với mặt đường tóe lửa.

Sau va chạm, tài xế ô tô không dừng lại kiểm tra, giúp đỡ nạn nhân mà tiếp tục điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Chị L. sau đó được người dân hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Anh N. cho biết vụ tai nạn khiến vợ anh bị chấn động mạnh vùng đầu, nhiều vị trí trên cơ thể bị sây sát, tinh thần hoảng loạn. Hiện chị vẫn còn đau đầu, chóng mặt và đang được bác sĩ tiếp tục theo dõi.

"May mắn vợ tôi thoát chết sau cú tông rất nguy hiểm đó. Tôi bức xúc vì tài xế ô tô gây tai nạn rồi bỏ đi, không quan tâm đến tình trạng của nạn nhân nên đã làm đơn trình báo công an", anh N. nói.

Gia đình mong muốn cơ quan chức năng sớm xác minh phương tiện, làm rõ diễn biến vụ tai nạn và trách nhiệm của người điều khiển ô tô.

Liên quan vụ việc, Đại tá Vũ Thanh Giang - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi - cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin về vụ tai nạn liên quan đến chị L., và đã chỉ đạo lực lượng chức năng xác minh vụ việc.