Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ kiều bào tiêu biểu về dự chương trình Xuân quê hương năm 2026 - Ảnh: ỦY BAN NHÀ NƯỚC VỀ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Hơn 400 đại biểu kiều bào tụ hội tại Hà Nội

Tại buổi gặp gỡ báo chí chiều 26-11 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông báo Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 10-12 tại Hà Nội và một số địa phương.

Hội nghị năm nay có chủ đề "Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia". Dự kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của 1.000 đại biểu, gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, khoảng 400 đại biểu kiều bào tham dự trực tiếp và 500 đại biểu tham dự trực tuyến.

Sự kiện năm nay thu hút đông đảo các trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, người hoạt động văn hóa, giáo dục, chức sắc tôn giáo và thế hệ trẻ tiêu biểu người Việt Nam ở nước ngoài.

Nhiều thế hệ kiều bào, từ những người đã bước sang tuổi 90 đến các kiều bào trẻ sẽ cùng hội tụ và đóng góp tiếng nói, tâm huyết của mình.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng (giữa), Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên (trái) và Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại buổi gặp gỡ báo chí chiều 26-11 - Ảnh: DANH KHANG

Chia sẻ về những điểm đáng chú ý, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Hội nghị hướng tới cụ thể hóa chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị và các nghị quyết liên quan.

Đây còn là dịp để củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường sự gắn bó của kiều bào với quê hương. Hội nghị cũng là nơi để kết nối nguồn lực kiều bào với nhu cầu phát triển của đất nước, nhất là trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, đầu tư và thương mại.

Bên cạnh đó, kiều bào sẽ có không gian để bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, sáng kiến, đề xuất, kiến nghị, góp phần hoàn thiện chính sách về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài.

Hội nghị tiếp tục khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nguồn lực chiến lược quan trọng và là chủ thể tích cực đồng hành, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng

Kiều bào đồng kiến tạo tương lai của dân tộc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp đại diện chuyên gia, trí thức người Việt tại Bỉ và Luxembourg ngày 24-10 - Ảnh: TTXVN

Trong suốt thời gian qua, Đảng, Nhà nước và quê hương luôn quan tâm, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Trả lời câu hỏi của báo chí, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh nhiều kiến nghị chính đáng của kiều bào đã được các cơ quan chức năng tiếp thu, từng bước cụ thể hóa trong quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách và pháp luật.

Có thể kể đến những điều chỉnh quan trọng liên quan đến quyền sở hữu nhà ở của người Việt Nam ở nước ngoài và sửa đổi Luật Quốc tịch.

Với tinh thần quán triệt sâu sắc những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 23, bà Hằng kỳ vọng hội nghị lần này sẽ trở thành dấu mốc quan trọng trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần làm sâu sắc hơn nội hàm đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.

Vai trò của kiều bào được nâng tầm thành "nguồn lực chiến lược quan trọng". Do đó, trong giai đoạn mới, đại đoàn kết không chỉ được vun đắp bằng tình cảm, sự gắn bó với cội nguồn dân tộc mà còn được củng cố bằng sự chia sẻ trách nhiệm và khát vọng phát triển đất nước.

Thứ trưởng mong muốn dù sinh ra và lớn lên ở bất cứ nơi đâu, dù đang đảm nhiệm cương vị nào, mỗi người Việt Nam nếu có mong muốn, khát vọng và điều kiện đều có thể "tham gia vào sự nghiệp chung, đồng kiến tạo tương lai của dân tộc".

Cùng với đó, bà cũng kỳ vọng tạo bước đột phá trong phát huy nguồn lực kiều bào, nhất là trong bối cảnh đất nước đang tập trung triển khai các nghị quyết chiến lược về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế tư nhân.

Nhiều hoạt động đa dạng cho kiều bào Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5 sẽ khai mạc tại Hà Nội vào ngày 8-12, bế mạc vào ngày 9-12. Bên cạnh phiên toàn thể, hội nghị tổ chức 3 phiên chuyên đề: - Người Việt Nam ở nước ngoài phát huy vai trò trong phát triển kinh tế dữ liệu và các ngành công nghệ chiến lược; - Người Việt Nam ở nước ngoài phát huy vai trò "đại sứ văn hóa, đất nước và con người Việt Nam", góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao sức mạnh mềm và uy tín quốc gia; - Người Việt Nam ở nước ngoài phát huy vai trò trong mở rộng thị trường, mạng lưới phân phối hàng Việt Nam ra nước ngoài và kết nối với các địa phương, doanh nghiệp trong nước. Bên cạnh các phiên làm việc, hội nghị dự kiến có hoạt động kết nối, giao lưu, khảo sát thực tế tại Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh. Cùng với đó là chương trình kết nối tại thành phố Đà Nẵng, tập trung vào các định hướng, lĩnh vực phát triển trọng tâm của địa phương, xúc tiến đầu tư, thương mại, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.