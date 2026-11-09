Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Cuộc gặp đong đầy cảm xúc giữa kiều bào và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ở Nhật Bản

tác giả
NGỌC ĐỨC
và 1 tác giả khác
NGỌC ĐỨC
NGỌC ĐỨC
NGUYỄN KHÁNH
NGUYỄN KHÁNH

Trao đổi với Tuổi Trẻ, các đại diện cộng đồng người Việt tại Nhật Bản chia sẻ nhiều cảm xúc tốt đẹp sau cuộc gặp gỡ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Kiều bào tại Nhật: "Không chỉ hướng về quê hương bằng tình cảm" - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại cuộc gặp cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản ngày 8-11 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chiều 8-11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, với hơn 200 kiều bào tiêu biểu tham dự.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ sau buổi gặp, các đại diện người Việt Nam tại Nhật Bản cùng chia sẻ nhiều tâm tư, mong muốn có thể biến tình cảm hướng về quê hương thành đóng góp cụ thể, trước hết bằng tri thức.

Không chỉ là những người Việt đứng cạnh nhau

Bà Đỗ Thị Minh Phương, Tổng thư ký Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản, cho biết bà đặc biệt xúc động với không khí gần gũi và ấm áp mà buổi gặp gỡ mang lại.

Kiều bào tại Nhật: "Không chỉ hướng về quê hương bằng tình cảm" - Ảnh 2.

Bà Đỗ Thị Minh Phương, Tổng thư ký Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản - Ảnh: NVCC

Theo bà Phương, dù đây là một sự kiện trang trọng nhưng khi được lắng nghe những chia sẻ của bà con và sự quan tâm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà đã thực sự cảm nhận được sự gắn kết giữa quê hương và những người Việt đang sinh sống xa Tổ quốc.

TIN LIÊN QUAN

"Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói cộng đồng người Việt tại Nhật không chỉ là những người Việt Nam đơn thuần đứng cạnh nhau, mà là một sức mạnh đóng góp to lớn vào việc phát triển đất nước. 

Việc bà con quan tâm đến chính sách trong nước thể hiện bà con luôn dõi theo, không tách rời đất nước", bà Phương kể lại, đồng thời cho biết đã vô cùng vui mừng và xúc động.

Bà Phương đặc biệt ấn tượng với thông điệp của lãnh đạo Việt Nam về phát triển đất nước dựa vào tri thức, khoa học công nghệ, thay vì chỉ dựa vào vốn hay lao động. 

Với bà, đây là lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài.

Kiều bào tại Nhật: "Không chỉ hướng về quê hương bằng tình cảm" - Ảnh 3.

Thiếu nhi Việt Nam tại Nhật Bản tặng hoa cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Bà Phương khẳng định: "Qua những chia sẻ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tôi cảm nhận rằng kiều bào không chỉ là những người Việt sinh sống xa quê hương, mà còn là một bộ phận quan trọng trong sức mạnh chung của dân tộc.

Tôi tin rằng, khi mỗi người Việt Nam ở nước ngoài đều cảm thấy mình là một phần trong hành trình phát triển của dân tộc thì khoảng cách địa lý sẽ không còn là rào cản, mà trở thành lợi thế để kết nối Việt Nam với thế giới".

Biến khát vọng đóng góp thành hành động

Kiều bào tại Nhật: "Không chỉ hướng về quê hương bằng tình cảm" - Ảnh 4.

Ông Phạm Đình Thương (thứ hai từ trái qua) và bà Đỗ Thị Minh Phương (áo dài vàng) đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam tại sân bay - Ảnh: NVCC

Trở về sau chuyến tàu đêm từ Tokyo về Saitama, Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản, Chủ tịch Hội Người Việt tại tỉnh Saitama Phạm Đình Thương bày tỏ xúc động sau khi dự buổi gặp gỡ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

"Không chỉ riêng tôi, gần như tất cả những người tham gia hôm nay đều mang một cảm xúc như vậy. Rất trân quý, rất yêu thương. Một lần như thế này cũng là một lần để toàn bộ cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản cảm nhận rõ rằng chúng tôi vẫn luôn được Đảng và Nhà nước đồng hành", ông chia sẻ.

Ông Thương cho biết ông rất tâm đắc hai phát biểu của đại diện kiều bào Việt Nam tại buổi gặp. Đầu tiên là phát biểu của TS Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản, về định hướng kết nối, phát huy mạng lưới trí thức Việt Nam toàn cầu.

Theo ông Thương, đây là tư duy rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay, khi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ có nguồn lực về kinh tế mà còn sở hữu nguồn tri thức, kinh nghiệm quản trị, công nghệ và quan hệ quốc tế rất đáng quý.

TS Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản

Từ thực tiễn hoạt động cộng đồng, chúng tôi cảm nhận rất rõ rằng người Việt Nam tại Nhật Bản hôm nay không chỉ có khát vọng đóng góp cho đất nước, mà đã và đang tích lũy được những nguồn lực, tri thức, kinh nghiệm và các mối quan hệ quốc tế để đóng góp nhiều hơn, thiết thực hơn. Nếu được kết nối và phát huy đúng cách, người Việt Nam tại Nhật Bản hoàn toàn có thể trở thành một nguồn lực quan trọng của quốc gia, đồng thời là một bộ phận ngày càng vững mạnh trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngoài ra, ông Thương cũng đặc biệt xúc động trước chia sẻ của ni sư Thích Tâm Trí, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản.

Ni sư Thích Tâm Trí đã chia sẻ về tinh thần tương thân tương ái, yêu thương đùm bọc lẫn nhau và cùng hướng về quê hương, Tổ quốc của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật.

Kiều bào tại Nhật: "Không chỉ hướng về quê hương bằng tình cảm" - Ảnh 5.

Ni sư Thích Tâm Trí, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản, chia sẻ tại buổi gặp gỡ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

"Nếu phát biểu của TS Nguyễn Hồng Sơn gợi mở cho tôi về sức mạnh của tri thức và sự kết nối, thì chia sẻ của ni sư Thích Tâm Trí lại nhắc chúng ta về nền tảng lòng nhân ái và tình đồng bào.

Tôi nghĩ tri thức giúp cộng đồng phát triển, còn tình yêu thương và sự đoàn kết giúp cộng đồng phát triển bền vững. Đó cũng là hai giá trị mà tôi mong muốn được tiếp tục vun đắp trong các hoạt động cộng đồng của người Việt Nam tại Nhật Bản nói riêng và trên toàn thế giới nói chung" - ông Thương bày tỏ. 

Kiều bào tại Nhật: "Không chỉ hướng về quê hương bằng tình cảm" - Ảnh 6.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly tặng quà cho thiếu nhi người Việt Nam tại Nhật Bản - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chia sẻ về những phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc gặp, ông Thương cho biết rất tán thành quan điểm nhấn mạnh tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế và chính sách để kiều bào có thể tham gia sâu rộng hơn vào quá trình phát triển của đất nước.

Theo ông, đây là một trong những tinh thần quan trọng của Nghị quyết 23 về công tác kiều bào.

Ông Thương cho biết: "Người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là những người luôn hướng về quê hương bằng tình cảm, mà còn có thể trở thành những người trực tiếp đồng hành, đóng góp và tham gia vào công tác kiến tạo những giá trị mới cho đất nước.

Tôi mong các định hướng về mạng lưới trí thức từng bước được cụ thể hóa thành những chương trình hợp tác thực chất, kết nối chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài với các cơ quan địa phương, trường đại học và doanh nghiệp trong nước".

Kiều bào tại Nhật: "Không chỉ hướng về quê hương bằng tình cảm" - Ảnh 5.Ba ý nghĩa chiến lược nổi bật từ chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Chuyến thăm Nhật Bản chính thức đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân có ba ý nghĩa chiến lược nổi bật, theo Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
NGỌC ĐỨC - NGUYỄN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Nhật Bản Việt Nam - Nhật Bản

    Dòng sự kiện: Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất