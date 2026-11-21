Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev duyệt đội danh dự - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Việt Nam đang chứng kiến giai đoạn sôi động của các hoạt động đối ngoại cấp cao song phương lẫn đa phương, cả trong lẫn ngoài nước. Sáng 21-11, tại Hà Nội, lễ đón chính thức một nguyên thủ nước ngoài nữa đến thăm Việt Nam đã được tổ chức tại Nhà Quốc hội.

Người đến thăm là Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân Mehriban Aliyeva. Đây là vị nguyên thủ nước ngoài thứ hai đến Việt Nam trong chưa đầy một tuần qua, sau Tổng thống Chile và Phu nhân.

Chủ trì lễ đón Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân Mehriban Aliyeva sáng 21-11 là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly. Nhà lãnh đạo Việt Nam và Phu nhân vừa trở về Hà Nội một ngày trước đó, sau chuyến công tác tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2026 tại Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tại lễ đón - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tại lễ đón, người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam và Phu nhân đón nhà lãnh đạo Azerbaijan cùng Phu nhân tại nơi xe dừng.

Hai bên bày tỏ vui mừng gặp lại nhau tại Hà Nội, sau lần đầu tiên ở Azerbaijan trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân vào tháng 5-2025. Cũng trong chuyến thăm này, hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược.

Sau màn chào hỏi của lãnh đạo, hai thiếu nhi Hà Nội tiến đến, trân trọng tặng Tổng thống Azerbaijan và Phu nhân bó hoa tươi thắm.

Hai nguyên thủ Việt Nam - Azerbaijan cùng hai Phu nhân sau đó bước trên thảm đỏ về phía bục danh dự trong tiếng quân nhạc chào mừng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev kế đó cùng bước lên bục danh dự. Quân nhạc lần lượt cử quốc thiều Azerbaijan và Việt Nam.

Quốc thiều dứt, đội trưởng Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam sau đó tiến lên, báo cáo và mời hai nhà lãnh đạo duyệt đội hình.

Hai nhà lãnh đạo kế đó lần lượt giới thiệu quan chức hai bên tham dự lễ đón và trở về bục danh dự, chứng kiến màn diễu binh chào mừng của Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Kết thúc lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev cùng dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước bước vào hội đàm.

Hai nhà lãnh đạo bắt tay, chụp ảnh chung sau lễ đón - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev cùng Phu nhân chụp ảnh chung - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thiếu nhi Hà Nội chào mừng hai nhà lãnh đạo cùng hai Phu nhân - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân đến Việt Nam tối 19-11 và có các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức trong hai ngày 20 và 21-11. Ngày 20-11, nhà lãnh đạo Azerbaijan đã gặp Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Phu nhân Tổng thống Azerbaijan, trên cương vị Phó Tổng thống thứ nhất, đã gặp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trong cùng ngày. Azerbaijan có diện tích khoảng 86.000km2, nằm trên tuyến đường sắt vận chuyển hàng hóa từ đông sang tây. Ngoài vị trí địa lý chiến lược, Azerbaijan còn có một thế mạnh là dầu khí, với trữ lượng khoảng 7 tỉ thùng dầu, đứng thứ 20 trên thế giới và 2,6 tỉ m3 khí đốt, đứng thứ 26 thế giới.