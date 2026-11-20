Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev - Ảnh: TTXVN

Ngày 20-11 tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và đoàn đại biểu cấp cao Azerbaijan đang thăm chính thức Việt Nam.

Phát huy vai trò của Quốc hội Việt Nam, Azerbaijan

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định cùng với chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Azerbaijan vào tháng 5-2025, chuyến thăm lần này của Tổng thống Aliyev có ý nghĩa quan trọng, mở ra chương mới trong quan hệ truyền thống và Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai Quốc hội tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Ông cũng đề nghị phát huy vai trò của các cơ quan lập pháp và giám sát tối cao trong hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo thuận lợi cho hai Chính phủ, bộ ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp hai nước triển khai các cam kết, thỏa thuận cấp cao, mở rộng các chương trình, dự án hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Azerbaijan thúc đẩy quan hệ với ASEAN, AIPA và các nước Đông Nam Á.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội kiến Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev - Ảnh: TTXVN

Về phần mình, Tổng thống Ilham Aliyev đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, đẩy mạnh trao đổi và hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Azerbaijan Mới, giữa Quốc hội hai nước.

Ông khẳng định Azerbaijan coi trọng hợp tác giữa các cơ quan lập pháp và đã thúc đẩy nhiều sáng kiến quan trọng trong hợp tác liên nghị viện ở các tổ chức đa phương, nhất là trong khuôn khổ Phong trào Không liên kết.

Thúc đẩy miễn thị thực, mở đường bay thẳng

Toàn cảnh cuộc hội kiến - Ảnh: TTXVN

Tổng thống Azerbaijan nhấn mạnh tiềm năng hợp tác kinh tế lớn giữa hai nước, nhấn mạnh vị trí địa lý thuận lợi của Azerbaijan trong kết nối châu Á - châu Âu.

Ông đề nghị hai bên sớm thúc đẩy miễn thị thực, nghiên cứu mở đường bay thẳng giữa hai thủ đô nhằm tăng cường du lịch, thương mại và đầu tư.

Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường phối hợp triển khai các cam kết, thỏa thuận cấp cao, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng, dầu khí và logistics, tăng cường kết nối giao thông vận tải, đặc biệt là các tuyến liên vận quốc tế, góp phần đa dạng hóa các tuyến giao thương giữa hai khu vực.

Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác nghị viện, giáo dục, đào tạo, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, tạo thuận lợi cho việc đi lại, hợp tác giữa công dân và doanh nghiệp hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chuyển lời thăm hỏi và mời Chủ tịch Quốc hội Azerbaijan Sahiba Gafarova thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp. Tổng thống Azerbaijan trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Azerbaijan.