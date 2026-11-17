Tôm hùm đổ đống trên sàn tàu chở về bờ - Ảnh: A.T.

Nhiều hộ nuôi tôm hùm trên vịnh Xuân Đài cho hay đang khẩn trương thu gom tôm chết để bán cho thương lái, đồng thời tìm cách bảo vệ số tôm còn sống trước nguy cơ tiếp tục thiệt hại.

Theo người nuôi, tôm bắt đầu chết rải rác từ ngày 15-11, sau đó tăng lên vào sáng 16-11 và đến sáng 17-11 tình trạng tôm chết vẫn còn rải rác. Đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 9 đến 12-11 là nguyên nhân chính tác động đến môi trường nước tại khu vực nuôi.

Ông Phạm Trung Triều, trú khu phố Vạn Phước, phường Xuân Đài, cho biết ngày 15-11, khi lặn xuống kiểm tra và cho tôm ăn, ông phát hiện tôm hùm trong các lồng nuôi chết rải rác. Đến sáng hôm sau, lượng tôm chết tăng lên đáng kể.

Gia đình ông Triều hiện có 100 lồng nuôi tôm hùm xanh, mỗi lồng khoảng 300 con. Vụ nuôi được bắt đầu sau mùa lũ năm ngoái, trong đó có lứa đã đến kỳ thu hoạch, nhưng cũng có lứa mới nuôi được khoảng 4 tháng.

Tôm chết được gia đình thu gom đưa vào bờ bán cho thương lái. Tôm lớn kích cỡ 2-3 con/kg được thu mua với giá khoảng 450.000 - 500.000 đồng/kg.

Những con tôm nhỏ hơn, bị bục đầu (đầu lỏng lẻo không còn nối với thân) hoặc mới nuôi khoảng 4 tháng, giá bán chỉ còn 80.000 - 100.000 đồng/kg.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng - thương lái thu mua tôm hùm tại cảng cá Dân Phước, phường Xuân Đài, những ngày qua tàu thu mua của ông liên tục chạy ra vào các bè nuôi để thu mua tôm chết cho bà con, chỉ riêng trong chiều 16-11, tàu của ông đã thu mua khoảng 2,8 tấn tôm hùm chết.

"Vì lượng tôm chết khá nhiều nên các tàu không còn đủ thùng, rổ đựng để chứa, tôm cứ thế đổ đống trên sàn tàu đưa vào bờ để phân loại, cân và ướp lạnh tại cảng đưa đi tiêu thụ. Nếu tôm sống không bị sự cố, người dân bán đợt này phải 1 triệu đồng/kg, giá đang tăng", ông Hùng nói.

Đến sáng 17-11, tình trạng tôm ngộp chết vẫn còn, người dân đăng bài bán tôm trên mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Tôm hùm đã gần xuất bán bỗng chết đột ngột, giá bán giảm một nửa - Ảnh: A.T.

Người nuôi tôm trên vịnh Xuân Đài bị thiệt hại sau mưa lớn - Ảnh: A.T.

Để vớt vát phần nào vốn liếng, người nuôi tranh thủ bán cho thương lái trong ngày - Ảnh: A.T.

Theo nhiều người nuôi tôm hùm, trong đợt mưa lũ vừa qua đã chủ động nhấn chìm lồng nuôi xuống đáy sâu để hạn chế tác động của dòng nước. Tuy nhiên, sau mưa lũ, lượng nước ngọt từ thượng nguồn đổ về lớn khiến độ mặn tầng mặt nước giảm mạnh, việc thiếu lượng oxy hòa tan khiến tôm bị sốc và ngạt.

Với những lồng chưa xuất hiện tôm chết, nhiều hộ nuôi đang kéo bè ra xa bờ, đến khu vực có gió để cải thiện điều kiện môi trường nước. Một số hộ cũng túc trực trên bè để theo dõi tình trạng tôm, sẵn sàng di chuyển lồng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Theo lãnh đạo UBND phường Xuân Đài, đến sáng 17-11 theo thống kê sơ bộ có khoảng 4,7 tấn tôm hùm của các hộ nuôi trên địa bàn phường bị thiệt hại. Qua trao đổi với người dân, hiện tình trạng tôm chết vẫn còn rải rác, một số hộ tranh thủ bán sau khi vớt từ các lồng từ chiều tối qua 16-11, lượng nước ngọt tầng mặt vẫn còn nhưng không còn dày như trước.

Trước đó, đợt mưa lũ lớn tháng 11-2025 cũng khiến nhiều hộ nuôi chịu thiệt hại nặng nề. Sau thời gian gây dựng lại lồng bè, con giống, ngư dân vừa mới khôi phục sản xuất thì nay tiếp tục đối mặt với cảnh tôm chết hàng loạt.

Ông Đào Quang Minh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang chờ báo cáo tổng hợp thiệt hại từ các địa phương.

Theo ông Minh, để hạn chế thiệt hại, ngành thủy sản khuyến cáo người nuôi chủ động thu tỉa nhằm giảm mật độ nuôi; thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và sức khỏe vật nuôi; đưa bè ra xa bờ, nhấn lồng xuống sâu hơn khi điều kiện phù hợp, đồng thời bổ sung vitamin vào khẩu phần ăn để tăng sức đề kháng cho thủy sản.