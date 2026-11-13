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Thời sự

Toàn cảnh cầu Ông Cọp, cầu gỗ dài nhất Việt Nam bị lũ 'xé toạc'

tác giả
LÊ TRUNG
LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

Cầu gỗ Ông Cọp ở Đắk Lắk (trước là Phú Yên), được mệnh danh là cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam với chiều dài 800m nối hai bờ sông Bình Bá.

Toàn cảnh cầu Ông Cọp, cầu gỗ dài nhất Việt Nam bị lũ 'xé toạc' - Ảnh 1.

Cầu Ông Cọp bị nước lũ xé toạc - Ảnh: LÊ TRUNG

Cây cầu vừa được khắc phục sau trận lũ năm 2025, nay tiếp tục bị nước lũ cuốn trôi, chỉ còn lại khoảng 3m đầu cầu. Cầu này nối xã Tuy An Đông và phường Xuân Đài.

Sáng 13-11, thông tin từ UBND xã Tuy An Đông, trong trận mưa lũ ngày 11-11, nước lũ sông Bình Bá dâng cao đã cuốn trôi cầu gỗ Ông Cọp, chỉ còn lại khoảng 3m ở khu vực đầu cầu.

Theo ghi nhận, phần cầu đã bị nước lũ cuốn trôi, chỉ còn trơ lại những trụ gỗ nằm chỏng chơ giữa sông. Phía đầu cầu gần quốc lộ 1, một phần cầu gỗ bị gãy nằm trên giữa sông.

Bà Nguyễn Thị Hoa (45 tuổi, người dân xã Tuy An Đông) cho hay mấy ngày nay cây cầu bị hư hỏng do lũ đã khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

"Mọi khi có cây cầu này thì đi khoảng 1km, nhưng cầu bị hư hỏng thì phải đi vòng khoảng 10km từ phía xã Tuy An Đông qua phường Xuân Đài và ngược lại", bà nói

Toàn cảnh cầu Ông Cọp, cầu gỗ dài nhất Việt Nam bị lũ 'xé toạc' - Ảnh 3.

Phần cầu bị nước lũ cuốn trôi - Ảnh: LÊ TRUNG

Địa phương đã rào chắn, cảnh báo, không cho người và phương tiện qua lại khi thời tiết chưa đảm bảo an toàn. Việc sửa chữa, khắc phục cầu sẽ do nguồn kinh phí tư nhân thực hiện. Tuy nhiên hiện nước sông vẫn còn lớn nên chưa thể triển khai.

Trước đó, sau trận lũ tháng 11-2025, cây cầu này cũng bị cuốn trôi và chỉ mới được khắc phục trong năm nay.

Người dân cho hay cứ mỗi mùa mưa bão, cây cầu lại bị nước lũ cuốn trôi, chỉ còn trơ lại vài cọc gỗ giữa dòng nước đục ngầu, sau đó được mọi người dựng lại.

Cầu Ông Cọp nằm gần quốc lộ 1 là cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam, dài khoảng 800m, rộng 2m. Cầu được dựng bằng gỗ và tre nứa, chủ yếu phục vụ người đi bộ, xe đạp, xe máy, là tuyến giao thông quan trọng giúp người dân hai bên bờ sông gồm xã Tuy An Đông và phường Xuân Đài qua lại.

Cây cầu được dựng lên từ hàng trăm mét khối gỗ với hệ thống trụ cắm sâu xuống lòng sông, công trình giúp người dân rút ngắn quãng đường đi lại tới 10 km. Cây cầu này cũng là nơi để du khách check-in khi đến khu vực này du lịch.

UBND tỉnh Đắk Lắk đã phê duyệt dự án cầu kết nối từ xã Tuy An Đông đến phường Xuân Đài. Chính quyền xã Tuy An Đông đang tập trung công tác giải phóng mặt bằng, khu tái định cư và các đường dẫn trên tuyến. Dự án cầu có tổng chiều dài khoảng 3,4 km với tổng mức đầu tư khoảng 938 tỉ đồng.

Toàn cảnh cầu Ông Cọp, cầu gỗ dài nhất Việt Nam bị lũ 'xé toạc' - Ảnh 4.
Toàn cảnh cầu Ông Cọp, cầu gỗ dài nhất Việt Nam bị lũ 'xé toạc' - Ảnh 5.
Toàn cảnh cầu Ông Cọp, cầu gỗ dài nhất Việt Nam bị lũ 'xé toạc' - Ảnh 6.

Phần gỗ ở cầu bị gãy - Ảnh: LÊ TRUNG

Toàn cảnh cầu Ông Cọp, cầu gỗ dài nhất Việt Nam bị lũ 'xé toạc' - Ảnh 7.

Những trụ gỗ trơ trọi giữa sông - Ảnh: LÊ TRUNG

Toàn cảnh cầu Ông Cọp, cầu gỗ dài nhất Việt Nam bị lũ 'xé toạc' - Ảnh 8.
Toàn cảnh cầu Ông Cọp, cầu gỗ dài nhất Việt Nam bị lũ 'xé toạc' - Ảnh 9.

Lượng rác, cây cối lớn tấp vào - Ảnh: LÊ TRUNG

Toàn cảnh cầu Ông Cọp, cầu gỗ dài nhất Việt Nam bị lũ 'xé toạc' - Ảnh 10.

Cả cây cầu dài 800m chỉ còn lại khoảng 3m đầu cầu - Ảnh: LÊ TRUNG

Toàn cảnh cầu Ông Cọp, cầu gỗ dài nhất Việt Nam bị lũ 'xé toạc' - Ảnh 11.
Toàn cảnh cầu Ông Cọp, cầu gỗ dài nhất Việt Nam bị lũ 'xé toạc' - Ảnh 12.
Toàn cảnh cầu Ông Cọp, cầu gỗ dài nhất Việt Nam bị lũ 'xé toạc' - Ảnh 13.

Cây cầu bị lũ xé toạc, chỉ còn lại vài trụ gỗ - Ảnh: LÊ TRUNG

Toàn cảnh cầu Ông Cọp, cầu gỗ dài nhất Việt Nam bị lũ 'xé toạc' - Ảnh 14.
Toàn cảnh cầu Ông Cọp, cầu gỗ dài nhất Việt Nam bị lũ 'xé toạc' - Ảnh 15.

Cây cầu cũng là nơi du khách check-in - Ảnh: LÊ TRUNG

Toàn cảnh cầu Ông Cọp, cầu gỗ dài nhất Việt Nam bị lũ 'xé toạc' - Ảnh 16.

Lũ cuốn phần cầu - Ảnh: LÊ TRUNG

Toàn cảnh cầu Ông Cọp, cầu gỗ dài nhất Việt Nam bị lũ 'xé toạc' - Ảnh 17.

Cầu bị hư hỏng khiến việc đi lại của người dân khó khăn - Ảnh: LÊ TRUNG

Toàn cảnh cầu Ông Cọp, cầu gỗ dài nhất Việt Nam bị lũ 'xé toạc' - Ảnh 18.
Toàn cảnh cầu Ông Cọp, cầu gỗ dài nhất Việt Nam bị lũ 'xé toạc' - Ảnh 19.
Toàn cảnh cầu Ông Cọp, cầu gỗ dài nhất Việt Nam bị lũ 'xé toạc' - Ảnh 20.

Trước đó sau trận lũ tháng 11-2025, cây cầu này cũng bị cuốn trôi và chỉ mới được khắc phục trong năm nay - Ảnh: T.H

Toàn cảnh cầu Ông Cọp, cầu gỗ dài nhất Việt Nam bị lũ 'xé toạc' - Ảnh 21.Chính thức đóng hoàn toàn cầu Trà Khúc 1

Đúng 14h ngày 18-10, rào chắn được dựng lên, cấm toàn bộ xe qua cầu Trà Khúc 1 cũ để phục vụ thi công cầu mới.

LÊ TRUNG
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    Chủ đề: cầu gỗ cầu Ông Cọp lũ xé toạc cầu dài nhất việt nam

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