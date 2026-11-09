Cầu sắt tải trọng 3 tấn sập khi xe máy cày chở máy xúc đi qua

Hiện trường vụ sập cầu - Ảnh: V.Đ.

Ngày 9-11, thông tin từ UBND xã Khánh Hưng, Tây Ninh cho biết đang kiểm tra, xử lý sự cố sập cầu Tân Thành trên địa bàn xã.

Cầu Tân Thành là dạng cầu sắt nhiều nhịp, có bảng tải trọng 3 tấn, nối liền hai ấp Láng Lớn và Hưng Điền A, xã Khánh Hưng.

Khoảng 8h30 ngày 9-11, một xe máy cày kéo theo rơ moóc chở máy xúc Kobe qua cầu Tân Thành làm nhịp giữa của cầu bị đổ sập xuống kênh.

Xe máy cày, rơ moóc và máy xúc cũng rơi xuống nằm dưới kênh sau sự cố.

UBND xã Khánh Hưng đã chỉ đạo lực lượng địa phương rào chắn hai đầu cầu để cấm người và xe qua khu vực. Đồng thời bố trí biển cảnh báo, đèn tín hiệu vào ban đêm và hướng dẫn người dân di chuyển theo các tuyến đường thay thế.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng đang kiểm tra hiện trường, xác định nguyên nhân, làm rõ vụ việc.

Các phương án khắc phục, sửa chữa cầu cũng sẽ được địa phương sớm triển khai và thông tin chính thức đến người dân.