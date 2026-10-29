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Cầu xây xong 3 năm vẫn nằm chờ... đường dẫn

tác giả
TRẦN MAI
TRẦN MAI
TRẦN MAI

Cầu Nguyễn Tri Phương bắc qua sông Bàu Giang (Quảng Ngãi) hoàn thành từ năm 2023 nhưng đến nay vẫn chưa đưa vào sử dụng do đường dẫn phía bờ bắc chưa có. Người dân phải đi đường vòng để vào đô thị trung tâm tỉnh lỵ.

Cầu hoàn thành gần 3 năm vẫn chưa thể sử dụng vì thiếu đường dẫn - Ảnh 1.

Đô thị trung tâm tỉnh lỵ Quảng Ngãi ngay trước mắt nhưng người dân xã Tư Nghĩa phải chịu cảnh "gần nhà xa ngõ" - Ảnh: TRẦN MAI

Cầu Nguyễn Tri Phương nối xã Tư Nghĩa với phường Cẩm Thành, bắc qua sông Bàu Giang. Phía bờ nam (xã Tư Nghĩa) cầu và đường dẫn đã hoàn thành, trong khi phía bờ bắc (phường Cẩm Thành) vẫn là cánh đồng. Tuyến đường dẫn chưa được xây dựng khiến cây cầu nằm chờ gần 3 năm, chưa phát huy hiệu quả đầu tư.

2 dự án chưa đồng bộ, cây cầu "làm xong rồi để đó"

Cầu Nguyễn Tri Phương có ý nghĩa quan trọng trong kết nối đô thị trung tâm tỉnh lỵ Quảng Ngãi với đô thị Tư Nghĩa, cửa ngõ phía nam của tỉnh lỵ. Khi cầu chưa thể đưa vào sử dụng, người dân giữa hai khu vực vẫn phải đi đường vòng, phụ thuộc vào quốc lộ 1.

Việc thiếu tuyến kết nối trực tiếp không chỉ kéo dài quãng đường đi lại cho dân, mà còn làm gia tăng áp lực giao thông trên quốc lộ.

Cầu Nguyễn Tri Phương rơi vào tình trạng chưa thể khai thác do các hạng mục kết nối hai bờ sông thuộc hai dự án khác nhau, do hai chủ đầu tư trước đây quản lý.

Cụ thể, phần cầu và đường phía nam thuộc dự án chỉnh trang khu dân cư Tây Bàu Giang, do UBND huyện Tư Nghĩa cũ làm chủ đầu tư. 

Cầu gồm hai nhịp, dài 48m, được xây dựng hoàn thành năm 2023.

Trong khi đó, đoạn đường dài khoảng 300m nối đầu cầu phía bắc thuộc dự án khu dân cư dọc đường Nguyễn Tri Phương nối dài, do UBND TP Quảng Ngãi cũ làm chủ đầu tư.

Dự án này được HĐND TP Quảng Ngãi cũ thông qua chủ trương đầu tư năm 2023 với tổng vốn 164 tỉ đồng, sau đó điều chỉnh lên 178 tỉ đồng. 

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, dự án được chuyển giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi quản lý.

Tuy nhiên, đến nay dự án phía bờ bắc sông Bàu Giang vẫn chưa được triển khai trên thực địa. Việc thiếu đường dẫn khiến cây cầu đã xây xong nhưng không thể kết nối giao thông giữa hai bờ.

Người dân xã Tư Nghĩa cho biết nếu tuyến đường dẫn phía bắc hoàn thành chỉ cần đi khoảng 500m là đến đường Trường Chinh, phường Cẩm Thành. Hiện nay, do chưa có đường kết nối, người dân phải đi vòng gần 2km.

Cầu hoàn thành gần 3 năm vẫn chưa thể sử dụng vì thiếu đường dẫn - Ảnh 2.

Phía nam đã có đường dẫn kết nối, phía bắc vẫn là bãi cỏ - Ảnh: TRẦN MAI

Đề xuất điều chỉnh dự án, sớm kết nối, tạo thuận lợi giao thông

Theo lãnh đạo UBND xã Tư Nghĩa, việc cầu Nguyễn Tri Phương chưa được thông tuyến gây nhiều bất cập trong đi lại. Người dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị vấn đề này tại các đợt tiếp xúc cử tri.

Không chỉ ảnh hưởng việc đi lại, tình trạng thiếu kết nối còn làm giảm hiệu quả khai thác hạ tầng giao thông và các khu đô thị đã được đầu tư ở phía tây xã Tư Nghĩa.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cho biết qua rà soát, cơ quan này nhận thấy phạm vi đầu tư của các dự án ở hai bờ sông Bàu Giang có sự trùng lặp.

Để xử lý vướng mắc, ban đã có văn bản đề xuất Sở Tài chính xem xét, tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung dự án khu dân cư dọc đường Nguyễn Tri Phương nối dài vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, thay thế dự án cũ.

Theo lãnh đạo ban, việc điều chỉnh nhằm bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, tránh chồng chéo vốn đầu tư, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để sớm hoàn thành dự án, kết nối đồng bộ cầu và đường dẫn hai bên sông Bàu Giang.

Cầu hoàn thành gần 3 năm vẫn chưa thể sử dụng vì thiếu đường dẫn - Ảnh 3.

Nếu cầu hoàn thành, đưa vào khai thác, tính kết nối, mở rộng không gian đô thị rất cao - Ảnh: TRẦN MAI

Cầu hoàn thành gần 3 năm vẫn chưa thể sử dụng vì thiếu đường dẫn - Ảnh 5.Thêm một cây cầu 'chờ đường' ở Đà Nẵng được chốt ngày thi công

Sau nhiều năm 'nằm chờ' đường dẫn, cầu ĐH7 qua sông Vĩnh Điện được yêu cầu thi công từ ngày 1-8, hoàn tất giải phóng mặt bằng trước 20-8.

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TRẦN MAI
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    Chủ đề: đường dẫn tỉnh Quảng Ngãi sông Bàu Giang Quảng Ngãi cầu

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