Cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung có tên Cửa Thuận

Cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung ở Huế chính thức có tên là cầu Cửa Thuận - Ảnh: NHẬT LINH

Ngày 4-11, HĐND TP Huế chính thức thông qua nghị quyết đặt tên cầu qua cửa biển Thuận An là cầu Cửa Thuận.

Trước đó UBND TP Huế đã tổ chức lấy ý kiến người dân về tên gọi cây cầu trên ứng dụng Hue-S từ ngày 10-7 đến hết ngày 6-9-2026.

Kết quả ghi nhận 8.423 lượt bình chọn. Trong đó, phương án cầu Cửa Thuận nhận được 4.747 lượt bình chọn, chiếm 56,4%.

Phương án cầu Thai Dương có 3.676 lượt bình chọn, chiếm 43,6%.

Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến, UBND TP Huế trình HĐND thành phố xem xét, thông qua nghị quyết đặt tên cầu qua cửa biển Thuận An là cầu Cửa Thuận.

Trước đó, phương án đặt tên cầu Thuận An từng được đề xuất nhưng các đại biểu HĐND thành phố yêu cầu nghiên cứu lại do có thể gây nhầm lẫn với tên cầu qua phá Tam Giang.

Cây cầu này từ trước đến nay vẫn được người dân địa phương gọi tên là cầu Thuận An. Mãi nhiều tháng sau khi thông xe, cây cầu mới chính thức có tên là cầu Cửa Thuận - Ảnh: NHẬT LINH

Cây cầu mới này là công trình trọng điểm, được kỳ vọng góp phần tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Việc đặt tên cầu Cửa Thuận cũng nhằm khẳng định dấu ấn địa lý, lịch sử, văn hóa và góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Huế.

Cầu Cửa Thuận là cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung Cầu Cửa Thuận thuộc dự án tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ), là cây cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung. Công trình có chiều dài gần 2,36km, rộng 20m với 4 làn xe, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 2.400 tỉ đồng, được khởi công vào tháng 3-2022 và hoàn thành thông xe vào ngày 30-4 vừa qua. Cầu sở hữu nhịp chính dạng kết cấu dầm cáp hỗn hợp (Extradosed) thông thuyền cao, tạo điểm nhấn cảnh quan hiện đại và cho phép tàu thuyền tải trọng lớn dễ dàng qua lại đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Cầu Cửa Thuận đóng vai trò chiến lược trong việc khép kín tuyến hành lang ven biển, kết nối liên hoàn các vùng kinh tế biển, giải tỏa áp lực giao thông cho quốc lộ 49A, đồng thời mở rộng không gian đô thị hướng biển và tạo động lực đột phá cho du lịch, dịch vụ của Huế.