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Ứng dụng Công dân số TP.HCM đạt hơn 2 triệu lượt tải

Sau 100 ngày triển khai kế hoạch hành động xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, TP.HCM đã đạt nhiều kết quả trong hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, kết nối, chia sẻ dữ liệu và các nền tảng số dùng chung.

Theo Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, ứng dụng Công dân số TP.HCM đã đạt hơn 2 triệu lượt tải, hơn 1,67 triệu lượt đăng nhập qua VNeID và hơn 15 triệu lượt truy cập, tương tác.

Ứng dụng cung cấp cho người dân nhiều thông tin về quy hoạch xây dựng, giáo dục, kết quả học tập, hồ sơ sức khỏe điện tử, nhà ở xã hội và các chương trình kích cầu tiêu dùng.

Cùng với việc nâng cấp ứng dụng Công dân số, Trung tâm đã hoàn thành tiếp nhận, xử lý và chuyển giao 37.614 chữ ký số cho các sở, ban, ngành và 168 xã, phường, đặc khu.

Trung tâm cũng hoàn thành 100% khối lượng lắp đặt trang thiết bị công nghệ thông tin, hạ tầng mạng, hội nghị truyền hình trực tuyến và thiết bị an toàn thông tin tại 434 đầu mối đơn vị trong hệ thống chính trị TP.HCM.

Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp xã đã được triển khai tại 168/168 xã, phường, đặc khu.

TP.HCM tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

UBND TP.HCM vừa triển khai kết luận 1365 ngày 28-9-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP.HCM giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu chính sách hỗ trợ hoạt động của tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM và Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM được giao phối hợp, hỗ trợ xây dựng các tổ chức này tại doanh nghiệp, đồng thời phối hợp với cấp ủy xã, phường, đặc khu.

TP.HCM yêu cầu tạo điều kiện về địa điểm, thời gian, cơ sở vật chất để cán bộ làm việc với chủ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, vận động thành lập tổ chức công đoàn, Đoàn thanh niên và tổ chức Đảng.

Đồng thời, TP.HCM yêu cầu chủ động nắm bắt tâm tư người lao động, phối hợp giải quyết tranh chấp, phòng ngừa đình công, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu chế xuất, khu công nghiệp.

REE bị 'tuýt còi' về thuế

Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) vừa công bố thông tin về việc nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua kiểm tra thuế của Cục Thuế (Bộ Tài chính).

Theo đó, cơ quan thuế xác định REE có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp. Doanh nghiệp không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ được áp dụng.

Với hành vi trên, REE bị phạt hơn 210 triệu đồng, tương đương 20% số tiền thuế phải nộp tăng thêm.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp bị buộc nộp đủ hơn 1,05 tỉ đồng tiền thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước, gồm gần 116 triệu đồng thuế giá trị gia tăng và hơn 935 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các khoản thuế phải nộp bổ sung phát sinh trong cả bốn năm, từ năm 2022 đến năm 2025. Ngoài ra, REE phải nộp gần 273 triệu đồng tiền chậm nộp thuế, trong đó hơn 42 triệu đồng liên quan đến thuế giá trị gia tăng và gần 231 triệu đồng liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp.

Một ngân hàng phát hành trái phiếu lãi suất gần chạm 10%/năm

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa huy động thành công 200 tỉ đồng thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 7 năm.

Theo thông tin vừa công bố gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã SHBL12602 với tổng giá trị theo mệnh giá 200 tỉ đồng.

Cụ thể, SHB phát hành 200 trái phiếu tại thị trường trong nước, mệnh giá 1 tỉ đồng/trái phiếu. Toàn bộ lô trái phiếu được phát hành và hoàn tất ngay trong ngày 23-11-2026. Với kỳ hạn 7 năm, lô trái phiếu này sẽ đáo hạn vào ngày 23-11-2033. Lãi suất 9,65%/năm.

Theo công bố của SHB, trái phiếu có thể được mua lại trước hạn theo yêu cầu của tổ chức phát hành, mua lại bắt buộc hoặc mua lại theo thỏa thuận, phù hợp với các điều kiện trái phiếu và quy định pháp luật hiện hành.

Quý 1-2027 xong bàn giao mặt bằng hạ tầng dự án rạch Xuyên Tâm

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM (Chủ đầu tư) cho biết dự kiến hoàn thành bàn giao mặt bằng hạ tầng kỹ thuật dự án rạch Xuyên Tâm trong quý 1-2027.

Hiện một số vị trí thuộc gói thầu XL-01 và XL-02 thi công chậm hơn kế hoạch chung. Nguyên nhân là việc đưa vật tư, thiết bị cơ giới quá khổ vào các tuyến đường trong đô thị gặp nhiều khó khăn; phát sinh khối lượng lớn bê tông, xà bần sau khi tháo dỡ nhà dân.

Bên cạnh đó, việc khoan cọc đất xi măng cũng gặp khó khăn liên quan đến móng nhà dân sau giải tỏa khiến thiết bị thường xuyên hư hỏng mà nhà thầu chưa kịp thay thế.

Dự án rạch Xuyên Tâm đoạn qua phường Gia Định (TP.HCM) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Về di dời công trình hạ tầng như điện lực, cấp nước, các bên đang phối hợp chặt chẽ nên chưa ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công thực tế. Đối với các vị trí cản trở mũi khoan cọc xi măng đất, chủ đầu tư và nhà thầu đã phối hợp Công ty Điện lực Gia Định tạm ứng kinh phí để di dời khẩn cấp, đến nay giải tỏa xong 4 vị trí.

Hiện UBND phường Bình Thạnh đã duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, di dời hiện trạng lưới điện. Chủ đầu tư đang phối hợp tháo gỡ vướng mắc để hoàn tất phê duyệt hồ sơ bồi thường tại 3 phường còn lại trong tháng 12-2026.

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