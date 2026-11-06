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Đảng ủy các cơ sở y tế TP.HCM hoàn tất tiếp nhận 78 tổ chức đảng

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A LỘC
A LỘC
A LỘC

Đảng ủy các cơ sở y tế TP.HCM tiếp nhận thêm 13 tổ chức đảng với hơn 1.000 đảng viên, nâng tổng số lên 78 tổ chức đảng với gần 9.000 đảng viên qua hai đợt tiếp nhận.

Đảng ủy các cơ sở y tế TP.HCM hoàn tất tiếp nhận 78 tổ chức đảng - Ảnh 1.

Bí thư Đảng ủy các cơ sở y tế TP.HCM Trần Tuấn Lĩnh trao quyết định tiếp nhận các tổ chức đảng - Ảnh: A.B.

Ngày 6-11, tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, Đảng ủy các cơ sở y tế TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên, sắp xếp loại hình tổ chức đảng và chỉ định cấp ủy các đơn vị trực thuộc đợt 2.

Tại hội nghị, Đảng ủy các cơ sở y tế TP.HCM công bố Quyết định số 10-QĐ/ĐU ngày 28-10-2026 về tiếp nhận 13 tổ chức đảng với hơn 1.000 đảng viên từ Đảng ủy UBND TP.HCM, đồng thời sắp xếp loại hình tổ chức đảng.

Cùng với đó, Đảng ủy công bố các quyết định chuyển mô hình tổ chức đảng trực thuộc; chỉ định ban chấp hành, bí thư, phó bí thư đối với 7 đảng bộ và chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư đối với 6 chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó, trong đợt 1, Đảng ủy các cơ sở y tế TP.HCM đã tiếp nhận 65 tổ chức đảng với gần 7.800 đảng viên.

Như vậy, qua hai đợt, Đảng ủy các cơ sở y tế TP.HCM đã hoàn tất tiếp nhận 78 tổ chức đảng với gần 9.000 đảng viên.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Tuấn Lĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ sở y tế TP.HCM, cho biết điểm khác biệt của đợt tiếp nhận này là các tổ chức đảng không chỉ thay đổi đầu mối trực thuộc mà còn được nâng cấp về loại hình tổ chức.

Trước đây, các đơn vị là đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Y tế. Sau khi sắp xếp, 7 đảng bộ bộ phận được chuyển mô hình để trực thuộc trực tiếp Đảng ủy các cơ sở y tế TP.HCM.

Theo quy định, các đảng ủy trực thuộc được quyết định kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức, xóa tên, thi hành kỷ luật khai trừ đảng viên và sử dụng con dấu.

Ông Lĩnh yêu cầu các tổ chức đảng nhanh chóng ổn định tổ chức, tư tưởng sau khi tiếp nhận. Trong tháng 11, các đơn vị cần tổ chức hội nghị cấp ủy để phổ biến quyết định đến toàn thể đảng viên, phân công nhiệm vụ cấp ủy viên, ban hành quy chế làm việc và chương trình công tác phù hợp với mô hình mới trong thời hạn 15 ngày.

Đồng thời, các tổ chức đảng cần hoàn tất hồ sơ, thủ tục liên quan; duy trì nền nếp sinh hoạt đảng gắn với nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 và thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo.

Thay mặt các tổ chức đảng được tiếp nhận, ông Trần Ngọc Triệu - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cho biết ngay sau hội nghị, các đơn vị sẽ phổ biến quyết định đến toàn thể đảng viên, phân công nhiệm vụ cấp ủy viên, ban hành quy chế làm việc và hoàn tất hồ sơ, thủ tục theo hướng dẫn của Đảng ủy.

Các tổ chức đảng cũng sẽ duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt đảng, giữ vững đoàn kết nội bộ và sử dụng đúng thẩm quyền mới được giao trong công tác đảng viên.

Đảng ủy các cơ sở y tế TP.HCM hoàn tất tiếp nhận 78 tổ chức đảng - Ảnh 2.Đảng ủy các cơ sở y tế TP.HCM tiếp nhận 65 tổ chức đảng và 7.781 đảng viên

Sáng 23-10, Đảng ủy các cơ sở y tế TP.HCM đã tổ chức hội nghị công bố quyết định tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên; thành lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc trực thuộc, ngày 23-10.

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A LỘC
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    Chủ đề: Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa Trần Tuấn Lĩnh Đảng ủy các cơ sở y tế TP.HCM tổ chức Đảng

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