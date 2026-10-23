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Đảng ủy các cơ sở y tế TP.HCM tiếp nhận 65 tổ chức đảng và 7.781 đảng viên

tác giả
THU HIẾN
THU HIẾN
THU HIẾN

Sáng 23-10, Đảng ủy các cơ sở y tế TP.HCM đã tổ chức hội nghị công bố quyết định tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên; thành lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc trực thuộc, ngày 23-10.

Đảng ủy các cơ sở y tế TP.HCM tiếp nhận 65 tổ chức Đảng và 7.781 đảng viên - Ảnh 1.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Phạm Thành Kiên trao quyết định đến đại diện các tổ chức đảng thuộc Đảng ủy các cơ sở y tế TPHCM - Ảnh: P.U.

Hội nghị nhằm kịp thời triển khai công tác tiếp nhận các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy các cơ sở y tế TP.HCM và thành lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng ủy các cơ sở y tế TP.HCM.

Đồng thời kịp thời thông tin định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ và thực hiện tốt việc chuyển tiếp hoạt động của các tổ chức đảng trực thuộc nhằm bảo đảm liên tục, ổn định, không gián đoạn.

Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ sở y tế TP.HCM tiếp nhận 65 tổ chức đảng và 7.781 đảng viên trực thuộc Đảng ủy các cơ sở y tế TP.HCM.

Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ sở y tế TP.HCM quyết định thành lập các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Đảng ủy, gồm Văn phòng Đảng ủy, Ban Xây dựng Đảng và Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Đảng ủy các cơ sở y tế TP.HCM tiếp nhận 65 tổ chức Đảng và 7.781 đảng viên - Ảnh 2.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Phạm Thành Kiên trao quyết định và chúc mừng tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy các cơ sở y tế TP.HCM - Ảnh: P.U.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Phạm Thành Kiên đề nghị Đảng ủy các cơ sở y tế TP.HCM và các tổ chức đảng trực thuộc khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thành việc tiếp nhận, bàn giao, đưa bộ máy vào hoạt động nền nếp, hiệu quả.

Đồng thời, yêu cầu đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng phải được đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ để rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, tạo điều kiện cho các bệnh viện thực hiện tốt nhiệm vụ khám, chữa bệnh.

Trước đó, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ các cơ sở y tế TP.HCM. Tại hội nghị, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Thái Thị Bích Liên đã công bố quyết định thành lập Đảng bộ các cơ sở y tế TP.HCM là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy TP.HCM. 

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM có quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ sở y tế TP.HCM gồm 17 người; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 6 người; trong đó phân công ông Trần Tuấn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Bà Rịa, làm Bí thư Đảng ủy.

Việc thành lập Đảng bộ các cơ sở y tế TP.HCM xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, quy mô và tính chất đặc thù của thành phố, trên cơ sở chủ trương đã được cấp có thẩm quyền ở Trung ương đồng ý.

Đảng ủy các cơ sở y tế TP.HCM tiếp nhận 65 tổ chức Đảng và 7.781 đảng viên - Ảnh 1.Đánh giá 50 cơ sở tổ chức khám sức khỏe toàn dân ở TP.HCM, nơi nào chất lượng cao?

Đã có 50 cơ sở y tế tổ chức khám sức khỏe toàn dân được Sở Y tế TP.HCM kiểm tra, đánh giá chất lượng, trong đó 22 cơ sở xếp loại A (44%), 28 cơ sở xếp loại B (56%), chưa ghi nhận cơ sở xếp loại C.

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THU HIẾN
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    Chủ đề: Y tế TP.HCM Ban Tổ chức Thành uỷ TP. HCM Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM

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