Tin tức sáng 13-11: TP.HCM ủy quyền Sở Giáo dục quyết định đào tạo nghề; Kinh tế biển TP thêm cơ chế ưu đãi

Quang cảnh phiên họp Quốc hội ngày 12-11 - Ảnh: MINH CHÂU

Hôm nay, Quốc hội làm việc ngày cuối của đợt 1 kỳ họp thứ 2

Theo chương trình kỳ họp, hôm nay 13-11, Quốc hội sẽ họp ngày cuối của đợt 1 kỳ họp thứ 2.

Buổi sáng, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Quốc hội sẽ thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, phương án xử lý thuế đối với doanh nghiệp dự án BOT điện có bảo lãnh, cam kết của Chính phủ về thuế. Cùng với đó, thảo luận tại hội trường về dự án Luật Bưu chính (sửa đổi).

Quốc hội họp riêng, nghe trình bày tờ trình, báo cáo và thảo luận tại hội trường về việc xử lý vướng mắc của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình kỳ họp thứ 2. Sau đó Quốc hội họp riêng, xem xét, quyết định công tác nhân sự.

Quốc hội thảo luận tại hội trường về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 - 2035, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

TP.HCM ủy quyền Sở Giáo dục quyết định về đào tạo nghề

UBND TP.HCM vừa giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định việc giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu một số nội dung cung cấp dịch vụ sự nghiệp công bằng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định giao nhiệm vụ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cung cấp dịch vụ từ ngân sách nhà nước, trong đó có hỗ trợ đào tạo nghề cho người đã nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy tại TP.HCM theo Nghị quyết 28 của HĐND.

Sở cũng quyết định giao nhiệm vụ đào tạo bổ sung, nâng cao cho lao động trong doanh nghiệp theo chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp hằng năm.

Ngoài ra, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được giao xử lý các thủ tục liên quan đến hợp đồng đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công bằng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đã ký với Trường cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước UBND TP.HCM về các nhiệm vụ được giao, đồng thời định kỳ báo cáo kết quả cho UBND TP.HCM thông qua Sở Nội vụ.

TP.HCM hỗ trợ Cà Mau, Cần Thơ nguồn đá xây dựng

UBND TP.HCM vừa có văn bản về việc điều phối, hỗ trợ nguồn đá xây dựng phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia tại Cà Mau và Cần Thơ. TP.HCM dự kiến hỗ trợ Cà Mau 10,5 triệu m³ và Cần Thơ 2,5 triệu m³ đá xây dựng theo quyết định 2800 của Bộ Công Thương.

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Với Cần Thơ, sau buổi làm việc ngày 4-11, TP.HCM thống nhất hỗ trợ đá từ các mỏ ở TP.HCM để phục vụ dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1. Hai mỏ đá đã được nâng công suất, tăng thêm 956.000m³ đá nguyên khối mỗi năm.

Riêng năm 2026, các dự án tại Cần Thơ cần khoảng 48.126m³ đá nguyên khai. Khối lượng này sẽ được bố trí sau khi các mỏ hoàn tất thủ tục điều chỉnh.

Với Cà Mau, TP.HCM phối hợp rà soát nhu cầu 10,5 triệu m³ đá cho các dự án hạ tầng giai đoạn 2026 - 2030. Nguồn cung sẽ được cân đối theo khả năng khai thác thực tế.

Kinh tế biển TP.HCM thêm cơ chế ưu đãi

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các đơn vị triển khai Nghị quyết 73 về danh mục ngành, lĩnh vực phát triển kinh tế biển được hưởng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ - Ảnh: CHÂU TUẤN

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các đơn vị triển khai Nghị quyết 73 về danh mục ngành, lĩnh vực phát triển kinh tế biển được hưởng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ.

Theo nghị quyết, các ngành, lĩnh vực được hưởng ưu đãi gồm kinh tế hàng hải, logistics, công nghiệp hỗ trợ hoạt động dầu khí và dịch vụ dầu khí, năng lượng và năng lượng tái tạo, du lịch và dịch vụ biển, nuôi trồng và khai thác hải sản, công nghiệp ven biển và các hoạt động kinh tế biển.

UBND TP.HCM giao Sở Tài chính phối hợp các sở, ngành, UBND xã, phường, đặc khu phổ biến và triển khai danh mục này; hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư áp dụng đúng các nguyên tắc về ưu đãi, hỗ trợ.

Việc xem xét ưu đãi dựa trên tính chất hoạt động, sản phẩm, dịch vụ đầu ra và mối liên hệ trực tiếp với biển, không gian biển hoặc chuỗi giá trị kinh tế biển. Phần được hưởng ưu đãi phải được hạch toán riêng theo quy định.

Chủ tịch và loạt lãnh đạo một doanh nghiệp trên sàn đồng loạt xin từ nhiệm

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise (PPE) vừa công bố thông tin về việc nhận được đơn từ nhiệm của 4 nhân sự cấp cao, gồm ông Trần Đức Hiệp - Chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT), ông Trương Xuân Bình và ông Phạm Bách Huy - thành viên HĐQT, cùng ông Vũ Quốc Hoàn - thành viên ban kiểm soát.

Trong đó, ông Trần Đức Hiệp (sinh năm 1979) được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 14-2-2025. Sau gần hai năm đảm nhiệm vị trí này, ông Hiệp xin rút khỏi HĐQT vì lý do cá nhân.

Hai thành viên HĐQT khác là ông Trương Xuân Bình (sinh năm 1954) và ông Phạm Bách Huy (sinh năm 1957) cũng đồng loạt xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Cả hai được bổ nhiệm vào HĐQT từ ngày 19-5-2025. Trong đó, ông Bình đồng thời đảm nhiệm chức Giám đốc công ty, còn ông Huy là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tại ban kiểm soát, ông Vũ Quốc Hoàn (sinh năm 1999) cũng có đơn xin từ nhiệm sau khoảng một năm rưỡi đảm nhiệm vị trí, kể từ ngày 19-5-2025.

Biến động nhân sự cấp cao tại PPE diễn ra chỉ ít ngày sau khi doanh nghiệp ghi nhận sự xuất hiện của hai cổ đông lớn mới là Công ty TNHH Vietnam Carrying, Spring Securities Limited.

Tập đoàn Dầu khí An Pha bị phạt vì công bố sai lợi nhuận

Tập đoàn Dầu khí An Pha hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh khí hóa lỏng - Ảnh: Website DN

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha, có trụ sở tại TP.HCM, do công bố thông tin sai lệch liên quan đến kết quả kinh doanh năm 2025.

Cụ thể doanh nghiệp bị phạt 150 triệu đồng vì công bố sai lệch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính quý 4-2025 so với số liệu trên báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Ngoài khoản phạt 150 triệu đồng, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước còn buộc doanh nghiệp hủy bỏ hoặc cải chính thông tin sai lệch theo quy định.

Dự báo thời tiết các vùng miền hôm nay 13-11 - Đồ họa: NGỌC THÀNH