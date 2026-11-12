Tin tức sáng 12-11: TP.HCM đề xuất đơn giản hóa 181 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền bộ, ngành

Quang cảnh một phiên họp Quốc hội

Hôm nay, Quốc hội có các phiên chất vấn

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội dành cả ngày hôm nay (12-11) để tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn với 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và khoa học và công nghệ.

Nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực tài chính với trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn.

Quốc hội tập trung chất vấn vào những nội dung như công tác phân bổ, quản lý và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, gắn với triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030…

Cùng với đó là công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và nhà cung cấp ở nước ngoài; giải pháp chống thất thu thuế, bảo đảm công bằng, minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn về vốn, chi phí sản xuất, kinh doanh, thủ tục hành chính và các điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Với nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ với người trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân. Quốc hội sẽ chất vấn nhiều nội dung quan trọng liên quan lĩnh vực này.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Bộ trưởng các Bộ Tài chính, Công an, Tư pháp cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Thủ tướng Lê Minh Hưng sau đó sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Gần 45.000 tỉ đồng trái phiếu phải trả cuối năm

Theo tin tức từ báo cáo mới nhất của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận 24 đợt phát hành trong tháng 10-2026, với tổng giá trị 20.131 tỉ đồng.

Trong đó, có 21 đợt phát hành riêng lẻ, huy động 18.282 tỉ đồng và 3 đợt phát hành ra công chúng, đạt 1.849 tỉ đồng.

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Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt 479.113 tỉ đồng.

Phát hành riêng lẻ tiếp tục chiếm ưu thế với 419.309 tỉ đồng, tương đương khoảng 87,5% tổng giá trị phát hành. Phần còn lại là 59.804 tỉ đồng trái phiếu phát hành ra công chúng.

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp đã chi 16.965 tỉ đồng để mua lại trái phiếu trước hạn trong tháng 10, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, trong hai tháng cuối năm 2026, thị trường dự kiến có khoảng 44.786 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán.

Về tình hình thực hiện nghĩa vụ nợ, VBMA cho biết trong tháng 10 không ghi nhận thêm mã trái phiếu mới chậm trả gốc, lãi. Tuy nhiên, có 3 mã trái phiếu được gia hạn ngày đáo hạn.

Một doanh nghiệp bất động sản TP.HCM lỗ nặng, chuyển hướng sang may mặc

Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức - Thuduc House (TDH) vừa thông qua nghị quyết hành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thuduc House.

Doanh nghiệp mới có vốn điều lệ 5 tỉ đồng, do Thuduc House sở hữu 100%. Số vốn góp này tương đương 0,444% vốn điều lệ của công ty mẹ, được lấy từ nguồn vốn hợp pháp của doanh nghiệp và thực hiện góp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Công ty con dự kiến đặt trụ sở tại số 57 Song Hành, phường Bình Trưng, TP.HCM.

Đáng chú ý, dù được thành lập bởi một doanh nghiệp bất động sản, công ty mới lại lựa chọn bán buôn vải, hàng may mặc và giày dép làm ngành nghề kinh doanh chính.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn đăng ký 30 ngành nghề khác, trải rộng từ xây dựng, kinh doanh bất động sản, môi giới nhà đất đến bán buôn thực phẩm, đồ uống, phụ tùng ô tô, bán lẻ hàng may mặc, kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà hàng và xuất nhập khẩu hàng hóa.

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Động thái mở rộng ngành nghề diễn ra trong bối cảnh Thuduc House vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn về kết quả kinh doanh.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-2026, lỗ lũy kế của Thuduc House lên tới gần 938 tỉ đồng. Tổng tài sản doanh nghiệp còn khoảng 679 tỉ đồng, trong khi nợ phải trả hơn 488 tỉ đồng.

TP.HCM tăng cường giám sát việc chỉ đạo thực hiện Luật Phát triển đô thị

UBND TP.HCM ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 9-10-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Luật Phát triển đô thị trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch nhằm bảo đảm Luật Phát triển đô thị được triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, gắn phân cấp, phân quyền với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình.

Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Luật và kiểm tra công vụ tại các sở, ngành, địa phương;

Kịp thời phòng ngừa, chấn chỉnh, xử lý vi phạm; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, chậm tham mưu ban hành văn bản thi hành Luật.

TP.HCM sẽ tập trung kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, sử dụng nguồn lực lớn như quy hoạch, quản lý đất đai, đầu tư công, lựa chọn nhà đầu tư, thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án phát triển đô thị.

Kiện toàn Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM

UBND TP.HCM ban hành quyết định về việc kiện toàn Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM.

Theo đó, ban tổ chức gồm 33 thành viên do ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM - làm trưởng ban. Ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao - làm phó trưởng ban thường trực.

Hai phó trưởng ban gồm ông Nguyễn Thọ Truyền - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và ông Phạm Minh Tuấn - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Các thành viên còn lại là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương, gồm: Bộ Tư lệnh TP, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND TP, Công an TP và các Sở Nội vụ, Công Thương, Du lịch, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại vụ, Tài chính, Y tế, An toàn thực phẩm, Khoa học và Công nghệ, Quy hoạch - Kiến trúc.

Bên cạnh đó còn có đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP, Lực lượng Thanh niên xung phong TP, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP, Đài Phát thanh và Truyền hình TP, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV, Tổng công ty Điện lực TP, chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo; lãnh đạo UBND các phường Sài Gòn, Bình Dương, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu và Bà Rịa.

TP.HCM đề xuất đơn giản hóa 181 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền bộ, ngành

Theo Sở Nội vụ TP.HCM, 10 tháng đầu năm thành phố đã hoàn thành gần 87% nhiệm vụ theo kế hoạch năm, ban hành hơn 80 văn bản chỉ đạo, tổ chức kiểm tra cải cách hành chính, chuyển đổi số tại nhiều cơ quan, đơn vị và đẩy mạnh tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Trong lĩnh vực cải cách thể chế, từ đầu năm đến 15-10, TP.HCM đã ban hành 91 văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các quy định pháp luật mới, bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động quản lý và điều hành ở các cấp.

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Đối với cải cách thủ tục hành chính, thành phố hiện đang áp dụng hơn 2.000 thủ tục, trong đó đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến và triển khai cơ chế giải quyết thủ tục không phụ thuộc địa giới hành chính.

Thành phố cũng đã đề xuất đơn giản hóa 181 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền công bố của các bộ, ngành, tập trung rút ngắn thời gian giải quyết, cắt giảm thành phần hồ sơ và bãi bỏ những thủ tục không còn phù hợp.

Hiệu quả giải quyết hồ sơ tiếp tục được duy trì ở mức cao. Trong 9 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị đã tiếp nhận hơn 3,7 triệu hồ sơ, tỉ lệ giải quyết đúng hạn đạt 97,56%. Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân và tổ chức cũng được quan tâm, với phần lớn nội dung phản ánh đã được giải quyết.

Thành phố đang tiếp tục sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trên nhiều lĩnh vực nhằm nâng cao tính chủ động cho cơ sở, tiếp tục phát triển các nền tảng số dùng chung, mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan và từng bước hoàn thiện hệ thống dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành.

Tin tức thời tiết hôm nay 12-11