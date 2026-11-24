AI khiến nhiều công việc vốn dành cho sinh viên mới ra trường "biến mất" - Ảnh: Salesforce

Thế hệ trẻ hoàn toàn có thể vượt qua giai đoạn biến động này để làm chủ công nghệ, miễn là có sự cộng hưởng từ ba phía: nhà trường tái cấu trúc chương trình học, doanh nghiệp trao quyền quản trị AI cho người mới, và chính phủ tung ra các chính sách hỗ trợ kịp thời.

Những điển hình gần gũi

Sau khi kết thúc kỳ thực tập vào tháng 7-2026, Andy Iskandar Baharudin, cử nhân ngành tài chính từ một trường đại học công lập tại Malaysia, đã kiên trì gửi hồ sơ tới hơn 100 doanh nghiệp nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.

"Làm sao người trẻ chúng tôi có thể tích lũy được kinh nghiệm nếu ngay cả cơ hội làm việc ban đầu cũng trở nên xa tầm tay", tân cử nhân 23 tuổi nói với báo South China Morning Post ngày 1-11.

Cùng cảnh ngộ, Nafeesa Azman, 24 tuổi, cử nhân ngành marketing tại Kuala Lumpur, đã nộp từ 200 đến 300 đơn ứng tuyển trong suốt hai tháng sau khi ra trường nhưng vẫn vô vọng.

Theo báo cáo trình Quốc hội Malaysia hồi tháng 6 của Bộ Nhân lực Malaysia, có tới 1,6 triệu cử nhân, chiếm 32,2% lực lượng lao động đã qua đào tạo đại học, đang rơi vào tình trạng thất nghiệp. Tình hình tương tự diễn ra tại quốc gia láng giềng Singapore.

Sinh viên Đại học Malaya (Malaysia) trong lễ tốt nghiệp - Ảnh: Facebook/Universiti Malaya

Tờ The Straits Times ngày 21-5 dẫn một báo cáo cho biết các doanh nghiệp tại Singapore hiện có xu hướng đòi hỏi ứng viên mới ra trường phải có năng lực tương đương một nhân sự đã có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc thực tế.

Lấy ví dụ: lãnh đạo Singtel Singapore thừa nhận tập đoàn viễn thông này đã tái cấu trúc quy trình làm việc và triển khai các AI agent (tác nhân AI) để tự động hóa hàng loạt tác vụ cấp cơ sở.

Sự thay đổi này vô hình trung đẩy tiêu chuẩn tuyển dụng lên cao vượt mức đối với các cử nhân vừa rời ghế nhà trường.

Vừa ra trường đã làm "quản lý"

Nhìn thẳng vào những thực tế nghiệt ngã trên, các chuyên gia kinh tế và quản trị lao động cho rằng giải pháp không phải là níu kéo những công việc nhập liệu hay viết code thủ công đã bị AI thay thế, mà là tái định hình toàn bộ vai trò của cử nhân mới ra trường.

Trong bài viết trên trang Crunchbase News ngày 16-11, hai chuyên gia Bob Morse (nhà sáng lập quỹ đầu tư Strattam Capital) và Michael Quoia (đồng sáng lập hãng tư vấn KSE Leadership) đề xuất: Hãy biến người mới tốt nghiệp đại học thành những "nhà quản trị AI" ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào doanh nghiệp.

Theo hai tác giả, các nhân sự cấp cao thu được năng suất khổng lồ từ AI hiện nay không nằm ở việc họ am hiểu thuật toán hơn người trẻ, mà bởi họ có kỹ năng của một nhà quản trị giỏi. Họ biết cách phân chia nhiệm vụ, giao việc rõ ràng, kiểm tra kết quả, kiên nhẫn điều chỉnh và chịu trách nhiệm cho sản phẩm cuối cùng.

Vì lẽ đó, khi các AI agent đảm nhận vai trò của nhân viên thực hiện tác vụ, lao động trẻ 22 tuổi cần được huấn luyện để đóng vai trò điều hành những "đội quân" AI này.

Cùng chung góc nhìn này, phát biểu trên The Straits Times, ông Kok Ping Soon, Tổng giám đốc Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore (SBF), nhấn mạnh rằng công cụ AI có thể tạo ra bản phác thảo đầu tiên, nhưng con người bắt buộc phải thẩm định, cung cấp ngữ cảnh và chịu trách nhiệm pháp lý.

Một cử nhân tài chính mới ra trường thay vì ngồi tổng hợp số liệu thủ công trên bảng tính sẽ chuyển sang vai trò đối soát tính chính xác của dữ liệu AI, điều tra các điểm bất thường và đưa ra khuyến nghị chiến lược cho lãnh đạo.

Rèn giũa bản lĩnh thực chiến

Để đảm nhận được vai trò nhà quản trị AI ngay từ ban đầu, bản thân người lao động trẻ phải chủ động thay đổi tư duy tích lũy năng lực.

AI rất mạnh trong việc xử lý tri thức đã được mã hóa như cú pháp lập trình hay văn bản mẫu, nhưng hoàn toàn bất lực trước tri thức ẩn, thứ được hình thành từ trải nghiệm thực tế, sự thấu cảm, khả năng thương lượng và tư duy phản biện trước các tình huống mơ hồ.

Điều này đòi hỏi tân cử nhân hay kỹ sư thời đại mới phải dịch chuyển trọng tâm từ việc học thuộc lòng tri thức sang việc tích lũy kinh nghiệm thực chiến từ rất sớm.

Sự chuyển dịch này cũng dẫn đến một thay đổi quan trọng trong cách thức ứng viên chứng minh giá trị bản thân: tấm bằng giỏi hay bảng điểm thuần lý thuyết không còn là tấm vé thông hành duy nhất.

Trong thời AI, tấm bằng giỏi hay bảng điểm thuần lý thuyết không còn là tấm vé thông hành duy nhất cho người mới tốt nghiệp đại học - Ảnh: Reuters



Khảo sát từ nền tảng tuyển dụng sinh viên Handshake do CNBC dẫn lại cho thấy có tới 74% ứng viên trẻ thể hiện năng lực ứng dụng AI thông qua các dự án thực tế thay vì chỉ kê khai các chứng chỉ học thuật.

Tương tự, theo Forbes, trong các ngành như phần mềm hay sáng tạo nội dung, nhà tuyển dụng hiện đại đòi hỏi cử nhân phải có một hồ sơ năng lực (portfolio) sản phẩm thực chiến, từ việc đóng góp mã nguồn mở đến các bài viết nghiên cứu mang đậm tư duy cá nhân, được tích lũy ngay từ những năm học đại học.

Đây chính là minh chứng sống động nhất cho khả năng giải quyết vấn đề và tư duy phản biện mà không thuật toán nào có thể mô phỏng.

Đừng để người trẻ đơn độc

Quá trình chuyển đổi vai trò cho cử nhân mới đòi hỏi sự kiến tạo đồng bộ từ nhà trường, doanh nghiệp và chính phủ. Đây là chiếc kiềng ba chân gia cố nấc thang sự nghiệp thế hệ trẻ, tạo mô hình thực tiễn dễ ứng dụng cho các nền kinh tế đang phát triển.

Về phía các cơ sở giáo dục đại học, bài toán cấp thiết là chuyển trọng tâm sang đào tạo trải nghiệm. Trên South China Morning Post, Roy Ying từ Đại học Hang Seng (Hong Kong) nhấn mạnh các trường phải đưa thực tập lấy tín chỉ và giải quyết dự án doanh nghiệp thành môn học bắt buộc.

Cũng có khuyến nghị rằng đại học cần tái cấu trúc giáo trình để sinh viên rèn giũa tri thức ẩn qua cọ xát thực tế. Chẳng hạn, Đại học Công nghệ Singapore (SIT) thí điểm mô hình "2+2", cho phép sinh viên dành một nửa thời lượng khóa học (2 năm) làm việc tại doanh nghiệp. Nhờ đó, sinh viên mới ra trường không còn bị gán nhãn "thiếu kinh nghiệm", mà đã có sẵn portfolio dự án thực chiến, tiêu chuẩn tuyển dụng cốt lõi hiện nay.

Về phía doanh nghiệp, giới quản trị cảnh báo các công ty không thể chạy theo tư duy ngắn hạn. Tiến sĩ Grace Lordan từ Trường Kinh tế London (LSE) chỉ ra rằng 78% các giám đốc tài chính sẵn sàng cắt giảm nhân sự trẻ để làm đẹp báo cáo tài chính ngắn hạn. Đây là "thiên kiến hiện tại" (present bias) nguy hiểm, bởi ngừng tuyển dụng cử nhân hôm nay sẽ gây ra khủng hoảng thiếu hụt lãnh đạo trong 10 năm tiếp theo.

Các tác giả trên Crunchbase News đề xuất doanh nghiệp áp dụng mô hình đào tạo lãnh đạo của General Electric hay The Home Depot ở Mỹ: chủ động thiết kế các chương trình thực tập có trả lương và kèm cặp (mentorship), hướng dẫn người mới ra trường cách giao việc và giám sát các công cụ AI như những nhà quản lý trẻ từ ngày đầu tiên.

Cuối cùng, chính phủ đóng vai trò điều phối và tạo động lực chính sách. Tại Singapore, chính quyền đã công bố chương trình hỗ trợ 3.000 suất thực tập kéo dài một năm cho sinh viên khối công nghệ. Báo The Business Times ngày 18-11 dẫn phát biểu của Phó Thủ tướng Gan Kim Yong tại Diễn đàn Công nghệ Tài chính Singapore (SFF 2026): Dù không thể bảo vệ mọi công việc cũ trước làn sóng AI, chính phủ quyết tâm bảo vệ mọi người lao động thông qua việc trang bị cho họ năng lực thích ứng với những cơ hội mới.

Nhìn tổng thể, cuộc cách mạng AI không phải là dấu chấm hết cho sự nghiệp của những sinh viên mới ra trường. Nó chỉ đặt chấm hết cho mô hình đào tạo và tuyển dụng theo lối cũ.

Khi các vị trí sơ cấp đã thuộc về AI, "mới ra trường" không thể đồng nghĩa với việc chưa có kinh nghiệm gì. Sinh viên buộc phải bước vào thực tế từ sớm để tích lũy đủ năng lực cho những đầu việc ở tầng cao hơn ngay khi rời cổng trường đại học.

Theo tổ chức High Fliers Research, chỉ tiêu tuyển dụng tân cử nhân tại 100 nhà tuyển dụng hàng đầu nước Anh đã sụt giảm gần một phần tư kể từ năm 2022. Khảo sát trên 1.001 lãnh đạo doanh nghiệp của Work Foundation cũng cho thấy 60% các doanh nghiệp lớn thừa nhận đầu tư vào AI và tự động hóa đã trực tiếp làm giảm số lượng việc làm entry-level (không yêu cầu kinh nghiệm). Tại Ấn Độ, Bloomberg ngày 7-10 kể câu chuyện của Purva Jagtap, 22 tuổi, vừa tốt nghiệp ngành kỹ thuật tại Đại học D.Y. Patil. Gia đình cô đã chi trả 5.640 USD học phí, gấp đôi thu nhập trung bình hằng năm tại Ấn Độ, nhưng hiện cô phải chật vật cạnh tranh với hàng ngàn ứng viên cho từng vị trí việc làm ít ỏi.