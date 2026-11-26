Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại sự kiện - Ảnh: VGP

Với chủ đề "65 năm Petrovietnam: Năng lượng quốc gia - Khát vọng toàn cầu", sự kiện có ý nghĩa đặc biệt với Petrovietnam và các thế hệ người lao động dầu khí. Đây là dịp nhìn lại chặng đường 65 năm xây dựng, trưởng thành và cống hiến cho đất nước, tri ân những thế hệ đã đặt nền móng, xây dựng và phát triển ngành.

Đồng thời khẳng định quyết tâm, trách nhiệm và khát vọng của Petrovietnam trong giai đoạn phát triển mới.

Mở rộng chuỗi giá trị và hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng

Theo Chủ tịch Petrovietnam Lê Ngọc Sơn, trưởng thành cùng ngành dầu khí, Petrovietnam đã đi từ thăm dò, khai thác đến từng bước mở rộng theo chuỗi giá trị và hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng, cả trong và ngoài ngành dầu khí.

Trên chặng đường đó, người dầu khí luôn gắn nhiệm vụ kinh tế với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước, với tinh thần: Di sản mình được kế thừa là của cả một ngành, của nhiều thế hệ và của đất nước.

Với sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, cùng nền tảng được vun đắp bằng trí tuệ, tâm huyết và sự cống hiến của nhiều thế hệ, Petrovietnam quyết tâm tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, bản lĩnh tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá.

Chuyển hóa niềm tự hào về truyền thống thành những hành động cụ thể, những công trình mới, những thành tựu mới, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng điểm lại những dấu mốc lịch sử trong 65 năm qua của ngành, khi ngày 27-11-1961, Đoàn Thăm dò dầu lửa 36 được thành lập, mở đầu hành trình xây dựng ngành dầu khí Việt Nam, từng bước hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược và mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một nền công nghiệp dầu khí vững mạnh, làm chủ nguồn tài nguyên dầu khí của đất nước.

Từ những khảo sát địa chất ban đầu đến dòng khí công nghiệp tại Tiền Hải, dòng dầu thương mại từ mỏ Bạch Hổ năm 1986, ngành dầu khí đã từng bước phát triển với các công trình lớn ngoài khơi, hệ thống vận chuyển khí, lọc hóa dầu, các tổ hợp khí - điện - đạm hiện đại.

Mỗi công trình là công sức, trí tuệ và sự bền bỉ của nhiều thế hệ người lao động, là quá trình học hỏi, sáng tạo, trưởng thành và từng bước làm chủ những công nghệ phức tạp.

Chủ tịch Petrovietnam Lê Ngọc Sơn - Ảnh: VGP

Từ đóng góp ngân sách đến đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

Trong những năm đầu đổi mới, nguồn thu từ dầu khí đã góp phần quan trọng giúp đất nước vượt qua khó khăn, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đến nay, sản lượng khai thác dầu thô trong nước đạt 458,5 triệu tấn; nộp ngân sách nhà nước toàn hệ thống đạt khoảng 3,1 triệu tỉ đồng.

Những thành tựu đó thể hiện đóng góp to lớn của toàn ngành cho sự phát triển nhanh, bền vững của nền kinh tế quốc gia.

Thủ tướng nhấn mạnh hoạt động dầu khí trên biển còn mang ý nghĩa hết sức đặc biệt, vừa góp phần phát triển kinh tế biển, vừa gắn với bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và các quyền, lợi ích hợp pháp của Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế.

Trên hành trình phát triển ấy, Petrovietnam đã phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, xây dựng các chuỗi giá trị dầu khí, phát triển đội ngũ nhân lực và năng lực công nghiệp của đất nước.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Tập đoàn đứng trước trọng trách, yêu cầu cao hơn trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phát triển công nghiệp và quá trình chuyển dịch năng lượng xanh.

Thủ tướng và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động "Năng lượng quốc gia - Khát vọng toàn cầu" - Ảnh: Chinhphu.vn

Trong bối cảnh mới, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu phát triển ngành dầu khí hiện đại, đồng bộ, nâng cao năng lực tự chủ, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia trong mọi tình huống.

Phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách, tập trung nguồn lực để đẩy nhanh đầu tư, phát triển ngành công nghiệp năng lượng gắn với chuyển dịch năng lượng xanh.

Tạo bước chuyển căn bản về khoa học, công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực; lấy năng suất, giá trị gia tăng và năng lực tự chủ công nghệ làm thước đo phát triển, góp phần nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của ngành dầu khí Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Thủ tướng đánh giá chủ đề của chương trình kỷ niệm: "Năng lượng quốc gia - Khát vọng toàn cầu" gửi gắm một trách nhiệm lớn. Năng lượng quốc gia là bảo đảm nền tảng cho sự phát triển năng lực tự chủ của đất nước. Khát vọng toàn cầu là quyết tâm đưa năng lực công nghiệp, công nghệ, trí tuệ và thương hiệu Việt Nam vươn ra thế giới.

Thủ tướng tin tưởng rằng với truyền thống 65 năm, với trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần đoàn kết, ngành dầu khí và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện tốt định hướng "Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu" được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành cho tập đoàn, tạo dựng những thành quả mới và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm, ngày 26-11, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, Petrovietnam tổ chức triển lãm số với chủ đề "Năng lượng quốc gia - Khát vọng toàn cầu".