Toàn cảnh tọa đàm - Ảnh: PetroTimes

Chiều 25-11, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) tổ chức Tọa đàm "Giải pháp nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong đầu tư xây dựng, vận hành và bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện".



Nhiều cơ hội cho ngành công nghiệp cơ khí, dịch vụ kỹ thuật

Theo Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Phan Tử Giang, nhu cầu đầu tư phát triển nguồn và lưới điện của Việt Nam trong những thập niên tới là rất lớn, mở ra nhiều cơ hội cho ngành công nghiệp cơ khí chế tạo và dịch vụ kỹ thuật trong nước.

Tuy nhiên, tỉ lệ nội địa hóa thiết bị chính hiện còn khá khiêm tốn. Việc phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài về thiết kế, công nghệ, thiết bị và dịch vụ kỹ thuật vẫn là thách thức lớn, làm gia tăng chi phí đầu tư, kéo dài thời gian sửa chữa, ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành các nhà máy điện.

Ông Phan Tử Giang - Phó tổng giám đốc Petrovietnam phát biểu tại tọa đàm - Ảnh: PetroTimes

Đối với Petrovietnam, ông Giang cho hay mục tiêu đặt ra là giảm giá thành đầu tư các nhà máy điện, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp phụ trợ trong nước.

Hiện Tập đoàn đang quản lý vận hành 12 nhà máy điện với tổng công suất khoảng 8.200 MW, đóng góp hơn 11% sản lượng điện. Tập đoàn sở hữu hệ sinh thái tương đối hoàn chỉnh, từ cung ứng nhiên liệu, khảo sát, cơ khí chế tạo, tổng thầu xây dựng đến vận hành, bảo dưỡng sửa chữa các công trình năng lượng.

Với mục tiêu giảm giá thành đầu tư các nhà máy điện, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Petrovietnam tập trung thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp phụ trợ trong nước. Trong đó, làm chủ năng lực thiết kế tổng thể và thiết kế chi tiết là vấn đề then chốt để chủ động lựa chọn công nghệ, mua sắm thiết bị và triển khai các dự án.

Tập đoàn cũng đang nghiên cứu phương án hình thành bộ phận thiết kế chuyên sâu thuộc chủ đầu tư nhằm nâng cao năng lực tự chủ trong triển khai các dự án điện.

Tỉ lệ nội địa hóa chưa cao, cần cơ chế chính sách

Đại diện Ban Điện và năng lượng tái tạo nhấn mạnh 5 trụ cột đó là: đầu tư xây dựng; vận hành và bảo dưỡng sửa chữa (O&M); công nghệ; nhân lực và vốn.

Trong giai đoạn 2026-2050, việc nâng tỉ lệ nội địa hóa có thể tạo ra hàng trăm tỉ USD giá trị cho nền kinh tế. Riêng thị trường O&M được dự báo tăng từ khoảng 4 tỉ USD năm 2025 lên 33 tỉ USD/năm vào năm 2050, mở ra cơ hội phát triển dài hạn cho các doanh nghiệp cơ khí chế tạo và dịch vụ kỹ thuật.

Tại các dự án điện của Petrovietnam, doanh nghiệp Việt Nam đã đảm nhận phần lớn công tác xây dựng, lắp đặt, song tỉ lệ nội địa hóa trong mua sắm thiết bị chính chưa cao. Điều này đặt ra yêu cầu chuyển dịch từ thực hiện các công việc xây lắp sang chế tạo thiết bị, làm chủ thiết kế và từng bước tiếp cận công nghệ lõi.

Vì vậy tập đoàn đề xuất lộ trình nội địa hóa đến năm 2050, tập trung xây dựng nền tảng, mở rộng thị trường O&M và thiết bị phụ trợ, tiến tới làm chủ thiết kế chuyên sâu, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường khu vực.

Ông Nguyễn Chỉ Sáng, Chủ tịch Hiệp hội Cơ khí Việt Nam (Vami) cho rằng để nâng cao tỉ lệ nội địa hóa, cần phát huy vai trò của các tổng thầu EPC trong nước, đồng thời xây dựng đội ngũ tư vấn, thiết kế kỹ thuật đủ năng lực làm chủ hệ thống.

Việc công bố nhu cầu thị trường dài hạn, chuẩn hóa tiêu chuẩn thiết bị và xây dựng cơ chế cạnh tranh phù hợp sẽ tạo cơ sở để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất.

Ông Phạm Văn Quân, Phó cục trưởng Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương - Ảnh: PetroTimes

Chia sẻ về định hướng chính sách, ông Phạm Văn Quân, Phó cục trưởng Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương cho biết đang nghiên cứu xây dựng danh mục thiết bị điện bắt buộc và khuyến khích sản xuất trong nước, xuất phát từ nhu cầu thực tế của các dự án.

Phó Tổng Giám đốc Phan Tử Giang nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ đối thoại sang hành động cụ thể, tập trung vào 5 nhóm giải pháp trọng tâm: hoàn thiện thể chế, chính sách; xây dựng cơ chế thử nghiệm và hợp tác dài hạn giữa chủ đầu tư với nhà sản xuất; thúc đẩy nội địa hóa ngay từ khâu thiết kế; tăng cường liên kết chuỗi cung ứng; phát triển nguồn nhân lực thiết kế, nghiên cứu và phát triển (R&D).