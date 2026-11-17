Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành phòng máy tính - Ảnh: Petrovietnam

Hoạt động ý nghĩa này được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường (1976 - 2026) và hướng tới chào mừng 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11).

Tham dự buổi lễ có Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Thành ủy, UBND và các sở, ban, ngành thành phố Hải Phòng.

Về phía Petrovietnam có ông Lê Mạnh Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn; ông Trương Quốc Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVEP; ông Nguyễn Thiện Bảo - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PVEP, cùng đại diện các ban chuyên môn Tập đoàn.

Các đại biểu tham quan phòng máy, động viên tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường tiếp tục cố gắng nỗ lực trong công tác dạy và học, tận dụng hiệu quả công năng của phòng máy - Ảnh: Petrovietnam

Công trình phòng máy tính có tổng trị giá 1,8 tỉ đồng. Với trang thiết bị hiện đại và kết nối mạng tốc độ cao, phòng học đáp ứng tiêu chuẩn dạy học môn Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đây cũng là môi trường thực hành giúp học sinh rèn luyện kỹ năng số, tiếp cận sớm với lập trình, trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời hỗ trợ nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số trong kiểm tra, đánh giá.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường THPT Hà Đông - Ảnh: Petrovietnam

Thay mặt tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường, cô Tiêu Thị Tám, Hiệu trưởng Trường THPT Hà Đông cảm ơn sự quan tâm, đồng hành thiết thực của Petrovietnam và PVEP.

Công trình là nguồn lực xã hội hóa quý báu đối với nhà trường. Thiết bị mới không chỉ hoàn thiện cơ sở vật chất mà còn giúp thầy và trò đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dạy và học.

Phòng máy tính khi đi vào sử dụng sẽ giúp học sinh Trường THPT Hà Đông rèn luyện kỹ năng số, tiếp cận lập trình, trí tuệ nhân tạo và hỗ trợ nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số trong dạy học - Ảnh: Petrovietnam

Việc tài trợ phòng máy tính tiếp tục khẳng định trách nhiệm xã hội và sự đồng hành bền bỉ của Petrovietnam cùng PVEP đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo, góp phần cải thiện điều kiện học tập, hỗ trợ học sinh tiếp cận công nghệ mới.