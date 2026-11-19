Nhiều thách thức đặt ra cho phát triển các trung tâm công nghiệp - năng lượng - Ảnh: T.NG

Ngày 18-11, Tọa đàm "Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng quốc gia: Kiến tạo động lực tăng trưởng mới", với thông điệp "Liên kết nguồn lực - Tích hợp chuỗi giá trị - Kiến tạo không gian phát triển mới" do Tạp chí Năng lượng mới (PetroTimes) tổ chức.

Bài toán vốn, đơn hàng

Sự phát triển của Nhà máy lọc dầu Dung Quất sau gần hai thập kỷ vận hành đã tạo nền tảng để Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) chuyển từ vai trò doanh nghiệp sản xuất, cung ứng nhiên liệu sang doanh nghiệp hạt nhân, kết nối các chuỗi giá trị công nghiệp - năng lượng tại Dung Quất.

Ông Mai Tuấn Đạt, Phó Tổng giám đốc, cho hay hiện doanh nghiệp có lợi thế về hệ thống cảng, kho chứa, đường ống, điện, hơi, nước và khoảng 67 ha đất sạch liền kề nhà máy, sẵn sàng kết nối với các dự án hóa dầu, nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), nhiên liệu tổng hợp và kho dự trữ dầu thô.

BSR cũng định hướng chuyển dịch cơ cấu sản phẩm theo hướng chế biến sâu, gia tăng giá trị hóa dầu và phát triển năng lượng xanh.

Trọng tâm là Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất với tổng mức đầu tư 36.397 tỉ đồng, nâng công suất lên 171.000 thùng/ngày.

Tuy nhiên, để hình thành Trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia, theo tính toán của BSR, cần huy động khoảng 16,1-20,5 tỉ USD, trong đó 14-17,5 tỉ USD đến năm 2030.

Ông Dương Quốc Huân, đại diện Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) cho hay trong trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia, PTSC định hướng đóng vai trò hạt nhân công nghiệp chế tạo và dịch vụ kỹ thuật, đơn vị kết nối chủ đầu tư với hệ sinh thái nhà thầu, nhà cung cấp; tham gia phát triển hạ tầng và thu hút các nhà đầu tư vào những mắt xích còn thiếu của chuỗi giá trị.

Tuy nhiên, doanh nghiệp hiện vẫn đối mặt với những khó khăn về thiếu đơn hàng trong nước, vốn đầu tư lớn cho hạ tầng dùng chung, thời gian hoàn vốn dài và nguy cơ thiếu hụt nhân lực kỹ thuật chất lượng cao.

Vì vậy, PTSC kiến nghị sớm triển khai các dự án điện gió ngoài khơi trong nước, đồng bộ quy hoạch, xây dựng cơ chế đặc thù cho đầu tư hạ tầng dùng chung và thiết lập lộ trình nội địa hóa nhằm tạo thị trường, phát huy năng lực doanh nghiệp và giữ lại giá trị đầu tư trong nền kinh tế.

Hệ sinh thái cộng sinh giữa các ngành công nghiệp

TS. Nguyễn Quốc Thập - Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam nhấn mạnh vai trò phát triển các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia - Ảnh: T.NG

TS. Dư Văn Toán, Viện Khoa học Khí tượng thủy văn, Môi trường và Biển (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho rằng, xu hướng phát triển công nghiệp năng lượng đang chuyển từ mô hình các nhà máy điện và khu công nghiệp phân bố riêng rẽ sang mô hình tích hợp trong cùng một không gian.

Trong đó, các nguồn điện tái tạo như điện gió trên bờ, điện gió ngoài khơi, điện mặt trời được kết nối trực tiếp với các khu sản xuất công nghiệp, cơ sở chế tạo thiết bị, cảng biển, logistics và hệ thống hạ tầng dùng chung.

Mô hình này không chỉ giúp tối ưu hóa việc cung ứng năng lượng mà còn tạo điều kiện hình thành hệ sinh thái cộng sinh giữa các ngành công nghiệp. Các nhà máy có thể sử dụng chung hạ tầng, tận dụng nhiệt thải, tái sử dụng nước và phát triển các chuỗi sản xuất liên kết, từ đó hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng tích hợp.

Cho rằng sự chuyển đổi tư duy từ phát triển các dự án năng lượng riêng lẻ sang mô hình trung tâm công nghiệp - năng lượng tích hợp là cần thiết, TS. Nguyễn Quốc Thập, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam, đặt vấn đề là làm sao để các trung tâm phát huy thế mạnh theo đặc trưng lĩnh vực, theo đặc điểm địa lý cảng biển hậu cần gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Theo đó, mỗi trung tâm cần được xây dựng từ thế mạnh riêng. Dung Quất có thể đi đầu với hạt nhân là công nghiệp lọc hóa dầu. Vũng Tàu có thế mạnh về cơ khí, dịch vụ kỹ thuật dầu khí và hậu cần cảng biển. Ở Cà Mau, chuỗi khí - điện - đạm là nền tảng để phát triển các hoạt động công nghiệp và dịch vụ liên quan.

"Giá trị cộng hưởng thể hiện ở những mối liên kết rất cụ thể. Đây cũng là bài học cho chúng ta khi thay đổi tư duy từ phát triển riêng rẽ, độc lập sang hướng tư duy cộng hưởng, tận dụng hạ tầng dùng chung, chia sẻ mục tiêu chung để có thể có nhiều khách hàng đến với các trung tâm" - TS. Thập nói.