Vietsovpetro đón dòng dầu mới ở mỏ Bạch Hổ sớm 36 ngày

Vietsovpetro đã đón dòng dầu thương mại đầu tiên từ giàn BK-26 tại mỏ Bạch Hổ, sớm hơn 36 ngày so với kế hoạch - Ảnh: Vietsovpetro

Ngày 9-11, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (TP.HCM) cho biết đã đón dòng dầu thương mại đầu tiên (First Oil) từ giàn BK-26 tại mỏ Bạch Hổ, Lô 09-1 vào lúc 7h15 cùng ngày, sớm hơn 36 ngày so với kế hoạch ngày 15-12-2026 đã được hội đồng hai phía thông qua.

Theo Vietsovpetro, dự án BK-26 gồm giàn đầu giếng BK-26 và cầu dẫn kết nối với giàn MSP-8; cải hoán giàn MSP-8 để tiếp nhận, xử lý sản phẩm từ BK-26 và di dời tuyến cáp điện ngầm MSP8-MSP4.

Dự án bắt đầu triển khai thiết kế, mua sắm vật tư, thiết bị từ tháng 1-2025 và khởi công cuối năm 2025.

Đến ngày 24-4, khối chân đế hoàn thành chế tạo, nghiệm thu trên bờ và được lắp đặt trên biển giữa tháng 5.

Tiếp đó, khối thượng tầng và cầu dẫn hoàn thành chế tạo, nghiệm thu trên bờ ngày 8-9. Một tuần sau khối thượng tầng được lắp đặt và hoàn thiện trên biển.

Ngày 3-11, Hội đồng nghiệm thu Vietsovpetro tiến hành nghiệm thu tổng thể công trình BK-26 và ban hành quyết định đưa vào sử dụng ngày 5-11.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá dự án hoàn thành, bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối.

Giàn BK-26 tại mỏ Bạch Hổ - Ảnh: Vietsovpetro

Việc đón dòng dầu đầu tiên từ BK-26 diễn ra trước thềm kỷ niệm 45 năm thành lập Vietsovpetro (19-11-1981 - 19-11-2026) và 65 năm Ngày truyền thống Petrovietnam (27-11-1961 - 27-11-2026).

Theo Vietsovpetro, đưa giàn BK-26 vào khai thác sớm hơn kế hoạch giúp bổ sung sản lượng dầu, trong bối cảnh các mỏ khai thác lâu năm của đơn vị đang suy giảm sản lượng tự nhiên.

Nguồn dầu từ BK-26 góp phần giúp Vietsovpetro hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, duy trì sản lượng trong những năm tiếp theo, đồng thời đóng góp vào kết quả chung của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Ông Hoàng Phúc Long, Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro, cho biết kết quả này có sự đóng góp của cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động tại các đơn vị.

Ngay từ đầu năm, Công đoàn Vietsovpetro đã chỉ đạo Công đoàn Xí nghiệp Xây lắp, Khai thác và Sửa chữa các công trình dầu khí phát động thi đua chế tạo trên bờ các hạng mục chân đế, cọc và bến cập tàu của giàn BK-26 tại mỏ Bạch Hổ.

Các hạng mục được hoàn thành vượt tiến độ, bảo đảm an toàn, góp phần đẩy nhanh tiến độ chung của dự án.

Vietsovpetro khai thác 255 triệu tấn dầu tại Lô 09-1 Ngày 4-6-2026, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đạt cột mốc khai thác 255 triệu tấn dầu tại Lô 09-1. Cột mốc này đạt được sau gần 40 năm kể từ khi Vietsovpetro khai thác dòng dầu đầu tiên tại mỏ Bạch Hổ vào ngày 26-6-1986. Mỏ Bạch Hổ là một trong những mỏ dầu chủ lực của Vietsovpetro tại Lô 09-1, nơi liên doanh đã duy trì hoạt động khai thác dầu khí trong nhiều thập kỷ.