Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam Lê Ngọc Sơn dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị chương trình - Ảnh: Petrotimes

Triển lãm số là một trong những hoạt động có ý nghĩa trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27-11-1961 - 27-11-2026).



Không chỉ góp phần tái hiện hành trình xây dựng và phát triển của ngành qua các thế hệ, hoạt động này còn là dịp giới thiệu những thành tựu nổi bật, năng lực, tiềm lực và định hướng phát triển của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), trong giai đoạn mới.

Theo đại diện Petrovietnam, tại buổi kiểm tra, lãnh đạo tập đoàn đã rà soát tiến độ triển khai, kiểm tra việc hoàn thiện không gian trưng bày, các hạng mục kỹ thuật và khâu tổ chức phục vụ triển lãm số và chương trình kỷ niệm.

Đây là những nội dung quan trọng, góp phần bảo đảm sự kiện được tổ chức đồng bộ, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tính trang trọng của dấu mốc đặc biệt này.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường trao đổi với đơn vị thực hiện sự kiện nhằm hoàn thiện đúng tiến độ cho chương trình kỷ niệm - Ảnh: Petrotimes

Trong giai đoạn nước rút, các đơn vị, bộ phận liên quan đang tập trung cao độ, khẩn trương triển khai và hoàn thiện các phần việc theo kế hoạch.

Tinh thần tăng tốc được thể hiện trong từng khâu chuẩn bị, từ hoàn thiện nội dung trưng bày, bố trí không gian đến rà soát hệ thống kỹ thuật, bảo đảm các hạng mục sẵn sàng vận hành đồng bộ khi chương trình chính thức diễn ra.

Lãnh đạo tập đoàn yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động xử lý những vấn đề phát sinh, tập trung nguồn lực để hoàn thiện các hạng mục còn lại, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.

Đoàn công tác Petrovietnam kiểm tra các thiết bị trình chiếu, ứng dụng tại triển lãm - Ảnh: Petrotimes

Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tập đoàn cùng tinh thần trách nhiệm, quyết tâm của các đơn vị tham gia, công tác chuẩn bị đang được đẩy nhanh, hướng tới hoàn thiện những khâu cuối cùng, sẵn sàng cho chương trình sự kiện chính thức diễn ra vào ngày 26-11 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia.

Đây cũng là dịp để nhìn lại chặng đường 65 năm đầy tự hào, khẳng định những giá trị truyền thống và khát vọng phát triển của ngành Dầu khí Việt Nam trong kỷ nguyên mới.