Thủ tướng Lê Minh Hưng (giữa) cùng lãnh đạo bộ, ngành, TP Hải Phòng và chủ đầu tư nhấn nút khởi công 4 bến cảng Lạch Huyện và nhà máy chế biến sâu đất hiếm có tổng mức đầu tư hơn 26.400 tỉ đồng - Ảnh: TTXVN

Hai dự án được triển khai tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thuộc phạm vi Khu thương mại tự do Hải Phòng. Một dự án bến cảng nhằm mở rộng năng lực cảng biển nước sâu, dự án còn lại hướng đến sản xuất vật liệu đất hiếm tinh khiết phục vụ công nghiệp công nghệ cao.

Đây được xem là những bước đi quan trọng trong định hướng phát triển Hải Phòng thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, đồng thời nâng cao năng lực tham gia vào chuỗi cung ứng công nghiệp có giá trị gia tăng cao.

Mở rộng cửa ngõ hàng hải với 4 bến cảng mới

Dự án đầu tư xây dựng bến cảng số 9, 10, 11 và 12 tại khu bến Lạch Huyện do Công ty CP Đầu tư Cảng Lạch Huyện làm chủ đầu tư, với tổng vốn 24.845 tỉ đồng, quy mô sử dụng đất và mặt nước khoảng 146,2ha.

Công trình gồm 4 bến container có tổng chiều dài cầu bến 1.800m, mỗi bến dài 450m, có khả năng tiếp nhận tàu container sức chở từ 12.000 - 18.000 TEU. Dự án còn có 400m bến phục vụ sà lan gom, rút hàng đường thủy nội địa cùng hệ thống bãi chứa container, xưởng sửa chữa, giao thông và thiết bị khai thác chuyên dụng.

Hải Phòng hứa hẹn mở rộng cửa ngõ hàng hải với 4 bến cảng nước sâu mới - Ảnh: TIẾN THẮNG

Theo UBND TP Hải Phòng, khi hoàn thành, cùng với 6 bến đang khai thác, hệ thống 12 bến tại Lạch Huyện sẽ nâng công suất khai thác lên hơn gấp đôi hiện nay, tăng khả năng tiếp nhận hàng hóa xuất nhập khẩu và kết nối trực tiếp với các tuyến vận tải biển xa đến châu Âu, châu Mỹ.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Tan Say Eng, Phó Chủ tịch Công ty CP Đầu tư Cảng Lạch Huyện, cho biết dự án mang tên HXPICT, hướng tới xây dựng cảng biển hiện đại, an toàn, ứng dụng công nghệ và tự động hóa trong khai thác.

Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương, đào tạo để người lao động Việt Nam có thể làm chủ công nghệ mới.

Bến cảng mới sẽ có khả năng tiếp nhận tàu container sức chở từ 12.000 - 18.000 TEU - Ảnh: TIẾN THẮNG

Đưa đất hiếm vào chuỗi sản xuất vật liệu công nghệ cao

Cùng ngày, dự án Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết ứng dụng trong công nghiệp công nghệ cao từ nguyên liệu tổng oxit đất hiếm sạch cũng được khởi công tại Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Xuân Cầu.

Dự án do Công ty CP Công nghiệp Khánh An đầu tư, có vốn 1.580 tỉ đồng, diện tích 14ha. Nhà máy được thiết kế với 5 dây chuyền, tổng công suất 10.000 tấn sản phẩm/năm, sản xuất các loại oxit đất hiếm riêng rẽ có độ tinh khiết trên 99%.

Sản phẩm đầu ra dự kiến phục vụ chế tạo nam châm vĩnh cửu hiệu suất cao và các lĩnh vực điện tử, linh kiện, năng lượng, quang học, xúc tác.

Dự án nhà máy chế biến sâu đất hiếm được triển khai tại Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Xuân Cầu, có quy mô 14ha - Ảnh: TIẾN THẮNG

Theo ông Phạm Mạnh Bình, Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghiệp Khánh An, doanh nghiệp đã nghiên cứu, thử nghiệm thành công công nghệ hòa tách tại chỗ đối với quặng đất hiếm tại mỏ Bến Đền (Lào Cai), thu hồi tổng oxit đất hiếm có hàm lượng trên 95%.

Ở khâu chế biến tại Hải Phòng, doanh nghiệp lựa chọn công nghệ thủy luyện, chiết tách ngược dòng liên tục, kết hợp tự động hóa và trí tuệ nhân tạo trong phần mềm điều khiển để tạo ra các sản phẩm oxit đất hiếm riêng rẽ có độ tinh khiết cao.

Nhà máy dự kiến chạy thử vào quý 4-2027 và vận hành thương mại từ quý 4-2028. Nguyên liệu đầu vào là tổng oxit đất hiếm từ mỏ Bến Đền và các mỏ, nguồn cung hợp pháp khác.

Việc triển khai nhà máy được kỳ vọng góp phần chuyển dịch từ xuất khẩu nguyên liệu thô sang chế biến sâu, tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn, phục vụ những ngành công nghiệp công nghệ cao.