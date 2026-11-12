Thủ tướng Lê Minh Hưng lần đầu trả lời chất vấn trước Quốc hội

Thủ tướng Lê Minh Hưng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chiều 12-11, sau phiên chất vấn các thành viên Chính phủ về lĩnh vực tài chính và khoa học, công nghệ, Thủ tướng Lê Minh Hưng lần đầu trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Dự kiến thời gian trả lời chất vấn của Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ diễn ra từ 15h45 đến 16h30.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.