Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp - Ảnh: NHẬT BẮC

Chiều 25-11, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội trong thời gian vừa qua (từ kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa XVI đến nay) và kết quả tổng rà soát, giải pháp xử lý tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Kể từ kỳ họp Quốc hội không thường lệ thứ nhất đến nay, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét thông qua 52 luật, 8 nghị quyết quy phạm pháp luật (15 luật, 5 nghị quyết tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất và 37 luật, 3 nghị quyết tại kỳ họp thứ hai).

Cần ưu tiên cao nhất các văn bản phải đáp ứng mốc 1-12 và 1-1-2027

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn chi tiết để triển khai thi hành, đưa các luật, nghị quyết vào thực tiễn. Quá trình này phải làm liên tục vì khối lượng văn bản cần ban hành rất lớn, tiến độ thời gian rất gấp.

Các cơ quan của Chính phủ chủ động hơn trong phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, cầu thị lắng nghe, tiếp thu, giải trình các ý kiến. Thủ tướng hoan nghênh và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cơ quan chủ trì trong bảo đảm tiến độ soạn thảo các văn bản, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Chỉ rõ một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua phải được tổ chức thi hành kịp thời, thống nhất, hiệu quả, gắn chặt xây dựng với thi hành pháp luật, bảo đảm tháo gỡ được khó khăn, đưa quy định vào cuộc sống, chuyển kết quả hoàn thiện thể chế thành động lực phát triển.

Khối lượng văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng thời gian tới rất lớn. Các bộ, cơ quan được phân công chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ soạn thảo, hoàn thiện và trình; quyết tâm, phấn đấu ở mức cao nhất, không để nợ, chậm.

Thủ tướng yêu cầu văn bản quy định chi tiết phải thể hiện đúng tinh thần cải cách của luật, đúng thẩm quyền và phạm vi được giao.

Đồng thời không đặt thêm điều kiện, thủ tục trái quy định, làm giảm hiệu quả chính sách hoặc gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Đối với 25 văn bản cần phải ban hành trong thời gian tới (gồm 3 văn bản có hiệu lực từ ngày 1-12, 4 văn bản từ ngày 1-1-2027, 17 văn bản từ ngày 1-3-2027 và 1 văn bản từ ngày 1-7-2027), các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan bám sát kế hoạch, tập trung chỉ đạo bảo đảm tiến độ, chất lượng ban hành văn bản theo yêu cầu.

Thủ tướng lưu ý cần ưu tiên cao nhất các văn bản phải đáp ứng mốc ngày 1-12 và ngày 1-1-2027. Đồng thời chủ động chuẩn bị các văn bản có hiệu lực trong các tháng tiếp theo. Hồ sơ đã trình phải tích cực phối hợp xử lý. Hồ sơ đã thẩm định phải khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện. Hồ sơ đang soạn thảo phải bố trí đủ nguồn lực, kiểm soát chặt tiến độ.

Cần chuẩn bị đồng bộ điều kiện thi hành, không chỉ tập trung hoàn thành văn bản

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ trưởng chỉ đạo rà soát, thống nhất danh mục văn bản cần ban hành, nhất là những nội dung có hiệu lực sớm. Trong ngày 25-11-2026, hoàn thành rà soát, cập nhật danh mục văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết tại kỳ họp thứ 2 gửi Bộ Tư pháp.

Đối với các luật, nghị quyết có khối lượng nội dung quy định chi tiết lớn, có tính chất phức tạp, liên ngành (như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đấu thầu, Luật Xử lý vi phạm hành chính...) hoặc có thời điểm hiệu lực sớm. Các bộ, cơ quan chủ động chuẩn bị nội dung, dự thảo và các điều kiện cần thiết để bảo đảm tiến độ xây dựng, ban hành văn bản.

Thủ tướng lưu ý cần chuẩn bị đồng bộ điều kiện thi hành, không chỉ tập trung hoàn thành văn bản.

Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thiện danh mục phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 2, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Ngay sau khi kỳ họp không thường lệ thứ nhất kết thúc, các bộ, cơ quan ngang bộ đã trình Thủ tướng ban hành 10 quyết định để triển khai thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua. Đến nay Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đã ban hành 3/28 văn bản quy định chi tiết bảo đảm có hiệu lực đồng thời với luật, nghị quyết; không có văn bản quy định chi tiết chậm, nợ ban hành.

Tính chung trong 11 tháng năm 2026, Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 320 văn bản quy định chi tiết (166 nghị định, 7 quyết định, 147 thông tư).